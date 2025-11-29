Orbán ViktorkormányfőDeák DánielMagyar Péter

Deák Dániel: Orbán Viktor sikeresen szólítja meg a bizonytalanokat

A kormányfő egy higgadt, nyugodt, nemzeti érdeket képviselő államférfi benyomását keltette Nyíregyházán – jelentette ki az elemző.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 15:37
Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Egy energikus, lendületes és higgadt Orbán Viktort láttunk a nyíregyházi dpk-gyűlésen, ahol a kormányfő komplex külpolitikai és belpolitikai helyzetértékelést adott” – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán.

Nyíregyháza DPK gyűlés Orbán Viktor
Orbán Viktor kormányfő beszél a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán
Fotó: Ladóczki Balázs

Az elemző az eseményről készített gyorselemzésében azt írta: „Összességében egy energikus, határozott és jókedvű miniszterelnököt láthattunk, aki sikeresen tudja megszólítani a bizonytalan szavazókat, amit a kutatások is visszaigazolnak: a mai friss felmérés szerint az utóbbi hetekben 400 ezerrel nőtt a Fidesz szavazótábora. Vele szemben Magyar Péter agresszív és gyűlölködő stílusa taszítja a középen állókat” – mutatott rá.

Deák Dániel elemzésében kiemelte, hogy a nyíregyházi rendezvény professzionális volt, a Fidesz megújulási képességét üzente.

Orbán Viktor Moszkvából érkezett a rendezvényre, így kifejezetten nagy aktualitása volt a megszólalásának, hiszen itt mondott el olyan információkat és részleteket a tárgyalásáról Putyinnal, amelyek eddig nem voltak ismertek a nyilvánosság előtt

– hangsúlyozta az elemző.

Orbán Viktor a gyűlésen elmondta, hogy a rezsicsökkentés megvédésén túl arról is tárgyaltak az orosz elnökkel, hogy Magyarország bolgár, román és szerb olajfinomítókat és töltőállomásokat is megszerezzen, ami elképesztő mértékben erősítené hazánk pozícióját a közép-európai térségben. Szintén fontos, hogy ismét megerősítést kapott: Budapesten lesz a békecsúcs, ami történelmi esemény lesz. A miniszterelnök világossá tette, hogy a magyar nemzeti érdeket fogja képviselni, hiába próbálják meg Brüsszelből rávenni arra, hogy álljon be a sorba. Az események a magyar kormányfőt igazolják: a migrációhoz hasonlóan a háború ügyében is az ő álláspontjának helyessége igazolódik be.

Deák Dániel szerint fontos üzenet volt az is,

hogy míg Nyugat-Európa bezárkózik, addig Magyarország nyitott marad, és már készül a háború és a szankciók utáni gazdasági lehetőségekre.

A miniszterelnök reagált a Tisza kiszivárgott megszorítócsomagjára is: emlékeztetett, hogy a 2006-os kampányban is figyelmeztetett, ha a baloldal nyer, akkor jönnek a megszorítások és adóemelések.

„Akkor is tagadta a baloldal, ahogyan most is, majd az események ebben is Orbán Viktor igazolták”

– mutatott rá az elemző.

Deák Dániel közölte, a kormányfő Magyar Péterről elmondta: ő egy brüsszeli álláspontot képviselő, nem szuverén politikus, ami komoly veszélyeket rejt magában – adóemeléseket, a migránsok beengedését és a békepárti álláspont feladását jelentené egy esetleges hatalomra kerülése.

Az elemző gyorselemzése végén emlékeztetett, hogy a jövő héten Kecskeméten lesz az országjárás következő állomása.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) a színpadon a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán 2025. november 29-én. Mellette Tarczy Gyula, a Nyíregyházi Televízió főszerkesztője, moderátor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbajtárs

A mentő és az elviselhetetlen prolik

Bayer Zsolt avatarja

Istenem, ezeket tényleg nem lehet elviselni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu