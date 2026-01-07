Fulladásveszélyes játékokat vontak ki a forgalomból

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok folyamatosan kiemelt figyelmet fordítanak a családok biztonságára, melynek érdekében tavalyi vizsgálati programban is hangsúlyosan jelent meg a legkiszolgáltatottabb fogyasztói csoport, vagyis a gyermekek számára készült játékok egész éven át tartó ellenőrzése, tudatta lapunkhoz eljuttatott közleményében a hatóság.

Fotó: Pexels

A nem megfelelő kialakítású játékok fulladást, sérülést, egyes esetekben egészségkárosodást okozhatnak, így alapvető követelmény, hogy a különböző funkciójú, széles választékban kínált termékek kielégítsék az uniós normáknak megfelelő és jelenleg érvényben lévő, magas biztonsági szint teljesítését előíró műszaki szabályozást – írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A vizsgálat célja a nem biztonságos gyermekjátékok forgalomból történő kiszűrése, továbbá a jogellenes forgalmazás feltárása – különös tekintettel a játékok jelöléseire és használati útmutatásaira –, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése volt.

A tavalyi vizsgálat során célirányosan, a termékbiztonság szempontjából gyanúra okot adó kialakítások, tulajdonságok figyelembevételével összesen 79 féle gyermekjáték-mintavételére került sor: 66 féle játék mintavétele a kereskedelmi forgalomban, 13 féle játék mintavétele pedig a vámhatáron történt.

A vizsgálatok többek között műanyag játékbabákat és fürdőjátékokat, csörgő játékokat, plüssöket és gyurmaformázó készletet érintettek.

Az NKFH akkreditált laboratóriumainak vizsgálata alapján a kereskedelmi forgalomban mintavételezett 66 féle játékból 42 nem felelt meg az előírásoknak, azaz 64 százalékos volt a kifogásolási arány. A vámhatáron mintavételezett 13 féle játék közül 8 játék (62 százalék) nem elégítette ki a vizsgálat során a követelményeket, ezek közül valamennyi súlyos kockázatot jelentett a kisgyermekekre nézve.

A vámhatáron mintavételezett gyermekjátékok közül a címkézési követelményeknek egyetlen termék sem felelt meg.

A mintavételezett termékek adatait tartalmazó táblázatok az NKFH honlapján megtalálhatóak.