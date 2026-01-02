A hosszú hétvégék éve lesz 2026

Kedvezően alakul a 2026-os év, ugyanis számos hosszú hétvégénk is lesz idén, és mindezért csak pár „ledolgozós nap” lesz. Hétköznapokra eső munkaszüneti napok ugyanis nem lesznek idén, így

több háromnapos és négynapos hétvégét is kapunk.

Mikor lesznek hosszú hétvégék 2026-ban?

Az alábbi hétvégékre tervezhetünk nagyobb programot:

Január 1–4. Négynapos hétvégével indul az új év.

Április 3–6. Négynapos húsvéti hétvége.

Május 1–3. Háromnapos hétvége.

Május 23–25. Pünkösd utáni háromnapos hétvége.

Augusztus 20–23. Az államalapítás ünnepe előtti napok, négynapos hétvége.

Október 23–25. Október 23. előtti napok, háromnapos hétvége.

December 25–27. Karácsonyi hosszú hétvége, amibe beleszámolható a 24-e mint pihenőnap, így négynapos hosszú hétvége lesz.

Mikor kell szombaton dolgozni 2026-ban?

A hosszú hétvégékhez az alábbi szombatokon kell dolgozni:

Január 10. – január 2. helyett

Augusztus 8. – augusztus 21. helyett

December 12. – december 24. helyett

Mikor vannak ünnepnapok 2026-ban?

2026-ban az alábbi napokon nem kell dolgozni:

2026. január 1. Újév

2026. január 2. Pihenőnap

2026. március 15. Az 1848-as forradalom ünnepe

2026. április 3. Nagypéntek

2026. április 5. Húsvétvasárnap

2026. április 6. Húsvéthétfő

2026. május 1. A munka ünnepe

2026. május 24. Pünkösdvasárnap

2026. május 25. Pünkösdhétfő

2026. augusztus 20. Az államalapítás ünnepe

2026. augusztus 21. Pihenőnap

2026. október 23. Az 1956-os forradalom ünnepe

2026. november 1. Mindenszentek

2026. december 24. Pihenőnap

2026. december 25. Karácsony

2026. december 26. Karácsony másnapja

Mikor lesznek az iskolai szünetek?

Az iskolákban április 2. és április 12. között lesz a tavaszi szünet,

június 20. és augusztus 31. között a nyári szünet,

míg a téli szünet 2026-ban várhatóan december 19-én kezdődik, és 2027. január 3-ig tart.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)