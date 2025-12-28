MunkáspártEurópaStarmervámunió

A szakszervezetek Európa felé terelnék a brit Munkáspártot

Paul Nowak, a brit szakszervezeti szövetség (TUC) főtitkára szerint a Munkáspártnak új alapokra kellene helyeznie az Európai Unióval fennálló kapcsolatát, és nem zárhatná ki egy vámunió lehetőségét sem. Úgy véli, a brexit jelentős gazdasági károkat hagyott maga után, miközben az Egyesült Államok egyre kevésbé számít kiszámítható partnernek, ezért Keir Starmer számára nem maradt tér a politikai halogatásra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 8:09
Keir Starmer többször kijelentette, hogy sokkal szorosabbra akarja vonni az unióhoz fűződő kapcsolatokat Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Paul Nowak, a TUC főtitkára a Guardiannek nyilatkozva arról beszélt, hogy a brit közvélemény mára felismerte: elengedhetetlen egy lényegesen jobb kereskedelmi megállapodás, és ez a kérdés minden eddiginél sürgetőbbé vált az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolat kiszámíthatatlansága, illetve Donald Trump szerepe miatt – írja az Origo.

Paul Nowak, a brit Szakszervezeti Szövetség (Trades Union Congress, TUC) főtitkára
Paul Nowak, a brit Szakszervezeti Szövetség (Trades Union Congress, TUC) főtitkára (Fotó: AFP)

Az interjúban Nowak azt mondta, hogy 

Keir Starmernek kíméletlen következetességgel a megélhetési költségekre kellene összpontosítania, ha a Munkáspárt javítani akar a közvélemény-kutatásokban elfoglalt helyzetén. Úgy fogalmazott, nem meglepő, hogy a párt vezetésében találgatások indultak, amikor ilyen gyengén szerepelnek, ugyanakkor figyelmeztette a lehetséges kihívókat: a nyilvánosság nem fogja megköszönni, ha a belső hatalmi harcok elvonják a figyelmet a gazdaságról.

Nowak óvatosságra intette Starmert és Shabana Mahmood belügyminisztert a migrációs szigorítások kapcsán is, mondván, nem szabad Nigel Farage-féle lazaságokba belemenni. A szakszervezetek különösen aggódnak a határozatlan idejű letelepedési engedély tervezett szigorítása miatt.

Mint mondta, a gazdasági növekedés egyik kulcsa az Európai Unióval való szorosabb kapcsolat, akár egy vámunió formájában is. 

A kormánynak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a lehető legszorosabb pozitív munkakapcsolatot építse ki Európával… beleértve a vámuniót is

 – fogalmazott. 

Nowak hangsúlyozta: akár a brexit mellett, akár ellene szavaztak az emberek, ma már sokan látják a rossz megállapodás következményeit, például az élelmiszerárak emelkedését. Figyelmeztetett arra is, hogy a rasszista hangvétel normalizálása súlyos károkat okoz. „Ha úgy viselkedik, mint egy rasszista, és úgy hápog, mint egy rasszista, akkor valószínűleg rasszista” – magyarázta.

Borítókép: Keir Starmer többször kijelentette, hogy sokkal szorosabbra akarja vonni az unióhoz fűződő kapcsolatokat (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu