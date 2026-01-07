BudapestBudapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrtbelépőjegy ára

Egyes fővárosi fürdőkben mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a vendégeknek

Január 7-től, szerdától lépnek életbe az új belépőjegyárak a fővárosi gyógyfürdőknél. Míg a nyugdíjas és a diák belépők kisebb mértékben, négy-öt százalék körül drágulnak, a teljes árú jegyek emelkedése viszont a hazai vendégkör által látogatott gyógyfürdőkben is érezhető lesz. Vannak jegytípusok, ahol 15–25 százalékos emelkedés történt, amelyre némi gyógyírt jelenthetnek a tavaly nyártól életbe lépett kedvezmények.

2026. 01. 07. 12:20
Fotó: Bach Máté
A fővárosi gyógyfürdők többségét működtető, önkormányzati tulajdonú Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. hagyományosan mindig az év első napjaiban változtat a belépőjegyek árán. Így történik ez idén is, most január 7-től lépnek életbe az új árak.

gyógyfürdők
A múlt ősszel bezárt Gellért gyógyfürdő felújításáról továbbra sincsen hír. Forrás: BGYH

Jó és rosszabb hírek a gyógyfürdők háza tájáról

Jó hírnek számít, hogy a tavalyi év elejéhez hasonlóan a Palatinus belépőárai idén sem emelkednek januárban, ebben vélhetően az is közrejátszik, hogy a Lumina Park miatt a fürdő márciusig rövidebb nyitvatartási idővel üzemel.

Bár a belépőárak változásáról korábban a BGYH úgy nyilatkozott, hogy a külföldiek körében kedvelt történelmi fürdőkben lesz magasabb az áremelés, és a gyermek-, valamint nyugdíjasjegyek, bérletek ára nő öt százalék közeli mértékben, ez csak részben teljesült. 

A nyugdíjas- és a diákbelépők tényleg kisebb mértékben drágultak, mint a teljes árú jegyek, azonban az nem igaz, hogy a főleg a hazai vendégkör által látogatott fürdőkben kisebb lenne az áremelés mértéke

– írja a Termál Online.

Így alakulnak az árak:

  • A Rudas továbbra is a legdrágább fővárosi gyógyfürdő maradt: a mindenzónás belépők ára hétfőtől csütörtökig 9,1 százalékkal, 11 ezerről 12 ezer forintra, pénteken és hétvégén 7,1 százalékkal 14 ezerről 15 ezer forintra, a kiemelt időszakban 6,6 százalékkal 15 ezerről 16 ezer forintra emelkedik. A törökfürdő-belépő 14,3 százalékos emelés után hétezer helyett nyolcezer forintba kerül.
  • A Széchenyi Gyógyfürdő esetében visszafogottabb, öt-hat százalékos áremelés tapasztalható: a reggel 9 óráig megvásárolható Good Morning belépő tízezerről 10 500 forintra drágul hétfőtől csütörtökig. Ez a jegytípus pénteken és hétvégén most 11 200 forintba, az áremelés után 11 800 forintba kerül. A szekrényes belépő is drágul, az ára hétfőtől csütörtökig 12 500 helyett 13 200 forint, pénteken és hétvégén 14 ezer helyett 14 800 forint lesz. A kiemelt időszakos belépő 15 ezer forintos ára pedig hasonló mértékű emelés után 15 800 forintra módosul.
  • A Csillaghegyi fürdő komolyabban, átlagban hat–kilenc százalékkal drágul: hétköznap a komplex jegy 5700 helyett 6200 forintba, hétvégén 6100 helyett 6600 forintba kerül. A sportzóna-wellness belépő ára hétköznap 4200-ról 4500 forintra, hétvégén 4600-ról ötezer forintra drágul. A gyermek-, diák-, nyugdíjas-belépőjegyek ára a hétköznapi 3100-ról 3300 forintra, hétvégén 3500-ról 3700 forintra változik.
  • Nagyjából hasonló mértékben változnak a jegyárak a Pesterzsébeti Gyógyfürdőben is. Itt a komplex felnőtt jegy hétköznap 5200-ról 5600 forintra, hétvégén 5800-ról 6400 forintra nő. A komplex diák- és nyugdíjasbelépők esetében kisebb lesz az emelkedés: hétköznap 4800 helyett ötezer forint, hétvégén 4900 helyett 5100 forint.
  •  Paskál Gyógyfürdőben a hétköznapi felnőtt belépő ára 4200-ról 4500 forintra nő, hétvégén 5100-ról 5500 forintra. A gyermek-, diák-, nyugdíjasbelépők hétköznap 3800 helyett négyezer forintba, hétvégén 4200 helyett 4400 forintba kerülnek.

 

A Lukács és a Dandár esetében meglepően nagy a drágulás

A Lukács Gyógyfürdőben különösen a felnőtt jegy ára nő: hétköznap hatezerről hétezer forintra nő, hétvégén hétezerről nyolcezer forintra változik. A nyugdíjas- és diákjegyeknél ugyanakkor hétköznap 5,5 százalékos, hétvégén 4,3 százalékos lesz a drágulás: előbbi 3600-ról 3800 forintra, utóbbi 4700-ról 4900 forintra változik.

A Dandár esetében a hétköznapi felnőtt napijegy ára nő erőteljesen, háromezerről 3500 forintra módosul, hétvégén pedig ugyanez 25 százalékkal 3200-ról négyezer forintra ugrik fel. A komplex belépő hétköznap 3900 helyett 4500 forintba kerül, hétvégén négyezer helyett ötezer forintba, amely szintúgy 25 százalékos emelést jelent. A nyugdíjas- és diákbelépők esetében itt is kisebb lesz a drágulás. Hétköznap 2300-ról 2400 forintra, hétvégén 2600-ról 2700 forintra változnak az árak.

Az áremelések mellett nem változik viszont a kedvezmények rendszere, amely a rendszeres fürdőhasználóknak jelenthet megtakarítást.

 

Ezek a kedvezmények érhetők el

A jelenlegi szabályok szerint az alábbi kedvezmények továbbra is igénybe vehetők a budapesti gyógyfürdőkben:

  •  diák- és nyugdíjaskedvezmények,
  • reggeli és esti, időkorlátos belépők,
  • félárú vagy csökkentett árú jegyek egyes fürdőkben meghatározott napokon,
  • Budapest-kártyával igénybe vehető kedvezmények,
  • többalkalmas bérletek és kombinált jegyek.

A kedvezmények jellemzően nem a legforgalmasabb időszakokra vonatkoznak, ugyanakkor érdemben csökkenthetik a belépés költségét azoknak, akik rugalmasan tudják megválasztani a látogatás időpontját.

A nyitvatartás rendje nem változik az áremelésekkel együtt, a fürdők továbbra is biztosítanak hosszabb esti nyitvatartást heti váltásban. Július 1-jétől Budapesten mindig nyitva tart 22 óráig valamelyik fürdő, ami váltásban történik. Hétfőn a Paskál, kedden a Lukács, szerdán a Csillaghegyi, csütörtökön a Dandár, pénteken a Széchenyi, szombaton a Gellért, vasárnap pedig a Pesterzsébeti gyógyfürdő tart nyitva este tíz óráig.

