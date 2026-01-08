Bajnai Gordon harcostársa már évekkel ezelőtt elmondta, kik fizetik Kéri Lászlóékat

Miközben Magyar Péter egyre kevesebb sikerrel próbálja tagadni, hogy együttműködik a régi baloldal meghatározó embereivel, a 2010 előtti kormányok vezető politikusai és szakértői egyre másra lepleződnek le, vagy ők maguk árulják el a Tisza Párthoz fűződő viszonyukat.

Bajnai Gordon Forrás: MTI/Bruzák Noémi

Az egyik ilyen figura Kéri László, aki az elmúlt másfél évben folyamatosan járja az országot és a Tisza-szigetek rendezvényeinek rendszeres előadója. A napokban az is kiderült róla, hogy hónapok óta eligazításokon, „kampányfelkészítőkön” vesz részt Magyar Péterék pártközpontjában. Erre a Ripost hívta fel a figyelmet, a hírportál lefotózta, ahogy a baloldali politológus megjelenik a párt irodájában, illetve egyeztet Tóth Péterrel, a Tisza kampányfőnökével.

Gansperger kitálalt

Egy évekkel ezelőtt napvilágot látott hangfelvétel azonban arra is rávilágít, hogy milyen finanszírozási háttérrel rendelkezik a Tisza mögé beállt régi baloldali szakértő. Emlékezetes, hogy a Városháza-botrány kapcsán 2021 decemberében az Anonymusként emlegetett álarcos alak megosztott egy felvételt, amin Gansperger Gyula baloldali üzletember beszélt az ellenzék szereplőinek és médiájának külföldi finanszírozási hátteréről. A beszélgetés során Gansperger – akit Bajnai Gordon egy másik felvételen csak mint régi harcostársát emlegetett – úgy fogalmazott: „K…rva sok pénzt költenek erre a sleppre… Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, ugye én azt gondolom, a külföldi erők és finanszírozók állnak.” Gansperger a felvételen konkrétan megnevezte a Tisza Párt mai fő támogatóját is. „Tehát vannak ilyen ernyőszervezetek, amik így bejönnek. És akkor ezek tartják az ilyen Kéri László-féle politológusokat.”

Bajnai a külföldi nagytőke embere

Emlékezetes, hogy Gansperger a négy évvel ezelőtt nyilvánosságra került beszélgetésben régi barátjáról, Bajnai Gordonról is említést tett, méghozzá a nemzetközi nagytőkések és a Soros-birodalom emberének nevezte. Az pedig a napokban derült ki, hogy a volt baloldali kormányfő ismét színre lépett és beszállt a Tisza kampányába. A 2009-ben súlyos megszorításokat levezénylő Bajnai az év elején a HVG-nek adott interjút, amiben szinte kizárólag a Fidesz–KDNP-kormányt bírálta, sőt démonizálta, miközben gyakorlatilag egyetlen eredményét sem ismerte el. Régi elvtársainak is üzent a bukott kormányfő, mivel megjegyezte: az ellenzéknek tudnia kell, hogy csak akkor van az egyéni körzetekben esélye a Fidesz ellen, ha csupán két erő áll egymással szemben. Ezzel egyértelműen arra utalt, hogy a Tisza Párt jelöltjét kell majd támogatni a tavaszi választáson.