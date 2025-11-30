Deák DánielháttéremberTisza Pártbaloldali megszorítócsomagMagyar Péter

Ismét a sajátjai buktatták le Magyar Péter, most éppen a megszorítócsomag miatt + videó

Elszólta magát egy tiszás közgazdász a baloldali megszorítócsomaggal kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 16:50
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
Magyar Péter napok óta tagadja, erre az egyik tiszás közgazdász, Felcsuti Péter elszólja magát, hogy valóban létezik az a több ezer milliárd forintos megszorítást tartalmazó tiszás tervezet, amely a napokban került nyilvánosságra – hívta fel a figyelmet Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, az Index leleplező cikke szerint a közgazdász aláírása szerepel a dokumentumon, ahogyan Magyar Péter gazdasági háttérembere, Dálnoki Áron is ott van a szerzők között. Így nem meglepő a beismerés – tette hozzá.

Deák Dániel bemutatott egy videórészletet is, ebben Felcsuti Péter azt mondja:

Láttuk, hogy a Tisza Párt nagyon bátortalanul, egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került vagy valahogy kitudódott, abban a pillanatban a Tisza Párt már vissza is vonta.

Magyar Péter tudja nagyon jól, hogy megszorításokkal és adóemelésekkel nem nagyon tud kampányolni, ezért most minden eszközzel igyekszik tagadni a terv létezését – mutatott rá Deák Dániel. Az elemző felidézte Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének szavait, aki egy etyeki pártrendezvényen azt mondta: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

– Igen, az ilyen hatalmas megszorításokba bele lehet bukni

– szögezte le Deák Dániel.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


