vasúti közlekedésforinthegyi zsolt

Történelmi összeg: több mint 800 milliárd forintból újul meg a MÁV infrastruktúra - soroljuk, hol

Évtizedek óta nem látott fejlesztési hullám veszi kezdetét a magyar vasúti közlekedésben 2026-ban. A MÁV Igazgatósága elfogadta azt a javaslatot, amelynek értelmében a társaság saját forrásból mintegy 60 milliárd forintot fordít pályafelújításra, amihez szervesen kapcsolódik az Európai Beruházási Bankkal és a magyar állammal közösen finanszírozott, 800 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztési program. A cél egyértelmű: a lassújelek felszámolása, a sebességkorlátozások megszüntetése és egy megbízhatóbb, kiszámíthatóbb vasúti szolgáltatás megteremtése az utazóközönség számára.

2025. 12. 19. 8:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hegyi Zsolt, a Magyar Államvasutak Zrt. vezérigazgatója jelentette be a hírt, amely új távlatokat nyithat a hazai vasúti közlekedés előtt. A döntés értelmében a vasúttársaság a 2026-os üzleti tervében jelentősen megemelte a pályafelújításokra fordítható keretet. A mintegy 60 milliárd forintos MÁV forrás 25 milliárddal haladja meg az idei év lehetőségeit, ami önmagában is komoly előrelépés. A beruházások azonban nem állnak meg itt: ehhez társul a 800 milliárd forintos, az EIB és a magyar állam közös finanszírozásában megvalósuló program, amely elől a közelmúltban minden adminisztratív akadály elhárult.

Szinte felfoghatlan szintlépésre készül a MÁV. Facebook / Hegyi Zsolt
Szinte felfoghatlan szintlépésre készül a MÁV. Facebook / Hegyi Zsolt

Hatalmas MÁV fejlesztések jönnek

A 800+60 milliárd forintos keretösszeg olyan nagyságrendű beavatkozást tesz lehetővé, amilyenre évtizedek óta nem volt példa a MÁV történetében.

A saját forrásból megvalósuló fejlesztések listája már körvonalazódik, és számos kritikus pontot érint. Kiemelt figyelmet kap a fővárosi elővárosi közlekedés egyik ütőere: a Nyugati pályaudvar (Városliget elágazás) és Kőbánya-Kispest közötti szakaszon felépítménycserét végeznek, valamint tíz csoport kitérőt cserélnek Kőbánya-Teher és Kőbánya-Kispest állomásokon.

 Ez a beavatkozás kulcsfontosságú, hiszen a jelenlegi, leromlott állapotú pályán érvényes 40-60 km/h-s sebességkorlátozásokat felszámolják, és visszaállítják az eredeti, 80 km/h-s pályasebességet. Ennek köszönhetően javul a menetrendszerűség, és csökken az eljutási idő a ceglédi, lajosmizsei, szegedi és nyíregyházi vonalak utasai számára.

Országos szinten is jelentős beavatkozásokra kerül sor. A tervek szerint 2026-ban mintegy 40 csoport elhasználódott kitérőt cserélnek a legforgalmasabb vonalakon és állomásokon. Az érintett helyszínek között szerepel: 

  • Budapest-Kelenföld, 
  • Rákospalota-Újpest, 
  • Debrecen, 
  • Maglód, 
  • Újszász, 
  • Herceghalom
  •  Biatorbágy. Ezeken a pontokon gyakran egyetlen rossz váltó okoz lassulást és késéseket, így a csere nemcsak az időtakarékosságot, hanem az energiahatékonyságot is szolgálja.

A vidéki hálózat fejlesztése is hangsúlyos.

 A Miskolc-Nyíregyháza vonalon átfogó munkálatok kezdődnek: hídjavítás, ágyazatrostálás, sín- és kitérőcsere, valamint útátjáró-átépítés szerepel a programban. A cél az ideiglenes sebességkorlátozások megszüntetése és az eredeti 120 km/h-s sebesség visszaállítása a lehető leghosszabb szakaszon. Hasonlóan fontos a 60-as vonal fejlesztése, ahol Gyékényes és Berzence között 15 kilométer hosszan alakítanak ki hézagnélküli vágányt, 3 milliárd forintból javítva ezzel az ország egyik legrosszabb menetrendszerűségű szakaszának mutatóit.

Az 1-es fővonalon tapasztalható késések egyik fő okát, a biztosítóberendezési zavarokat egy hároméves program keretében orvosolják. Ennek első lépéseként 2026-ban alkatrészcserékkel és a kábelezés javításával növelik az üzembiztonságot. Emellett a már korszerűsített, 160 km/h-s sebességre alkalmas szakaszokon is kiemelt karbantartást végeznek a tempó fenntartása érdekében, miközben előkészítik a Szajol és Lőkösháza közötti vonal 2027-től tervezett sebességemelését is, közelebb hozva ezzel Békés vármegyét a fővároshoz.

A kiemelt kép illusztráció. / Forrás: MTI Fotószerkesztőség / Jászai Csaba 

Korábban már Lázár János is vasútfejlesztési offenzívát hirdetett.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.