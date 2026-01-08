bajnaitisza pártmagyar péterkéri lászlóbajnai gordon

Bajnai Gordon harcostársa már évekkel ezelőtt elmondta, kik fizetik Kéri Lászlóékat

A nemzetközi nagytőkések és a Soros-birodalom által létrehozott ernyőszervezetek tartják el a Kéri László-féle politológusokat – erről beszélt egy 2021 decemberében nyilvánosságra került hangfelvételen a Városháza-gate kulcsfigurája, Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök „régi harcostársa”. Szerinte ennek a külföldi körnek az embere maga Bajnai is. Mindez azért lényeges információ, mert Kéri után nemrégiben Bajnai Gordon is nyíltan beszállt a Tisza Párt kampányába, ezzel cáfolva Magyar Péter egyik fő állítását, aki tagadni próbálja a régi baloldallal kialakított kapcsolatát.

2026. 01. 08. 15:56
Miközben Magyar Péter egyre kevesebb sikerrel próbálja tagadni, hogy együttműködik a régi baloldal meghatározó embereivel, a 2010 előtti kormányok vezető politikusai és szakértői egyre másra lepleződnek le, vagy ők maguk árulják el a Tisza Párthoz fűződő viszonyukat.

Bajnai Gordon Forrás: MTI/Bruzák Noémi

Az egyik ilyen figura Kéri László, aki az elmúlt másfél évben folyamatosan járja az országot és a Tisza-szigetek rendezvényeinek rendszeres előadója. A napokban az is kiderült róla, hogy hónapok óta eligazításokon, „kampányfelkészítőkön” vesz részt Magyar Péterék pártközpontjában. Erre a Ripost hívta fel a figyelmet, a hírportál lefotózta, ahogy a baloldali politológus megjelenik a párt irodájában, illetve egyeztet Tóth Péterrel, a Tisza kampányfőnökével.

Gansperger kitálalt

Egy évekkel ezelőtt napvilágot látott hangfelvétel azonban arra is rávilágít, hogy milyen finanszírozási háttérrel rendelkezik a Tisza mögé beállt régi baloldali szakértő. Emlékezetes, hogy a Városháza-botrány kapcsán 2021 decemberében az Anonymusként emlegetett álarcos alak megosztott egy felvételt, amin Gansperger Gyula baloldali üzletember beszélt az ellenzék szereplőinek és médiájának külföldi finanszírozási hátteréről. A beszélgetés során Gansperger – akit Bajnai Gordon egy másik felvételen csak mint régi harcostársát emlegetett – úgy fogalmazott: „K…rva sok pénzt költenek erre a sleppre… Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, ugye én azt gondolom, a külföldi erők és finanszírozók állnak.” Gansperger a felvételen konkrétan megnevezte a Tisza Párt mai fő támogatóját is. „Tehát vannak ilyen ernyőszervezetek, amik így bejönnek. És akkor ezek tartják az ilyen Kéri László-féle politológusokat.”

Bajnai a külföldi nagytőke embere

Emlékezetes, hogy Gansperger a négy évvel ezelőtt nyilvánosságra került beszélgetésben régi barátjáról, Bajnai Gordonról is említést tett, méghozzá a nemzetközi nagytőkések és a Soros-birodalom emberének nevezte. Az pedig a napokban derült ki, hogy a volt baloldali kormányfő ismét színre lépett és beszállt a Tisza kampányába. A 2009-ben súlyos megszorításokat levezénylő Bajnai az év elején a HVG-nek adott interjút, amiben szinte kizárólag a Fidesz–KDNP-kormányt bírálta, sőt démonizálta, miközben gyakorlatilag egyetlen eredményét sem ismerte el. Régi elvtársainak is üzent a bukott kormányfő, mivel megjegyezte: az ellenzéknek tudnia kell, hogy csak akkor van az egyéni körzetekben esélye a Fidesz ellen, ha csupán két erő áll egymással szemben. Ezzel egyértelműen arra utalt, hogy a Tisza Párt jelöltjét kell majd támogatni a tavaszi választáson.

A megszorítások kulcsszereplői

A szálak tehát összeérnek, ugyanis Kéri László és felesége, Petschnig Mária Zita ugyanabba a körbe tartoznak, amelynek vezéralakja Bajnai Gordon. A házaspár 2010 előtt a Gyurcsány–Bajnai-kormányok szekerét tolták. Nem véletlen, hogy Petschnig a Tisza-szigetek fórumain támadja a 13. havi nyugdíjat és elvenné az anyák adómentességét. Kéri László felesége a Gyurcsány-korszak vezető közgazdásza volt, a Pénzügykutató Zrt. főmunkatársa. Ennek az intézetnek a vezetője Lengyel László.

Kéri László már tavaly februárban a Klubrádióban illúziónak és nevetségesnek nevezte, hogy a Tisza új szakértőket tudna kiállítani:

„Most azt látom, hogy a választott emberek közül rászálltak arra, akit leginkább gondnak vélnek. Csak az a helyzet, hogy ez a jövőben is így lesz. Minél több embert fog megmutatni Magyar Péter, annál inkább jönnek elő olyanok, akiknek már volt szakmai, politikai valamiféle múltjuk, mert nem lehet mást előszedni. Tehát az az illúzió, hogy június 9. után születik majd mindenki, akit meg tud jeleníteni, azt eddig is tudtuk, hogy nevetséges, de ezután már neki [Magyar Péternek] is alapproblémává válik.”

Videó: 45:56-tól:

Mára bebizonyosodott, hogy Kérinek igaza volt, sorra tűnnek fel a Tisza Párt körül a régi baloldalhoz köthető szakértők, akiknek neve többek között az ősszel nyilvánosságra került brutális megszorításokat tartalmazó programtervezet kapcsán is megjelent.

Borítókép: Kéri László (Forrás: Képernyőkép)

Amin lehet röhögni és amin tilos

