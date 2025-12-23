Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: letartóztatta a bíróság a Hollandiában elfogott gyanúsítottat

Egyre többen szeretnék, ha Nagy-Britannia újból csatlakozna az Európai Unióhoz

A brit Munkáspárt szavazóinak többsége szerint újra napirendre kellene venni Nagy-Britannia és az Európai Unió kapcsolatát. Egy friss felmérés alapján sokan nemcsak az EU-val való szorosabb együttműködést, hanem akár a teljes visszacsatlakozást is támogatnák.

2025. 12. 23.
Keir Starmer többször kijelentette, hogy sokkal szorosabbra akarja vonni az unióhoz fűződő kapcsolatokat
A kormányzó brit Munkáspárt szavazóinak jelentős többsége azt szeretné, ha Nagy-Britannia újból csatlakozna az Európai Unióhoz, vagy legalább az EU vámuniójához. A legnagyobb brit közvélemény-kutató csoport, a YouGov a The Times című konzervatív brit napilap számára 2105 választópolgár bevonásával elvégzett, hétfőn ismertetett reprezentatív vizsgálatában kimutatta, hogy azok közül, akik a tavalyi parlamenti választáson a Munkáspártra szavaztak, 73 százalék szorgalmazza, hogy a kormány kezdjen tárgyalásokat Nagy-Britannia újbóli EU-csatlakozásáról.

A Munkáspárt szavazóinak jelentős többsége azt szeretné, ha Nagy-Britannia újból csatlakozna az Európai Unióhoz
A Munkáspárt szavazóinak jelentős többsége azt szeretné, ha Nagy-Britannia újból csatlakozna az Európai Unióhoz Fotó: AFP

Nagy-Britannia 2020-ban távozott az Európai Unióból

Az arra vonatkozó kérdésre, hogy a kormány kezdeményezze-e Nagy-Britannia visszalépését az EU vámuniójába, a Munkáspárt tavalyi szavazótáborának 80 százaléka válaszolt igennel. A többi parlamenti párt közül a Liberális Demokraták és a Zöldek szavazói is 73–78 százalék közötti arányban támogatnák ezeket a kezdeményezéseket. 

A Konzervatív Párt táborán belül ugyanakkor csak 25 százalék azoknak az aránya, akik pártolnák Nagy-Britannia újbóli EU-tagságát, és 39 százalék támogatná az ország visszalépését az EU vámuniójába.

Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból, majd 11 havi átmeneti időszak után az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kilépett. Az akkori konzervatív párti brit kormány ugyanis nem kívánta teljesíteni azokat a feltételeket – mindenekelőtt az európai uniós állampolgárok szabad nagy-britanniai letelepedésének és munkavállalásának jogát –, amelyek e két integrációs szerveződéshez elválaszthatatlanul kötődnek.

A tavaly júliusi parlamenti választások óta hivatalban lévő munkáspárti kormány sem kívánja visszaléptetni Nagy-Britanniát az Európai Unióba, sem az EU egységes belső piacára és vámuniójába, 

de Keir Starmer miniszterelnök többször kijelentette, hogy sokkal szorosabbra akarja fűzni a kapcsolatokat az unióval.

Keir Starmer miniszterelnök többször kijelentette, hogy sokkal szorosabbra akarja vonni az unióhoz fűződő kapcsolatokat
Keir Starmer miniszterelnök többször kijelentette, hogy sokkal szorosabbra akarja fűzni a kapcsolatokat az unióval Fotó: AFP

Az utóbbi hetekben azonban a brit kormány vezető tagjai – köztük Starmer is – egyre gyakrabban fogalmaztak meg mind élesebb bírálatokat a brit EU-tagság megszűnéséről (brexit). A kormányfő úgy fogalmazott: a brexitről hozott népszavazási döntés „a brit népnek tett zabolátlan, de teljesítetlenül maradt ígérgetések” következményeként született, és egyértelműen 

hibásnak bizonyultak az az elképzelés, hogy a kilépés az Európai Unióból Nagy-Britannia minden problémájára megoldást jelent majd.

David Lammy miniszterelnök-helyettes nem sokkal később egy interjúban szintén úgy fogalmazott, hogy „valótlanságokkal házaltak” mindazok, akik azzal érveltek, hogy az ország jól jár majd, ha távozik az EU-ból. Lammy kijelentette, hogy a brexit súlyos gazdasági károkat okozott, mivel fontos piacától szakította el Nagy-Britanniát. Az EU-val a kapcsolatok szorosabbra fűzésének eddigi legnagyobb horderejű mozzanataként a brit kormány a múlt héten bejelentette, hogy Nagy-Britannia 2027-től újból csatlakozik az Európai Unió Erasmus diákcsere-programjához, amelyből a brexit után szintén kilépett.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

