Veszélyes időjárás vár ránk, hétvégén sem lesz jobb + videó

Pénteken erősen felhős, délen borult lesz az ég. A déli országrészben több helyen esőre lehet számítani, amely estére havas esőbe, majd havazásba válthat. A legmagasabb hőmérséklet 1 és 8 fok között valószínű.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 7:22
Kirándulók a behavazott Dobogó-kőn 2026. január 1-jén
Pénteken jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, viszont késő délutántól északon, északnyugaton elkezdődhet vékonyodni, szakadozni a felhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Péntek délelőtti időjárás. Forrás: HungaroMet

Az ország déli, délkeleti felén valószínű csapadék, eleinte az Alföldön havazás, átmeneti vegyes halmazállapot is lehet, melyet napközben délnyugat felől egyre inkább eső vált fel. Keleten átmeneti, olvadozó hóréteg is összejöhet.

Estétől a déli országrészben az eső ismét egyre többfelé

havas esőbe, havazásba válthat vissza,

de a csapadékzóna dél felé fokozatosan szorul ki az országból.

Kezdetben a déli, délnyugati, majd estétől északon a nyugatiasra forduló szelet kísérhetik élénk, helyenként erős lökések.

A csúcsérték általában 1 és 8 fok között valószínű,

de délnyugaton, délen pár fokkal enyhébb is lehet az idő.

Késő este általában mínusz 2 és plusz 5 fok közötti értékekre lehet számítani.

 

Hogyan hat a szervezetünkre az időjárás?

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet.

Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Emiatt sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet,

ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát.

A szív- és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

 

Milyen idő lesz 2026 első hétvégéjén?

Pénteken erősen felhős, délen borult lesz az ég. A déli országrészben több helyen esőre lehet számítani, amely estére havas esőbe, majd havazásba válthat. A hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul, a délkeleti szél többfelé élénk marad – írja a Köpönyeg.

Vasárnap délen marad a borult idő gyenge hószállingózással, míg az északi tájakon több órára is kisüthet a nap. Az északi szél sokfelé megerősödik. A reggeli órákban mínusz 4 fok körüli értékekre számíthatunk, délutánra pedig 1 fok köré emelkedik a hőmérséklet.

Hétfőn a zúzmarás ködfoltok megszűnését követően délen rétegfelhős égbolt valószínű, máshol naposabb idő ígérkezik. Elszórtan előfordulhat gyenge hószállingózás, ami lassan észak felé mozog.

A nappali maximumok fagypont közelében alakulnak.

Kedden túlnyomóan felhős időre van kilátás, elszórtan – elsősorban a déli területeken – kisebb havazással. Az északias szél élénk, helyenként erős lökésekkel kísért lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 3, a csúcshőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között valószínű, több helyen egész nap fagyhat.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

 

Borítókép: Illusztráció

 

