A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem – Orbán Viktor beszédet mond a háborúellenes nagygyűlésen – Kövesse nálunk élőben!

A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem – Orbán Viktor beszédet mond a háborúellenes nagygyűlésen

Orbán Viktor felszólalása zárja a digitális polgári körök nyíregyházi háborúellenes nagygyűlését. A miniszterelnök Tarczy Gyulával, a Nyíregyházi Televízió és Nyíregyházi Napló főszerkesztőjével beszélget többek között a kormányfő pénteki, moszkvai útjának a részleteiről. A kormányfő szerint az a jó ösvény, amin most haladnak és az ukránokat próbálják rávenni, hogy kössenek békét Magyarország és egész Európa érdekében. Orbán Viktor azt is megjegyezte, ahogy az illegális migráció esetében, most is egyre többen lesznek, akik vele értenek egyet és Magyarország meg fogja nyerni a háborúról szóló vitát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 11:52
Fotó: Ladóczki Balázs
A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem, ami hat órán át tartott, összesen 12 órát voltam a levegőben, ehhez képest jó állapoban vagyok – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen. A kormányfő hangsúlyozta: három hete arról tárgyalt Amerikában, hogy adjanak kivételt az orosz olajt sújtó szankciók alól. Most pedig arra volt szükség, hogy Vladimir Putyintól kapjon Magyarország garanciát arra, hogy a leszerződött mennyiségről megérkezzenek az energiahordozók Magyarország most télen és jövőre is. – Erről sikerült megállapodnunk, tehát Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani – mutatott rá.

Nyíregyháza DPK gyűlés Orbán Viktor
Fotó: Ladóczki Balázs

Tárgyalni tudni kell

 

Annak kapcsán, hogy korábban egy hosszú, míg most egy rövid asztalnál tárgyalt Putyinnal, a miniszterelnök elmondta, hogy minél nagyobb egy ország, annak a vezetője annál jobban tart a betegségektől. Leszögezte, hogy nem lehet kisebbrendűségi érzésből tárgyalni az amerikai vagy az orosz elnökkel. – Meg kell találni, hogy ne alárendelt pozícióban legyen a tárgyalás – hangsúlyozta.

Mint jelezte, jövőre ünnepli az Egyesült Államok a megalapításának a 250. évfordulóját, azonban ő egy 1100 éves államból érkezett tárgyalni. Az oroszok kapcsán pedig jelezte, hogy többször is nekünk jöttek, így 1849-ben, az első és a második világháborúban, majd 1956-ban is.

 

Mi egy más világ vagyunk

 

A miniszterelnök felidézte: Vlagyimir Putyin elmesélte neki, hogy a kommunista időkben járt Kárpátalján, ahol a magyarok vasalt ingben ültek a kispadon, és akkor jött rá, hogy ez egy más világ. – Érti, hogy mi nem szlávok vagyunk, és eltér a kulturális minőségünk az övékétől. Az oroszok tisztelik ezt a kultúrát és számít nekik, hogy bízhatnak-e a partnerükben – fogalmazott, majd emlékeztetett: a magyar fél 2009 óta minden megállapodást betartott, amelyeket az oroszok is maradéktalanul betartottak. –  A legfontosabb dolog, amit mondhatok az orosz elnökről, hogy ez működik – jelentette ki.

Nyíregyháza DPK gyűlés Orbán Viktor
Fotó: Ladóczki Balázs

Szerinte az oroszok úgy értelmezik a mai helyzetet, hogy elvesztették a Szovjetuniót és kötöttek egy megállapodást a Nyugattal, amit a Nyugat nem tartott be. Fel akarják venni a NATO-ba Ukrajnát, ami sok az oroszoknak, ilyen nem történhet, mert az oroszok nem akarnak NATO-tagállam szomszédjai lenni. – Olyan erőviszonyokra van szükség, hogy békében tudjunk élni és semmi se akadályozza a gazdasági fejlődésünket, nekünk Ukrajna és Oroszország jövője másodlagos – fogalmazott Orbán Viktor.

 

Ott kell lenni a tárgyalásokon

 

A miniszterelnök szerint a magyaroknak azért kell ott lennie a béketárgyalásoknál, hogy ne egy olyan európai biztonsági rendszer jöjjön létre, ami nekünk rossz. – Ha nem vagy az asztalnál, akkor az étlapon vagy – tette hozzá.

