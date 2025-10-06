A magyarok háromnegyede támogatja a háromgyermekesek szja-mentességét

Történelmi új korszak kezdődött október elsején a háromgyerekes anyák számára az szja-mentesség bevezetésével – mondta Koncz Zsófia. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfőn közölte, az intézkedés mintegy 250 ezer anyát érint, akik közül 36 ezren már módosították is az adóelőleg-nyilatkozatukat a kedvezmény igénybevétele érdekében. Ezt az érintettek megtehetik egyébként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján vagy a munkáltatónál – tette hozzá.

Koncz Zsófia. Fotó: Csudai Sándor

Az államtitkár elmondta azt is, hogy a kedvezmény egy átlagkeresetű háromgyerekes anyának havonta 109 ezer forintot jelenthet.

Ezenfelül a kormány elkezdte a családi adókedvezmény megduplázását, szja-mentessé tette a csedet, januártól több szakaszban kibővíti az szja-mentességet a kétgyermekes anyákra is, valamint az egy gyereket nevelő 30 év alatti anyák adómentességének körét is szélesíti – sorolta Koncz Zsófia.

A kormány 2010-hez képest mostanra megötszörözte a családokra fordított költségvetési támogatást: jövőre már 4800 milliárd forintot, a GDP öt százalékát fordítják erre a célra

– emelte ki az államtitkár. Kitért arra is, hogy az ellenzék és az Európai Bizottság folyamatosan támadja és kritizálja a családtámogatásokat, pedig a magyarok többsége támogatja ezeket az intézkedéseket.

A jövő szempontjából a magyar családok megerősítése kulcsfontosságú, annak érdekében pedig, hogy ezt a véleményét a kormány nemzetközi színtéren is meg tudja védeni, kikéri a magyarok véleményét a nemzeti konzultációban egyebek mellett az adórendszerről, a családi adókedvezményről és a rezsicsökkentésről – mondta az államtitkár.

Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke a szervezet legfrissebb, a nagycsaládos anyák szja-mentességének társadalmi megítélését vizsgáló kutatását bemutatva elmondta, a magyarok háromnegyede (72 százalék) egyetért a háromgyermekes anyák adómentességével, és minden harmadik magyar családban él olyan személy, aki már jogosult szja-mentességre.