Brit blamázs: véletlenül szabadon engedték az erőszaktevő migránst, még zsebpénzt is adtak neki

Egy etióp migránst, aki egy 14 éves lányt molesztált, véletlenül kiengedtek egy brit börtönből, sőt még 76 font (34 ezer forint) zsebpénzt is kapott. A férfit Chelmsford utcáin látták, a hatóságok azóta is nagy erőkkel keresik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 14:45
A migráns szabadon bocsátást engedélyező börtönőrt felmentették feladatai alól Forrás: AFP
A 38 éves migránst, Hadush Kebatut, aki egy kis csónakkal érkezett Nagy-Britanniába, pénteken egy bevándorlási fogdába kellett volna szállítani, mielőtt Etiópiába deportálták volna. Ehelyett „mulasztás” miatt tévesen kiengedték a HMP Chelmsford börtönből, mivel tévesen olyan fogvatartottként sorolták be, akit feltételesen szabadlábra kell helyezni, nem pedig olyan külföldi bűnözőként, akit ki kell toloncolni.

Starmer szerint a migráns téves szabadon bocsátása teljességgel elfogadhatatlan
Starmer szerint a migráns téves szabadon bocsátása teljességgel elfogadhatatlan (Fotó: AFP)

A férfi 76 fontot kapott (34 ezer forintot), hogy fedezze első heti kiadásait. 

Egy civil által készített videón Kebatu szürke börtönruhában látható, amint útbaigazítást kér Chelmsford egy forgalmas utcáján – kevesebb mint 400 méterre a legközelebbi rendőrőrstől. Az essexi rendőrség közlése szerint Kebatu szabadulása után 12.41-kor felszállt egy Londonba tartó vonatra, amely Shenfielden és Stratfordon keresztül 13.18-kor érkezett meg a Liverpool Street állomásra – számolt be róla a Telegraph.

A migráns szabadon bocsátását engedélyező börtönőrt felmentették feladatai alól, vizsgálat indult ellene mulasztás miatt. Az ügy újabb csapás Keir Starmer kormányára, alig néhány nappal az után, hogy egy Franciaországba visszaküldött migráns ismét csónakkal tért vissza Nagy-Britanniába.

David Lammy igazságügyi miniszter felháborodását fejezte ki, hozzátéve: 

A szexuális bűncselekményei után vissza kellene deportálni Etiópiába.

A miniszter ugyanakkor a korábbi tory kormányokat hibáztatta az „összeomló börtönrendszerért”, és teljes körű vizsgálatot követelt. A rendőrség – az essexi, a londoni és a közlekedési hatóságok együttműködésével – országos hajtóvadászatot indított a férfi ellen. Keir Starmer az X-en közölte: 

A chelmsfordi börtönben történt téves szabadon bocsátás teljességgel elfogadhatatlan. Megdöbbentett, hogy ez megtörtént. A rendőrség dolgozik a (férfi) megtalálásán, és kormányom támogatja őket. Ezt az embert el kell kapni és ki kell toloncolni.

A rendőrség közölte: amint megtalálják, Kebatut „a lehető leghamarabb” deportálják. A férfit négy héttel ezelőtt ítélték 12 hónap börtönre nők elleni erőszak miatt. Az ítélet után tiltakozások és ellentüntetések zajlottak az eppingi Bell Hotel előtt, ahol Kebatu menedékkérőként élt. Az egyik áldozat a bíróságon elmondta: a történtek után „sebezhetőnek és kiszolgáltatottnak” érzi magát, amikor szoknyát visel.

A törvény lehetővé tette volna, hogy a külföldi bűnözőket már ítéletük után közvetlenül kiutasítsák. 

Kebatut is hamarosan Etiópiába kellett volna szállítani, de a hiba miatt ez nem történt meg. Kemi Badenoch, a Konzervatív Párt vezetője szerint „hihetetlen” az a szintű alkalmatlanság, amely a férfi szabadon engedéséhez vezetett. Nigel Farage, a Reform párt vezetője így fogalmazott: 

Az Epping hotelben migránsokat molesztáló elkövetőt véletlenül szabadon engedték, most Essex utcáin sétálgat. Nagy-Britannia tönkrement.

A lány édesapja kijelentette: „Az igazságszolgáltatási rendszer cserbenhagyott minket.” Az essexi rendőrség vezeti Kebatu keresését. A börtönszolgálat közölte: 

Együttműködünk a rendőrséggel, hogy mihamarabb visszavigyük a bűnelkövetőt a börtönbe. A közbiztonság a legfontosabb prioritásunk.

Kebatut azon a napon ítélték el, amikor hatályba léptek az új szabályok, amelyek lehetővé teszik a külföldi bűnözők azonnali deportálását. Mivel a férfi már letöltötte büntetése 30 százalékát, automatikusan kiutasíthatóvá vált. A börtönszolgálat forrásai szerint ritkán fordul elő ilyen téves szabadon bocsátás. Tavaly 87, az előző évben 71 fogvatartottat engedtek ki tévedésből.

Migránsból gyilkos: az áldozat családja a brit miniszterelnököt hibáztatja

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy egy Szudánból érkezett menedékkérőt elítéltek egy nő meggyilkolásáért, akit egy csavarhúzóval ölt meg az angliai Walsallban. Az áldozat kollégái szerint a migránsok gyakran zaklatták a női dolgozókat, és még bombafenyegetést is kaptak. A gyilkosság után a nő családja a brit kormányt és Keir Starmert okolta a történtekért.

Borítókép: A migráns szabadon bocsátást engedélyező börtönőrt felmentették feladatai alól – illusztráció (Fotó: AFP)

