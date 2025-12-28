A szakszervezetek Európa felé terelnék a brit Munkáspártot

Paul Nowak, a TUC főtitkára a Guardiannek nyilatkozva arról beszélt, hogy a brit közvélemény mára felismerte: elengedhetetlen egy lényegesen jobb kereskedelmi megállapodás, és ez a kérdés minden eddiginél sürgetőbbé vált az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolat kiszámíthatatlansága, illetve Donald Trump szerepe miatt – írja az Origo.

Paul Nowak, a brit Szakszervezeti Szövetség (Trades Union Congress, TUC) főtitkára (Fotó: AFP)

Az interjúban Nowak azt mondta, hogy

Keir Starmernek kíméletlen következetességgel a megélhetési költségekre kellene összpontosítania, ha a Munkáspárt javítani akar a közvélemény-kutatásokban elfoglalt helyzetén. Úgy fogalmazott, nem meglepő, hogy a párt vezetésében találgatások indultak, amikor ilyen gyengén szerepelnek, ugyanakkor figyelmeztette a lehetséges kihívókat: a nyilvánosság nem fogja megköszönni, ha a belső hatalmi harcok elvonják a figyelmet a gazdaságról.

Nowak óvatosságra intette Starmert és Shabana Mahmood belügyminisztert a migrációs szigorítások kapcsán is, mondván, nem szabad Nigel Farage-féle lazaságokba belemenni. A szakszervezetek különösen aggódnak a határozatlan idejű letelepedési engedély tervezett szigorítása miatt.