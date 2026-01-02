A hosszú hétvégék éve lesz 2026

Kedvezően alakul a 2026-os év, ugyanis számos hosszú hétvégénk is lesz idén, és mindezért csak pár „ledolgozós nap” lesz. Hétköznapokra eső munkaszüneti napok ugyanis nem lesznek idén, így
több háromnapos és négynapos hétvégét is kapunk.
Mikor lesznek hosszú hétvégék 2026-ban?
Az alábbi hétvégékre tervezhetünk nagyobb programot:
- Január 1–4. Négynapos hétvégével indul az új év.
- Április 3–6. Négynapos húsvéti hétvége.
- Május 1–3. Háromnapos hétvége.
- Május 23–25. Pünkösd utáni háromnapos hétvége.
- Augusztus 20–23. Az államalapítás ünnepe előtti napok, négynapos hétvége.
- Október 23–25. Október 23. előtti napok, háromnapos hétvége.
- December 25–27. Karácsonyi hosszú hétvége, amibe beleszámolható a 24-e mint pihenőnap, így négynapos hosszú hétvége lesz.
Mikor kell szombaton dolgozni 2026-ban?
A hosszú hétvégékhez az alábbi szombatokon kell dolgozni:
- Január 10. – január 2. helyett
- Augusztus 8. – augusztus 21. helyett
- December 12. – december 24. helyett
Mikor vannak ünnepnapok 2026-ban?
2026-ban az alábbi napokon nem kell dolgozni:
- 2026. január 1. Újév
- 2026. január 2. Pihenőnap
- 2026. március 15. Az 1848-as forradalom ünnepe
- 2026. április 3. Nagypéntek
- 2026. április 5. Húsvétvasárnap
- 2026. április 6. Húsvéthétfő
- 2026. május 1. A munka ünnepe
- 2026. május 24. Pünkösdvasárnap
- 2026. május 25. Pünkösdhétfő
- 2026. augusztus 20. Az államalapítás ünnepe
- 2026. augusztus 21. Pihenőnap
- 2026. október 23. Az 1956-os forradalom ünnepe
- 2026. november 1. Mindenszentek
- 2026. december 24. Pihenőnap
- 2026. december 25. Karácsony
- 2026. december 26. Karácsony másnapja
Mikor lesznek az iskolai szünetek?
Az iskolákban április 2. és április 12. között lesz a tavaszi szünet,
június 20. és augusztus 31. között a nyári szünet,
míg a téli szünet 2026-ban várhatóan december 19-én kezdődik, és 2027. január 3-ig tart.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!