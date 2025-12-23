Egyre többen szeretnék, ha Nagy-Britannia újból csatlakozna az Európai Unióhoz

A kormányzó brit Munkáspárt szavazóinak jelentős többsége azt szeretné, ha Nagy-Britannia újból csatlakozna az Európai Unióhoz, vagy legalább az EU vámuniójához. A legnagyobb brit közvélemény-kutató csoport, a YouGov a The Times című konzervatív brit napilap számára 2105 választópolgár bevonásával elvégzett, hétfőn ismertetett reprezentatív vizsgálatában kimutatta, hogy azok közül, akik a tavalyi parlamenti választáson a Munkáspártra szavaztak, 73 százalék szorgalmazza, hogy a kormány kezdjen tárgyalásokat Nagy-Britannia újbóli EU-csatlakozásáról.

A Munkáspárt szavazóinak jelentős többsége azt szeretné, ha Nagy-Britannia újból csatlakozna az Európai Unióhoz Fotó: AFP

Nagy-Britannia 2020-ban távozott az Európai Unióból

Az arra vonatkozó kérdésre, hogy a kormány kezdeményezze-e Nagy-Britannia visszalépését az EU vámuniójába, a Munkáspárt tavalyi szavazótáborának 80 százaléka válaszolt igennel. A többi parlamenti párt közül a Liberális Demokraták és a Zöldek szavazói is 73–78 százalék közötti arányban támogatnák ezeket a kezdeményezéseket.