Kitért rá, hogy az elmúlt 15 munkája eredményeként van tíz olyan magyar nagyvállalat, amelyik a világ bármelyik pontján képes jó üzleteket kötni. Majd ismertette, hogy kinyitották az ajtót Moszkvában két-három nagy üzlet előtt.

Orbán Viktor leszögezte, hogy a brüsszeliek egy Brüsszel-párti kormányt akarnak Magyarországon. Sok problémát okoz nekik, hogy hazánk nem rendelik alá az érdekeit a brüsszeli érdekeknek. Példaként említette a migráció kérdését, amiről a magyarok eldöntötték, hogy nem leszünk bevándorlóország. 

– Ez ellentétes azzal, amit Brüsszel képvisel – jegyezte meg.

 

Brüsszel érdeke

 

Orbán Viktor arra is kitért, hogy az LMBTQ-ferdeségeket a gyerekeknek természetes életformaként tanítják meg Nyugat-Európában. – Az a gyerekeink elleni merénylet, ha valaki Csipke Józsika címmel könyvet ír nekik, de Brüsszel szerint Európának ilyen kontinensnek kell lennie. Brüsszel mindent megtesz azért, hogy Magyarországnak háborúpárti kormánya legyen és vannak erők, amelyek az ő szolgálatukban állnak, hogy alakítsák át hazánkat úgy, ahogy a brüsszeliek szeretnék. Ezért jól megadóztatnák az embereket, ha a baloldal útjára lépne az ország. A budapestiek járnak a legrosszabbul a baloldallal, mert a vagyonadóval legelőször őket fogják megsarcolni. A másik lehetőség az, hogy a mi utunkon, a magyar úton járjunk – mondta a miniszterelnök. Hozzátette, ami a Tisza párt kiszivárgott programjában szerepel, azt már Brüsszel évek óta követeli, például a többkulcsos adórendszert, a nyugdíjak adóztatását, vagy a vállalkozók terheinek növelését. 

Nyíregyháza DPK gyűlés Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ez a dokumentum a brüsszeli követelmények magyar fordítása, aminek Orbán Viktor nem fog eleget tenni, mert ez nem jó a magyaroknak. – Nem szeretek az ellenzékről sokat beszélni, mert unalmas és színvonaltalan, de Magyar Péter 3-4 éve még azt mondta, hogy a magyar fiataloknak soha nem volt olyan jó, mint most. Nyomon követnek minket, a rossz szándék a koreográfiájukból kitűnik. Brüsszelből fizetik őket, ott írták a programjukat, onnan védik őket a mentelmi joggal – jelezte a kormányfő.

 

A legborzalmasabb dolog

 

A miniszterelnök elmondta, hogy a mostani háborús halál nélkülöz minden hősies romantikát. Mint jelezte, a nyugatiak a háborút egy sakkjátszmának fogják fel, miközben az emberi tragédiák összessége. Szerinte ez egy borzalmas dolog. – A világ legborzalmasabb dolga, amikor a szülő temeti el a gyerekét – tette hozzá. 

Orbán Viktor megjegyezte, hogy az amerikai elnök érti, hogy a háborúnak véget kell vetni. Kiemelte, ha a háború kiterjed, az elnyeli Kárpátalját és az ottani magyarokat is. Mint mondta, a Nyírségben élők jól érzékelik, hogy a háború az ő bőrükre is mehet. – Felelőtlenség a veszélyt relativizálni – tette hozzá.
 

Eljön az igazság pillanata

 

Orbán Viktor rámutatott: a nyugati vezetők háborúba akarnak menni, szerintük az oroszokat Ukrajna területén le lehet győzni, ami nekik előnyökkel járna, és ukrán vérrel fizetnék meg. Ebben pénz van, a háború üzlet. Már egyre nagyobb szerepet játszanak a hadiiparhoz kapcsolódó üzleti körök, ez a folyamat most zajlik Európában. – Ha a kontinensünkön valaki háborút veszít, annak súlyos következményei vannak. Ki fogja azt mondani, hogy 2022 áprilisában, amikor közel volt a béke, a nyugatiak akadályozták meg? Most élne több százezer ukrán és több területe lenne Ukrajnának, ki fogja ezt bevallani? – kérdezte a miniszterelnök, majd hangsúlyozta: a háború el lett rontva, aminek a beismerése földrengést idézne elő, de ez el fog jönni, pont úgy, mint a migráció esetében. – Az uniós országok tévednek, nekünk viszont igazunk van, de ez nem egy egyszerű pozíció. Azt kérdezem: nincs de ja vu érzésetek? Hogy volt a migrációval? Kinek lett igaza? Most mit mondtok? Azt, amit mi mondunk! Ugyanaz történik tehát a háború ügyében, ami a migráció ügyében is történt – világított rá a kormányfő.

