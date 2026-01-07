fogyasztóvédelemgyermekjátékkormányhivatal

Fulladásveszélyes játékokat vontak ki a forgalomból

Tavaly a kereskedelmi forgalomban mintavételezett játékok 64 százaléka, míg a vámhatáron ellenőrzött játékok 62 százaléka nem felelt meg a termékbiztonsági előírásoknak.

2026. 01. 07. 10:46
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok folyamatosan kiemelt figyelmet fordítanak a családok biztonságára, melynek érdekében tavalyi vizsgálati programban is hangsúlyosan jelent meg a legkiszolgáltatottabb fogyasztói csoport, vagyis a gyermekek számára készült játékok egész éven át tartó ellenőrzése, tudatta lapunkhoz eljuttatott közleményében a hatóság.

Fotó: Pexels

A nem megfelelő kialakítású játékok fulladást, sérülést, egyes esetekben egészségkárosodást okozhatnak, így alapvető követelmény, hogy a különböző funkciójú, széles választékban kínált termékek kielégítsék az uniós normáknak megfelelő és jelenleg érvényben lévő, magas biztonsági szint teljesítését előíró műszaki szabályozást – írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A vizsgálat célja a nem biztonságos gyermekjátékok forgalomból történő kiszűrése, továbbá a jogellenes forgalmazás feltárása – különös tekintettel a játékok jelöléseire és használati útmutatásaira –, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése volt.

A tavalyi vizsgálat során célirányosan, a termékbiztonság szempontjából gyanúra okot adó kialakítások, tulajdonságok figyelembevételével összesen 79 féle gyermekjáték-mintavételére került sor: 66 féle játék mintavétele a kereskedelmi forgalomban, 13 féle játék mintavétele pedig a vámhatáron történt.

 A vizsgálatok többek között műanyag játékbabákat és fürdőjátékokat, csörgő játékokat, plüssöket és gyurmaformázó készletet érintettek.

Az NKFH akkreditált laboratóriumainak vizsgálata alapján a kereskedelmi forgalomban mintavételezett 66 féle játékból 42 nem felelt meg az előírásoknak, azaz 64 százalékos volt a kifogásolási arány. A vámhatáron mintavételezett 13 féle játék közül 8 játék (62 százalék) nem elégítette ki a vizsgálat során a követelményeket, ezek közül valamennyi súlyos kockázatot jelentett a kisgyermekekre nézve. 

A vámhatáron mintavételezett gyermekjátékok közül a címkézési követelményeknek egyetlen termék sem felelt meg.

A mintavételezett termékek adatait tartalmazó táblázatok az NKFH honlapján megtalálhatóak.

Műanyag játékok esetén a legsúlyosabb problémát az jelentette, hogy a ftálsav-észter típusú lágyítószerből egy vagy több a megengedett határérték felett volt, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelent. A kifogásolt csörgők esetében a túlnyúló részeket tartalmazó játékok használata fulladásveszélyt hordoz. Továbbá több esetben került sor olyan plüss csörgők vizsgálatára is, amelyeknél a varratok elszakadtak, és a keletkezett réseken keresztül a szálas töltőanyag szabaddá vált, ami a csecsemő szájpadlására kerülve fulladásveszélyt okozhat.

A nem megfelelőnek bizonyult plüssjátékok esetében a veszélyt az jelentette, hogy a cipzárt elhúzva a szálas töltőanyag szabaddá vált, illetve a mechanikai vizsgálatok során a varratok elszakadtak, így ugyancsak hozzáférhetővé váltak ezen töltőanyagok. 

Emellett pedig több termék rendeltetésszerű használata során a kisalkatrészek is szabaddá váltak, a leváló részek pedig a gyermek szájába kerülhetnek, elakadhatnak a gégefőnél és elzárhatják a légutakat, emiatt fulladásveszélyesek.

A megállapított közepes, nagy, illetve súlyos kockázat miatt a területileg illetékes kormányhivatalok elrendelték a veszélyes játékok forgalomból történő kivonását és súlyos kockázat esetén a fogyasztóktól történő visszahívását, míg a vámhatáron mintavételezett gyermekjátékoknál megtiltották a játékok forgalomba hozatalát.

A gyermekvédelem tavaly ősszel bejelentett hétpontos fogyasztóvédelmi cselekvési tervének egyik kiemelt pontja, így az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok 2026-ban is mindent megtesznek a kiszolgáltatott fogyasztói réteg védelme érdekében. Az ugyancsak a hétpontos cselekvési terv részét képező, vámhatáron történő fokozott fellépés elősegíti, hogy ne kerülhessenek be az országba veszélyes játékok, így azok ne juthassanak a gyermekek kezébe.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

