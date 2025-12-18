fogyasztóvédelemDPDFEOSZtisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

Karácsonyi csomagmizéria: harminc éve nem volt példa arra, ami most kiderült

A csomagküldő szolgáltatók a fogyasztókra hárítják a felelősséget.

Gazsó Rita
2025. 12. 18. 17:15
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) szerint elfogadhatatlan, hogy a csomagküldő szolgáltatók a fogyasztókra hárítják a felelősséget a karácsonyi időszakban tapasztalt késedelmek miatt. A szervezet csütörtöki közleményében jelezte: egész évben érkeznek hozzájuk panaszok a csomagküldéssel kapcsolatban, ugyanakkor a mostani helyzet több szempontból is fordulópontot jelent.

Baranovszky György, a FEOSZ elnöke lapunknak elmondta: nem feltétlenül arról van szó, hogy idén, a karácsonyi csomagküldés időszakában több probléma lenne, mint a korábbi években. Kiemelte ugyanakkor, hogy harminc éve foglalkozik fogyasztóvédelemmel, ám most először fordult elő olyan, hogy a csomagküldő cégek nyíltan elismerték: baj van, és a késések aránya meghaladja a 10 százalékot. Ez szerinte önmagában is jelzi, hogy nem elszigetelt esetekről, hanem rendszerszintű problémáról van szó.

A FEOSZ elnöke rámutatott: a legnagyobb gond az, hogy a szállítócégek úgy vállalnak el fuvarokat, hogy pontosan tudják, nem lesznek képesek határidőre teljesíteni a szolgáltatást. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kialakult helyzetért nem kizárólag a csomagküldő társaságok felelősek és róluk sokkal kevesebb szó esik. A webáruházak ugyanúgy befogadják a megrendeléseket, és olyan szállítási határidőket adnak meg a vásárlóknak, amelyeknél nem ellenőrzött, hogy ténylegesen teljesíthetőek-e.

A mostani megszólalás annak az ügynek az újabb fejezete, amely a karácsony előtti napokban országos botránnyá vált. Korábban több futárszolgálattal kapcsolatban is felmerült, bár ezúttal a DPD került fókuszba annak okán, hogy nagy számban jelentős késésekkel kézbesítettek csomagokat, miközben továbbra is rövid szállítási határidőket ígértek. Az ügyben kormányzati szereplők is megszólaltak, Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a karácsonyi csomagkáosz kapcsán vizsgálatot sürgetett annak megállapítására, megtörtént-e a fogyasztók megtévesztése.

Ezt követően a Gazdasági Versenyhivatal is jelezte: ha egy szolgáltató vagy webáruház olyan teljesítési ígéretet tesz, amelyről előre tudható, hogy nem tartható, az felvetheti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúját. Mint mondták, keresik a megoldást a problémákra, indokolt esetben bevetik a versenyjogi eszköztárukat, gyorsított ágazati vizsgálatot, illetve versenyfelügyeleti eljárást indítanak. A FEOSZ szerint amennyiben a piaci szereplők önként nem tartják be a szabályokat, elkerülhetetlenné válhat a szigorúbb jogszabályi fellépés a fogyasztók védelme érdekében.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