Nyíregyháza DPK gyűlés Orbán Viktor
Fotó: Ladóczki Balázs

Orbán Viktor megjegyezte, hogy egyre többen leszünk és Magyarország meg fogja nyerni a háborúról szóló vitát. Kiemelte, hogy az oroszoknak és az ukránoknak is van egy logikus szempontrendszere, ezért nehéz békét teremteni.

– Nekem nem az ukránok fejével kell gondolkodni, hanem a magyarokéval. A magyar érdek, hogy minél hamarabb tűzszünet és béke legyen, mi pedig minél hamarabb kimeneküljünk a háborús árnyékból – tette hozzá.

A miniszterelnök szerint az a jó ösvény, amin most haladnak és az ukránokat próbálják rávenni, hogy kössenek békét Magyarország és egész Európa érdekében.

 

Esélyt adni mindenkinek

 

A kormányfő a nyíregyháziaknak felsorolta, hogy milyen fejlesztéseket terveznek és mennyiből, 670 milliárd forintot fognak a vármegyében elkölteni a következő tíz évben. Ma a térségben 50 ezerrel többen dolgoznak mint 2010-ben, a munkanélküliek aránya pedig a felére csökkent. Hozzátette, Budapesten ezer milliárd forintnyi beruházás megy állami forrásokból, itt már a felének is nagyon örülnének.

Nyíregyháza DPK gyűlés
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök azt tapasztalta, hogy Kelet-Magyarországon kétszeres a vesztestudat a történelmi előzmények miatt, ráadásul az országnak ez egy kevésbé fejlett szeglete. Jelenleg Magyarországnak vidéki kormánya van, ahová egy-két fővárosi is bekerült, de a legnagyobb feladat Kelet-Magyarország fejlesztésének pályára állítása. Még nincsenek ott, de az út oda, felfelé vezet, emelkedő pályán vannak. Dél-Magyarországot is erre a növekvő pályára kell állítani, a BYD-t ezért vitték oda, mert mindenkinek azonos esélyt szeretnének adni – szögezte le Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta, hogy nagyon örült annak, hogy Kovács Ferenc polgármester belevágott abba, hogy megpróbál olyat létrehozni, amihez a kormány csatlakozni tud. Mint jelezte, most is számos olyan beruházás zajlik a térségben, ami mellett a városvezető makacsul kitartott. Orbán Viktor a beszélgetés végén Krúdy Gyulát, a térséghez kötődő írótól idézett, majd közölte, hogy a vidéki levegő magyarrá tesz.

– Tudtuk, hogy a vármegyében olyan közösségeink vannak, ahonnan az újrakezdést meg lehet indítani. Ez egy olyan speciális viszony, amit megpróbáltak a háború és a vereségek, de kitartott. Csak akkor nyerhetünk a választáson, ha a vármegyében minden mandátumot begyűjtünk – fogalmazott. 

 

Országjárás


A digitális polgári körök országjárásának a győri állomásához hasonlóan a nyíregyházi háborúellenes nagygyűlét is Orbán Viktor miniszterelnök felszólalása zárja. A aktuális kül- és belpolitikai folyamatok mellett vélhetően nagy hangsúly kerül a kormányfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel történt tegnapi, moszkvai tárgyalásáról is.

Orbán Viktor felszólalásáról lapunk élő szöveges közvetítésben fog beszámolni.

A győri DPK-találkozó hatalmas siker volt, amit az is bizonyít, hogy rövid idő alatt betelt a regisztráció az eseményre. Az Olimpiai Sportparkban tartott rendezvényen művészek, sportolók és közéleti szereplők részvételével tartottak kerekasztal-beszélgetéseket, majd beszédet mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Orbán Viktorral pedig a színpadon készült interjú, amiben a miniszterelnök többek között az ukrajnai háborúról is szót ejtett. Mint jelezte, azért állnak ki a béke mellett, mert Európa a háború küszöbén áll. Európa vezetői bele fognak kóvályogni, bele fognak tántorogni egy háborúba.

A miniszterelnök az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokkal kapcsolatban kiemelte, 

az az álláspont, amit a magyar kormány képvisel, a magyar emberek érdekein alapul, nem érdekli, hogy mi a többi ország álláspontja.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a nyíregyházi háborúellenes nagygyűlésen 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

