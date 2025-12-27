Szörnyű baleset történt Vácon, embert gázolt a vonat

Elgázolt egy embert a vonat Vácon, a Kodály Zoltán úti átjáró közelében – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szombaton. A balesetben egy nő meghalt.
A vonaton körülbelül kétszáz ember utazott. A város hivatásos tűzoltói segítenek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak.
A baleset helyszínére kiérkező mentők már csak a nő halálának tényét tudták megállapítani.
