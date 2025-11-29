Deák Dániel: Orbán Viktor sikeresen szólítja meg a bizonytalanokat

„Egy energikus, lendületes és higgadt Orbán Viktort láttunk a nyíregyházi dpk-gyűlésen, ahol a kormányfő komplex külpolitikai és belpolitikai helyzetértékelést adott” – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán.

Orbán Viktor kormányfő beszél a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán

Fotó: Ladóczki Balázs

Az elemző az eseményről készített gyorselemzésében azt írta: „Összességében egy energikus, határozott és jókedvű miniszterelnököt láthattunk, aki sikeresen tudja megszólítani a bizonytalan szavazókat, amit a kutatások is visszaigazolnak: a mai friss felmérés szerint az utóbbi hetekben 400 ezerrel nőtt a Fidesz szavazótábora. Vele szemben Magyar Péter agresszív és gyűlölködő stílusa taszítja a középen állókat” – mutatott rá.

Deák Dániel elemzésében kiemelte, hogy a nyíregyházi rendezvény professzionális volt, a Fidesz megújulási képességét üzente.

Orbán Viktor Moszkvából érkezett a rendezvényre, így kifejezetten nagy aktualitása volt a megszólalásának, hiszen itt mondott el olyan információkat és részleteket a tárgyalásáról Putyinnal, amelyek eddig nem voltak ismertek a nyilvánosság előtt

– hangsúlyozta az elemző.

Orbán Viktor a gyűlésen elmondta, hogy a rezsicsökkentés megvédésén túl arról is tárgyaltak az orosz elnökkel, hogy Magyarország bolgár, román és szerb olajfinomítókat és töltőállomásokat is megszerezzen, ami elképesztő mértékben erősítené hazánk pozícióját a közép-európai térségben. Szintén fontos, hogy ismét megerősítést kapott: Budapesten lesz a békecsúcs, ami történelmi esemény lesz. A miniszterelnök világossá tette, hogy a magyar nemzeti érdeket fogja képviselni, hiába próbálják meg Brüsszelből rávenni arra, hogy álljon be a sorba. Az események a magyar kormányfőt igazolják: a migrációhoz hasonlóan a háború ügyében is az ő álláspontjának helyessége igazolódik be.

Deák Dániel szerint fontos üzenet volt az is,

hogy míg Nyugat-Európa bezárkózik, addig Magyarország nyitott marad, és már készül a háború és a szankciók utáni gazdasági lehetőségekre.

A miniszterelnök reagált a Tisza kiszivárgott megszorítócsomagjára is: emlékeztetett, hogy a 2006-os kampányban is figyelmeztetett, ha a baloldal nyer, akkor jönnek a megszorítások és adóemelések.

„Akkor is tagadta a baloldal, ahogyan most is, majd az események ebben is Orbán Viktor igazolták”

– mutatott rá az elemző.