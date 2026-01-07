termékvisszahívásavokádótesco

Ez az olajat azonnal vigye vissza az áruházba!

A Tesco-Global Áruházak Zrt. visszahívást rendelt el a Tesco Finest Avokádó olaj 250 ml jelzésű termékre, mert az adott gyártási tételben a megengedett határértéket meghaladó glicidolkoncentrációt mutattak ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás csak egyetlen terméket érint.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 13:34
Avokado olajat hívott vissza a Tesco-Global. Fotó: Vémi Zoltán
A hatóság felhívja a figyelmet, hogy a Tesco-Global Áruházak Zrt. az általuk forgalmazott Tesco Finest Avokádó olaj 250 ml megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termék határérték feletti glicidoltartalma miatt. A képen látható termékről van szó, aki vásárolt belőle, vigye vissza az áruházba, más terméket nem érint a visszahívás.

visszahívás, tesco
Forrás: Tesco
  • Megnevezés: Tesco Finest Avokádó olaj
  • Kiszerelés: 250 ml
  • Minőségmegőrzési idő: 2027. 02. 08.
  • Tételazonosító: L28125
  • EAN kód: 5051007175104 

 

Miért vonják vissza?

A glicidol élelmiszerekben főként a glicidil-zsírsavészterek formájában fordul elő, amelyek olajok finomítása, valamint magas hőmérsékleten, például sütés és pörkölés során keletkeznek, és a szervezetben felszabadítják a karcinogén glicidolt. A glicidol genotoxikus (sejtkárosító) és karcinogén (rákkeltő) anyag, ezért az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság szigorú határértékeket vezetett be a fogyasztásra kerülő élelmiszerek glicidil-zsírsavészterek tartalmára vonatkozóan – közölte a hatóság.
 

Mit tehetnek a vásárlók? 

Haa fenti azonosítóval rendelkező Tesco Finest avokádóolajat vásárolt, és az még a birtokában van, ne fogyassza el, vigye vissza a terméket a vásárlás helyére – a boltban a vételárat vissza fogják téríteni.  A forgalmazó és a hatóság együttműködött a visszahívás lebonyolításában, és megtették a szükséges intézkedéseket az érintett tétel üzletekből kivonására.

Ahogy egy korábbi cikkünkben megírtuk, a szerdai napon fulladást okozó játékokat is visszahívott a hatóság. 

