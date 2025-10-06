családtámogatástámogatásszjacsaládszja-mentesség

A magyarok háromnegyede támogatja a háromgyermekesek szja-mentességét

A családi adórendszer az szja-mentességgel ismeri el a többgyermekes anyákat, akik a gyermeknevelés miatt gyakran hosszabb időt töltenek távol a munkaerőpiactól, jelentős jövedelemhátrányt vállalva. Most azonban ez a hátrány előnnyé válik, erősítve a családok anyagi biztonságát és megbecsülését.

Forrás: MTI2025. 10. 06. 13:02
Fotó: Csudai Sándor
Történelmi új korszak kezdődött október elsején a háromgyerekes anyák számára az szja-mentesség bevezetésével – mondta Koncz Zsófia. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfőn közölte, az intézkedés mintegy 250 ezer anyát érint, akik közül 36 ezren már módosították is az adóelőleg-nyilatkozatukat a kedvezmény igénybevétele érdekében. Ezt az érintettek megtehetik egyébként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján vagy a munkáltatónál – tette hozzá.

édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége
Koncz Zsófia. Fotó: Csudai Sándor

Az államtitkár elmondta azt is, hogy a kedvezmény egy átlagkeresetű háromgyerekes anyának havonta 109 ezer forintot jelenthet.

Ezenfelül a kormány elkezdte a családi adókedvezmény megduplázását, szja-mentessé tette a csedet, januártól több szakaszban kibővíti az szja-mentességet a kétgyermekes anyákra is, valamint az egy gyereket nevelő 30 év alatti anyák adómentességének körét is szélesíti – sorolta Koncz Zsófia.

A kormány 2010-hez képest mostanra megötszörözte a családokra fordított költségvetési támogatást: jövőre már 4800 milliárd forintot, a GDP öt százalékát fordítják erre a célra

– emelte ki az államtitkár. Kitért arra is, hogy az ellenzék és az Európai Bizottság folyamatosan támadja és kritizálja a családtámogatásokat, pedig a magyarok többsége támogatja ezeket az intézkedéseket.

A jövő szempontjából a magyar családok megerősítése kulcsfontosságú, annak érdekében pedig, hogy ezt a véleményét a kormány nemzetközi színtéren is meg tudja védeni, kikéri a magyarok véleményét a nemzeti konzultációban egyebek mellett az adórendszerről, a családi adókedvezményről és a rezsicsökkentésről – mondta az államtitkár.

Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke a szervezet legfrissebb, a nagycsaládos anyák szja-mentességének társadalmi megítélését vizsgáló kutatását bemutatva elmondta, a magyarok háromnegyede (72 százalék) egyetért a háromgyermekes anyák adómentességével, és minden harmadik magyar családban él olyan személy, aki már jogosult szja-mentességre.

Tízből kilenc válaszadó szerint azok, akik sok gyermeket nevelnek, megérdemlik, hogy több családtámogatásban részesüljenek, tízből nyolc ember szerint pedig igazságos, hogy a többgyermekeseknek kevesebb adót kell fizetniük – számolt be róla a KINCS elnöke.

Míg 2010 előtt a nagycsaládos életforma sokszor egyet jelentett a szegénységgel, mostanra kifejezetten támogatottá és elismertté vált

– hangsúlyozta Fűrész Tünde.

édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége
Fűrész Tünde. Fotó: Csudai Sándor

A 2025 júliusában végzett reprezentatív felmérésből kiderült az is, hogy a magyarok 91 százaléka már hallott a háromgyermekes anyák szja-mentességéről. Tízből hatan teljes mértékben egyetértenek (57 százalék), míg csak minden hatodik az, aki egyáltalán nem (17 százalék). A háromgyermekes anyák szja-mentességének támogatottsága a nagycsaládosok (88 százalék) körében a legmagasabb, de az átlagosnál többen vannak az egyetértők a kisgyermekesek és a kormánypártiak körében, míg az elutasítás leginkább a fővárosiakra, az ellenzéki érzelműekre, az ateistákra és az egygyermekesekre jellemző. Azonban ezekben a csoportokban is csak minden harmadik-negyedik ember elutasító, ami nem sokkal magasabb a minta átlagánál (28 százalék). 

Ezek alapján kijelenthető, hogy a nagycsaládos anyák szja-mentességének széles körű a társadalmi támogatottsága.

Fotó: KINCS

A felmérés azt is megmutatta, hogy minden harmadik magyar családban (35 százalék) él olyan, aki nem fizet személyi jövedelemadót. A kedvezményezettek többsége a 25 év alatti fiatalok között van, de a nagycsaládosok 53 százaléka, a 18–29 évesek 50 százaléka és a gyermeket nevelők 40 százaléka is arról számolt be, hogy van a családjában adómentes hozzátartozó.

A magyarok széles körben támogatják a többgyermekes családok kedvezményeit, a legtöbben ugyanis tisztában vannak vele, hogy nagycsaládban élni és több gyermeket nevelni ugyan örömteli feladat, de több költséggel, felelősséggel, kötelezettséggel és lemondással jár. 

Tízből kilenc válaszadó szerint azok, akik sok gyermeket nevelnek, megérdemlik, hogy több családtámogatásban részesüljenek.

Tízből nyolc ember szerint igazságos, hogy a többgyermekeseknek kevesebb adót kell fizetniük, többségük pedig egyetért azzal is, hogy a háromgyermekes anyák nyugdíjas korukig adómentességet élvezzenek. A magyarok kétharmada úgy látja, hogy a háromgyermekes anyákat megbecsülik Magyarországon. Minden harmadik ember szerint a nagycsaládos lét ma már trendi és divatos, sőt minél több gyermeket nevel valaki, annál inkább úgy látja, hogy nagycsaládban élni ma már nem jelent szegénységi kockázatot.

Magyarországon tisztelet és elismerés övezi a nagycsaládosokat, mind az állam, mind a társadalom részéről.

Ennek megfelelően 2025 októberétől minden dolgozó háromgyermekes anyát – függetlenül saját vagy gyermekei életkorától – megillet az szja-mentesség, ami negyedmillió háromgyermekes anyának évente átlagosan 1,3 millió forintos többletjövedelmet jelent. A családi adórendszer ezzel ismeri el a többgyermekes anyákat, akik a gyermeknevelés miatt gyakran hosszabb időt töltenek távol a munkaerőpiactól, jelentős jövedelemhátrányt vállalva. Az szja-mentesség most ezt a hátrányt változtatja előnnyé, erősítve a családok anyagi biztonságát és megbecsülését.


Borítókép: Koncz Zsófia és Fűrész Tünde (Fotó: Csudai Sándor)

