Már biztos: a Tisza Párthoz köthető a kiszivárgott megszorító anyag

Az Index által elsőként bemutatott, és a Világgazdaság által részleteiben megismert kiszivárgott gazdasági dokumentum több száz oldalnyi részletességgel mutatja be azt a megszorítócsomagot, amelyet egyértelműen a Tisza Párt számára készítettek elő.

A tervezetből világosan kirajzolódik: a csomag szerzői egy baloldali gazdaságpolitikai fordulatot készítenének elő, amely évi 1300 milliárd forintos többletterhet róna a magyar társadalomra.

Bizonyítékok utalnak a Tisza Párt szerepére

A dokumentum nyelvezete, szerkezete, a benne szereplő intézkedések, valamint a hivatkozott szakértői körök mind arra utalnak, hogy a csomag nem egy elméleti háttéranyag, hanem kifejezetten egy kormányra készülő politikai erő részletes programtervezete. Az idézett elemzések szerint a javaslatok logikája és politikai irányultsága egyértelműen összhangban áll a Tisza Párt eddigi nyilatkozataival és gazdaságpolitikai elképzeléseivel.

Mindez azért fontos, mert a Tisza Párt nyilvánosan tagadja, hogy köze lenne a kiszivárgott anyaghoz – ám a részletek azt mutatják: a csomag pont úgy épül fel, mintha egy kész, végrehajtásra kész program lenne.

Mit tartalmaz a Tisza Párt megszorítócsomagja?

A dokumentum szerint a tervezett intézkedések között szerepel:

Progresszív szja 22–33 százalék között – ez már az átlagkeresetűeket is érintené.

Családi adókedvezmények visszavágása – több támogatás megszűnne vagy jelentősen csökkenne.

A kkv-k és mikrovállalkozások terheinek növelése – magasabb adók, több járulék.

Új adók bevezetése – többek között áfaemelés autókra, alkoholra, dohányra; vagyonadó; különadó háziállatokra és állateledelre.

A TB- és nyugdíjrendszer átalakítása – a dolgozók nagyobb önrészt fizetnének, a szociális védelem gyengülne.

Ezek az elemek – elemzők szerint – tipikusan baloldali megszorítási mintákat követnek, ráadásul olyan részletességgel szerepelnek az anyagban, ami aligha készült volna pusztán belső feljegyzésként.

Egy tudatos baloldali fordulat terve

A kiszivárgott dokumentum bizonyítja: a Tisza Párt komolyan készül egy baloldali megszorító fordulatra.

A csomag egyetlen pontja sem a gazdaság élénkítésére, beruházások ösztönzésére, családtámogatásra vagy növekedési ösztönzőkre épít – kizárólag adóemelésekre és terhek kivetésére.

Miért fontos, hogy a dokumentum a Tisza Párthoz köthető?

Ha egy ellenzéki párt valóban ekkora gazdasági terhelést akar róni a magyar emberekre, az a következőket jelentené:

a középosztály és a családok nettó bevétele csökkenne;

a vállalkozások helyzete romlana, munkahelyek kerülhetnének veszélybe;

a gazdasági növekedés lelassulna, a fogyasztás visszaesne;

a TB- és nyugdíjrendszer gyengülne, az ellátások terhe nőne.

Ezek együttesen az ország visszafordulását jelentenék a korábbi baloldali megszorításos korszakok irányába.

A rendelkezésre álló bizonyítékok, a dokumentum tartalma és irányultsága alapján teljesen egyértelmű: a kiszivárgott megszorítócsomag a Tisza Párthoz köthető, és azt egy kormányra készülő baloldali erő részletes programjaként állították össze.