Lázár Jánosszerelvénykormányintercityflotta

Vasútfejlesztési offenzívát hirdetett Lázár János

Szolnok és Dunakeszi válik a hazai vasúti járműgyártás stratégiai bázisává. A kormány pedig nagyszabású programot indít a kötöttpályás közlekedés megerősítésére. Lázár János építési és közlekedési miniszter Szolnokon jelentette be a GYSEV új flottájának érkezését, a HÉV-vonalak rekonstrukcióját, valamint egy jelentős használtjármű-beszerzési programot. A tárcavezető hangsúlyozta: az utasszám megduplázódása indokolja az Európai Fejlesztési Bankkal közös, 1100 milliárd forintos vasútfejlesztési beruházást.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 14:50
Lázár János építési és közlekedési miniszter (b) és Peter Spuhler, a Stadler Rail Csoport igazgatóságának elnöke (j) Fotó: Mészáros János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megújult vasútfejlesztési irányokat ismertetett Lázár János a Stadler szolnoki telephelyén, ahol bemutatták a GYSEV új Flirt motorvonat-flottájának első elemét. A miniszter három fő beszerzési irányt jelölt meg. A Stadlerrel kötött megállapodás szerint a GYSEV 11 új motorvonattal gazdagodik, de tárgyalnak további tíz szerelvényről is, mintegy negyvenmilliárd forint értékben. Peter Spuhler, a Stadler elnöke kiemelte: harminc év után ez az első új InterCity-beszerzés hazánkban, a járművek 2027 végétől állnak forgalomba.

Lázár János komoly vasútfejlesztéssel kapcsolatos bejelentéseket tett. /Fotó: MTI/Kiss DánielFotó: Mészáros János / MTI Fotószerkesztõség
Lázár János komoly vasútfejlesztéssel kapcsolatos bejelentéseket tett
Fotó: MTI/Kiss Dániel

A növekvő igények miatt szükségessé vált a vasútfejlesztés

A kormány a rövid távú kapacitásjavítás érdekében még idén megállapodást köt 93 darab, 15-20 éves motorvonat beszerzéséről 80 milliárd forintért, melyek felújítását és szervizelését a Stadler végzi. 

Kiemelt cél a budapesti agglomeráció közlekedésének javítása is: a szentendrei HÉV-vonal felújításával párhuzamosan 54 új szerelvény beszerzésére írnak ki tendert 350 milliárd forint keretösszegben.

A fejlesztések a hazai ipart is erősítik. Lázár János rámutatott: a vasúti járműgyártás két központja Szolnok és Dunakeszi lesz, miután a MÁV többségi tulajdont szerez a dunakeszi járműjavítóban. A szolnoki üzem súlyát a Stadler új, 17 milliárdos gyártócsarnoka növeli, melyet az állam 4,8 milliárd forinttal támogatott.

A beruházásokat a dinamikusan növekvő igények indokolják: öt év alatt hatszázmillióról évi 1,2 milliárdra nőtt a közösségi közlekedést választók száma. Az infrastruktúra fejlesztésére a következő években 1100 milliárd forintot fordítanak. Mosóczi László, a GYSEV elnöke szerint a Stadlerrel való együttműködés garancia a minőségi szolgáltatásra a vasúttársaság hálózatán.

Az éjszakai járatokat is érintő menetrendváltozásokról itt írtunk korábban.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.