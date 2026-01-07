Ez az olajat azonnal vigye vissza az áruházba!

A hatóság felhívja a figyelmet, hogy a Tesco-Global Áruházak Zrt. az általuk forgalmazott Tesco Finest Avokádó olaj 250 ml megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termék határérték feletti glicidoltartalma miatt. A képen látható termékről van szó, aki vásárolt belőle, vigye vissza az áruházba, más terméket nem érint a visszahívás.

Megnevezés: Tesco Finest Avokádó olaj

Kiszerelés: 250 ml

Minőségmegőrzési idő: 2027. 02. 08.

Tételazonosító: L28125

EAN kód: 5051007175104

Miért vonják vissza?

A glicidol élelmiszerekben főként a glicidil-zsírsavészterek formájában fordul elő, amelyek olajok finomítása, valamint magas hőmérsékleten, például sütés és pörkölés során keletkeznek, és a szervezetben felszabadítják a karcinogén glicidolt. A glicidol genotoxikus (sejtkárosító) és karcinogén (rákkeltő) anyag, ezért az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság szigorú határértékeket vezetett be a fogyasztásra kerülő élelmiszerek glicidil-zsírsavészterek tartalmára vonatkozóan – közölte a hatóság.



Mit tehetnek a vásárlók?

Haa fenti azonosítóval rendelkező Tesco Finest avokádóolajat vásárolt, és az még a birtokában van, ne fogyassza el, vigye vissza a terméket a vásárlás helyére – a boltban a vételárat vissza fogják téríteni. A forgalmazó és a hatóság együttműködött a visszahívás lebonyolításában, és megtették a szükséges intézkedéseket az érintett tétel üzletekből kivonására.

