Egyes fővárosi fürdőkben mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a vendégeknek

A fővárosi gyógyfürdők többségét működtető, önkormányzati tulajdonú Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. hagyományosan mindig az év első napjaiban változtat a belépőjegyek árán. Így történik ez idén is, most január 7-től lépnek életbe az új árak.

A múlt ősszel bezárt Gellért gyógyfürdő felújításáról továbbra sincsen hír. Forrás: BGYH

Jó és rosszabb hírek a gyógyfürdők háza tájáról

Jó hírnek számít, hogy a tavalyi év elejéhez hasonlóan a Palatinus belépőárai idén sem emelkednek januárban, ebben vélhetően az is közrejátszik, hogy a Lumina Park miatt a fürdő márciusig rövidebb nyitvatartási idővel üzemel.

Bár a belépőárak változásáról korábban a BGYH úgy nyilatkozott, hogy a külföldiek körében kedvelt történelmi fürdőkben lesz magasabb az áremelés, és a gyermek-, valamint nyugdíjasjegyek, bérletek ára nő öt százalék közeli mértékben, ez csak részben teljesült.

A nyugdíjas- és a diákbelépők tényleg kisebb mértékben drágultak, mint a teljes árú jegyek, azonban az nem igaz, hogy a főleg a hazai vendégkör által látogatott fürdőkben kisebb lenne az áremelés mértéke

– írja a Termál Online.

Így alakulnak az árak:

A Rudas továbbra is a legdrágább fővárosi gyógyfürdő maradt: a mindenzónás belépők ára hétfőtől csütörtökig 9,1 százalékkal, 11 ezerről 12 ezer forintra, pénteken és hétvégén 7,1 százalékkal 14 ezerről 15 ezer forintra, a kiemelt időszakban 6,6 százalékkal 15 ezerről 16 ezer forintra emelkedik. A törökfürdő-belépő 14,3 százalékos emelés után hétezer helyett nyolcezer forintba kerül.

A Széchenyi Gyógyfürdő esetében visszafogottabb, öt-hat százalékos áremelés tapasztalható: a reggel 9 óráig megvásárolható Good Morning belépő tízezerről 10 500 forintra drágul hétfőtől csütörtökig. Ez a jegytípus pénteken és hétvégén most 11 200 forintba, az áremelés után 11 800 forintba kerül. A szekrényes belépő is drágul, az ára hétfőtől csütörtökig 12 500 helyett 13 200 forint, pénteken és hétvégén 14 ezer helyett 14 800 forint lesz. A kiemelt időszakos belépő 15 ezer forintos ára pedig hasonló mértékű emelés után 15 800 forintra módosul.

A Csillaghegyi fürdő komolyabban, átlagban hat–kilenc százalékkal drágul: hétköznap a komplex jegy 5700 helyett 6200 forintba, hétvégén 6100 helyett 6600 forintba kerül. A sportzóna-wellness belépő ára hétköznap 4200-ról 4500 forintra, hétvégén 4600-ról ötezer forintra drágul. A gyermek-, diák-, nyugdíjas-belépőjegyek ára a hétköznapi 3100-ról 3300 forintra, hétvégén 3500-ról 3700 forintra változik.

Nagyjából hasonló mértékben változnak a jegyárak a Pesterzsébeti Gyógyfürdőben is. Itt a komplex felnőtt jegy hétköznap 5200-ról 5600 forintra, hétvégén 5800-ról 6400 forintra nő. A komplex diák- és nyugdíjasbelépők esetében kisebb lesz az emelkedés: hétköznap 4800 helyett ötezer forint, hétvégén 4900 helyett 5100 forint.

Paskál Gyógyfürdőben a hétköznapi felnőtt belépő ára 4200-ról 4500 forintra nő, hétvégén 5100-ról 5500 forintra. A gyermek-, diák-, nyugdíjasbelépők hétköznap 3800 helyett négyezer forintba, hétvégén 4200 helyett 4400 forintba kerülnek.

A Lukács és a Dandár esetében meglepően nagy a drágulás

A Lukács Gyógyfürdőben különösen a felnőtt jegy ára nő: hétköznap hatezerről hétezer forintra nő, hétvégén hétezerről nyolcezer forintra változik. A nyugdíjas- és diákjegyeknél ugyanakkor hétköznap 5,5 százalékos, hétvégén 4,3 százalékos lesz a drágulás: előbbi 3600-ról 3800 forintra, utóbbi 4700-ról 4900 forintra változik.