Vasútfejlesztési offenzívát hirdetett Lázár János

Megújult vasútfejlesztési irányokat ismertetett Lázár János a Stadler szolnoki telephelyén, ahol bemutatták a GYSEV új Flirt motorvonat-flottájának első elemét. A miniszter három fő beszerzési irányt jelölt meg. A Stadlerrel kötött megállapodás szerint a GYSEV 11 új motorvonattal gazdagodik, de tárgyalnak további tíz szerelvényről is, mintegy negyvenmilliárd forint értékben. Peter Spuhler, a Stadler elnöke kiemelte: harminc év után ez az első új InterCity-beszerzés hazánkban, a járművek 2027 végétől állnak forgalomba.

Lázár János komoly vasútfejlesztéssel kapcsolatos bejelentéseket tett

A növekvő igények miatt szükségessé vált a vasútfejlesztés

A kormány a rövid távú kapacitásjavítás érdekében még idén megállapodást köt 93 darab, 15-20 éves motorvonat beszerzéséről 80 milliárd forintért, melyek felújítását és szervizelését a Stadler végzi.

Kiemelt cél a budapesti agglomeráció közlekedésének javítása is: a szentendrei HÉV-vonal felújításával párhuzamosan 54 új szerelvény beszerzésére írnak ki tendert 350 milliárd forint keretösszegben.

A fejlesztések a hazai ipart is erősítik. Lázár János rámutatott: a vasúti járműgyártás két központja Szolnok és Dunakeszi lesz, miután a MÁV többségi tulajdont szerez a dunakeszi járműjavítóban. A szolnoki üzem súlyát a Stadler új, 17 milliárdos gyártócsarnoka növeli, melyet az állam 4,8 milliárd forinttal támogatott.

A beruházásokat a dinamikusan növekvő igények indokolják: öt év alatt hatszázmillióról évi 1,2 milliárdra nőtt a közösségi közlekedést választók száma. Az infrastruktúra fejlesztésére a következő években 1100 milliárd forintot fordítanak. Mosóczi László, a GYSEV elnöke szerint a Stadlerrel való együttműködés garancia a minőségi szolgáltatásra a vasúttársaság hálózatán.

