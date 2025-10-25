Brit blamázs: véletlenül szabadon engedték az erőszaktevő migránst, még zsebpénzt is adtak neki

A 38 éves migránst, Hadush Kebatut, aki egy kis csónakkal érkezett Nagy-Britanniába, pénteken egy bevándorlási fogdába kellett volna szállítani, mielőtt Etiópiába deportálták volna. Ehelyett „mulasztás” miatt tévesen kiengedték a HMP Chelmsford börtönből, mivel tévesen olyan fogvatartottként sorolták be, akit feltételesen szabadlábra kell helyezni, nem pedig olyan külföldi bűnözőként, akit ki kell toloncolni.

Starmer szerint a migráns téves szabadon bocsátása teljességgel elfogadhatatlan (Fotó: AFP)

A férfi 76 fontot kapott (34 ezer forintot), hogy fedezze első heti kiadásait.

Egy civil által készített videón Kebatu szürke börtönruhában látható, amint útbaigazítást kér Chelmsford egy forgalmas utcáján – kevesebb mint 400 méterre a legközelebbi rendőrőrstől. Az essexi rendőrség közlése szerint Kebatu szabadulása után 12.41-kor felszállt egy Londonba tartó vonatra, amely Shenfielden és Stratfordon keresztül 13.18-kor érkezett meg a Liverpool Street állomásra – számolt be róla a Telegraph.

***Exclusive***



I have been sent footage, of who is believed to be the Epping migrant, Hadush Kebatu ,videod by a member of the public in Chelmsford City centre at midday today, and emailed to me.



I have permission to share.



He is wanted by Police. pic.twitter.com/5yqWry7C4X — Adam Brooks AKA EssexPR 🇬🇧 (@EssexPR) October 24, 2025

A migráns szabadon bocsátását engedélyező börtönőrt felmentették feladatai alól, vizsgálat indult ellene mulasztás miatt. Az ügy újabb csapás Keir Starmer kormányára, alig néhány nappal az után, hogy egy Franciaországba visszaküldött migráns ismét csónakkal tért vissza Nagy-Britanniába.