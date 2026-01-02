Olyan áttörést hozott az elmúlt év, amire korábban kevesen gondoltak volna: Magyarországnak megint igaza lett

A Nemzetközi Energiaügynökség novemberben publikált World Energy Outlook 2025 című kiadványában mindhárom vázolt forgatókönyv a megújuló energiaforrások mellett az atomerőművek áramtermelésének nagymértékű növekedését jelzi előre a következő évtizedekre – mondta el lapunk megkeresésére Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő a folytatódónak tekinthető globális atomreneszánszról, ugyanis egyre több ország ismeri fel, hogy a növekvő áramigények kielégítéséhez atomerőművekre is szükség van.

Nem az a kérdés ma már, szükség van-e atomerőművekre, a számok egyértelműen jelzik ezt. Fotó: AFP

A figyelemre méltó fejlemények közé tartozik, hogy világszerte és Európában is újabb és újabb országok jelentettek be nagyszabású terveket az atomenergia fejlesztésére. Svédország a korábbi atomellenes álláspontját feladva számos új nagy egységteljesítményű blokk és/vagy kis moduláris egység építését tervezi, illetve üzemidő-hosszabbításokat is tervbe vettek. Stratégiai értelemben úgy is fogalmazhatunk, az atomenergia „visszatért” és azt a nemzeti energiastratégia kulcselemévé tették Svédországban. Szerbia az ország előtt álló kihívásokra adandó válaszként új atomerőművi kapacitást kíván létesíteni az országban. Az idei év az atomenergia „nulladik éve” volt, azaz megszületett a szerb politikai és jogi döntés a nyitásról, és elindultak az egyeztetések a lehetséges szállítókkal.

A múlt esztendő Olaszország számára az atomenergia „rehabilitációjának éve” volt: a korábbi elutasító megközelítést felváltotta egy pragmatikus, technológiaorientált szemlélet. Bár konkrét atomerőmű-építési projektek még nem indultak el, az év egyértelműen azt jelezte, hogy Olaszország hosszú idő után újra hajlandó az atomenergiát a jövőbeni energiamix lehetséges részeként kezelni – húzta alá a szakértő.

Dániában az idei év nem az atomenergia visszatérésének, hanem a tabuk lebontásának éve volt. Az ország alapvetően továbbra is a megújuló energiákra építi az energiapolitikáját, de az atomenergia először került be a legitim, kormányzati szintű szakmai mérlegelés körébe. A következő évek kulcskérdése az lesz, hogy ez a nyitottabb megközelítés jogalkotási változásokhoz és konkrét programokhoz vezet-e, vagy megmarad stratégiai opcióként a hosszú távú energiapolitikai gondolkodásban. Itt érdekességként említhető, hogy a korábbi tiltáshoz képest már Ausztrália sem zárkózik el egyértelműen előle.