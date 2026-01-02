Működik Orbán Viktor terve, visszatér a magyarok életkedve

– Hogyan fogják érezni a magyar családok a mindennapokban a kormány január elsejétől hatályba lépő intézkedéseit, amelyek szerint adómentesek lesznek a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák, a 30 év alatti egygyermekes édesanyák pedig immár a teljes jövedelmükre, valamint megvalósul a családi adókedvezmény megduplázásának második üteme?

– Ezek a családi adócsökkentési program jelentős új lépései. Amikor egy édesanyának nem kell megfizetnie a 15 százalékos szja-t, az azt jelenti, hogy a nettó fizetése 22,5 százalékkal nő. Például egy bruttó 600 ezer forintot kereső anyuka nem 400, hanem 490 ezer forintot fog hazavinni, ami valós bevételnövekedés a családnak. Ezenfelül a családi adókedvezmény megduplázásával egy háromgyermekes családnál 198 ezer, egy kétgyermekesnél 80 ezer, egy gyermek esetén pedig 20 ezer forint plusz marad a kasszában havonta. Az szja-mentesség január elsejétől már mintegy 500 ezer magyar édesanyát fognak érinteni, ami jelentős szám, és segít abban, hogy az édesanyák ne kerüljenek anyagi hátrányba azért, mert gyermeket nevelnek.

A magyar családok támogatásának célja, hogy a gyermekvállalás és nevelés előnyös legyen (Fotó: Csudai Sándor)

– Milyen családbarát intézkedések sorába illeszkednek ezek a könnyítések?

– A 2011 óta működő családi adórendszer három pillérre épül: az egykulcsos adóra, a járulékokban is érvényesíthető családi adókedvezményre, illetve az szja-mentességekre. Ezek együtt erősítik azt, hogy a munkából élő magyar családok anyagilag előnyösebb helyzetbe jussanak, hiszen

a magyar családtámogatási rendszer egyik fontos célja, hogy a gyermekvállalás és -nevelés anyagilag ne hátrányos, hanem előnyös legyen.

Az is lényeges, hogy a családtámogatási rendszerünk, és ezen belül a családi típusú adózás, elsősorban az édesanyákra fókuszál, hiszen a szülést követően ők maradnak ki hosszabb időre a munkaerőpiacról. Fontos, hogy inkább előnyöket érezzenek, amikor dolgoznak a gyermeknevelés mellett.

– A közvetlen anyagi támogatások mellett hogyan hatnak a családok életére más olyan kormányintézkedések, mint például a rezsicsökkentés? Mi történne a családokkal, ha ez megszűnne?