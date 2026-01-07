bajnai gordonalkotmánybíróságmagyar péternagy ervin

A Tisza mögé nyíltan beálló Bajnai Gordon szerint a 2009-es megszorítás a magyarok érdeke volt

Bajnai Gordon szerint a 2009-es megszorítások a nemzet érdekét szolgálták. A volt baloldali miniszterelnök erről abban az interjúban beszélt, amelyben nyíltan beszállt a Tisza Párt kampányába. Bizonyosan nem a véletlen műve, hogy Magyar Péter egyik fő bizalmasa nosztalgiával emlékszik vissza a Bajnai-kormány időszakára, azokra a hónapokra, amikor a baloldal brutális megszorításokat hajtott végre idehaza. Ráadásul az akkori könyörtelen pénzbehajtó intézkedések közül több a Tisza Pártnak készült megszorítócsomagban is megtalálható.

Munkatársunktól
2026. 01. 07. 9:56
A volt kormányfő egy korábbi kampányrendezvényen. Nem adja fel Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI/Bruzák Noémi
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Érdekes emlékeket ápol Bajnai Gordon arról az időszakról, amikor ő volt Magyarország miniszterelnöke – legalábbis erre lehet következtetni abból az interjúból, amit az egykori baloldali kormányfő a napokban adott a HVG-nek. Arról már beszámoltunk, hogy az interjúban Bajnai nyíltan beszállt a Tisza Párt kampányába, és bemutattuk azt is, hogy a hosszú beszélgetésben a volt miniszterelnök hogyan visszhangozta a brüsszeli háborús retorikát. De azt is elemeztük részletesen, miként jelent meg Magyar Péterék mögött az a Bajnai-féle üzleti kör, amely brüsszeli csodafegyvert is hadrendbe állíthat a Tisza választási győzelme érdekében.

Az interjúnak azonban volt még egy pontja, amit külön cikket érdemel: az, ahogyan Bajnai a saját, brutális lakossági megszorításokat hozó kormányzásáról beszélt. S ennek kapcsán az is érdekes, hogyan vélekednek erről az időszakról a Tiszában. De kezdjük az elején!

 

Magyarok érdekei?

„Mindig világosan kell kommunikálni a nemzeti érdeket, az ország számára fontos stratégiai célt, ami az egyes intézkedéseket indokolja. Meg kell győzni a polgárokat, hogy a magyarok közösségének érdekei diktálják a lépéseket, és nem a politikusok magánérdeke” – mondta Bajnai Gordon, majd hozzátette: „Azt remélem, ez az általam vezetett kormányról elmondható volt.” A volt kormányfő szavai egyféleképpen értelmezhetők: szerinte ő és csapata a nemzet, az emberek érdeke szerint cselekedett. Ezek után idézzük fel, hogy – az országot csődbe vivő Gyurcsány-kabinet tevékenységét folytatva – milyen intézkedéseket is hozott a Bajnai-kormány. Vagyis miről reméli azt Bajnai Gordon, hogy a magyarok érdekét szolgálta.

Az előtte gazdasági miniszterként működő Bajnai 2009 tavaszán lett miniszterelnök. Abban az évben kegyetlen megszorítócsomagot fogadott el a baloldal. Kellően beszédes, hogy az akkori tervekről a liberális sajtó is úgy számolt be: „Brutális a Bajnai-csomag”. A jelző nem volt túlzás, ugyanis elvették a 13. havi nyugdíjat és az ilyen közszféra-juttatást, akárcsak a lakástámogatási rendszert (azaz a szocpolt), valamint a gázár- és távhőkompenzációt. Elfogadták az ingatlanadót, a vagyonzabrálást pedig csak az Alkotmánybíróság tudta megakadályozni. Ezeken túl 62-ről 65 évre emelték a nyugdíjkorhatárt, és csupán 2010-ben fizették meg az előző évi nyugdíjkorrekciót. De nem jártak jobban a dolgozók sem, 2009-ben ugyanis befagyasztották a közalkalmazotti béreket, tíz százalékkal csökkentették a táppénzt, miközben a családi pótlék korhatárát 23-ról húsz évre mérsékelték. A gyes az addigi három év helyett már csak két évig járt. Ráadásul a svájci frank forinthoz viszonyított árfolyama rekordmagasságba szökött, a devizahitelesek viszont hiába vártak bármiféle segítséget Bajnai Gordon kormányától.

A boldog békeidők megszorítócsomagja

Ezekre emlékszik vissza nosztalgiázva Bajnai, de nem csak ő sírja vissza a 2009-es „békeidőket”. A Tisza képviselőjelöltje, egyben Magyar Péter bizalmasa, Nagy Ervin egy decemberben kiszivárgott hangfelvétel szerint azt mondta: „Volt egy pillanat 2009-ben szerintem, amikor még nem jött a Fidesz, de tudta, hogy jön, és már senkinek nem volt baj, de hát annak tényleg annyira egyértelmű volt, hogy elk…rta az előző. És akkor volt egy ilyen fél év, amikor nem bántotta egymást magyar a magyarral. Tehát akkor (…) nem magyar magyarnak a farkasa volt (…). És akkor, emlékszem, hogy volt egy ilyen általános, ilyen köznyugalom. Ez visszajöhetne, akkor nagyon boldog ember lennék.” Ezek szerint miközben Bajnaiék megszorításai miatt a társadalom nagy része iszonyatos terhet nyögött, Nagy Ervin jól érezte magát.

Hogy Magyar Péter bizalmasának nosztalgiájához van-e köze, azt nem tudni, mindenesetre megszorítással a Tisza környékén sem állnak rosszul. A múlt év végén került nyilvánosságra az a baloldali megszorítócsomag, amely a Tisza Pártnak készült. A hatszáz oldalas szakértői csomag tartalma igencsak emlékeztet a Bajnai-időszak megszorításaira. Ismerős tétel például a vagyonadó és az állami ellátások szűkítése, így a családi adókedvezmények, valamint az anyák adómentességének visszavágása, megszüntetése. De szerepel a Tiszának készült csomagban a visszatérés a háromkulcsos, progresszív adózási rendszerhez, akár 33 százalékos szja-teherrel, valamint az áfa megemelése is. Ezek mellett a Tisza szakértői felszámolnák a katát és más kedvezményes vállalkozási adózási formákat, progresszív társasági adót vezetnének be, miközben privatizálnák az állami egészségbiztosítási rendszert és a nyugdíjrendszert is. Nem kétséges, hogy egy ilyen baloldali gazdasági fordulat legalább olyan, ha nem rombolóbb lenne a magyar társadalomra, mint a Bajnai-féle 2009-es intézkedések.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfleck zoltán

Sokadszorra kérdezem: mit keres ez az aljas gazember az ELTE katedráján?

Bayer Zsolt avatarja

Fleck Zoltán immár sokadszorra fejti ki abbéli nézeteit, hogy alkotmányos puccsot akar végrehajtani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.