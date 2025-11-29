A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem – Orbán Viktor beszédet mond a háborúellenes nagygyűlésen – Kövesse nálunk élőben!

A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem, ami hat órán át tartott, összesen 12 órát voltam a levegőben, ehhez képest jó állapoban vagyok – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen. A kormányfő hangsúlyozta: három hete arról tárgyalt Amerikában, hogy adjanak kivételt az orosz olajt sújtó szankciók alól. Most pedig arra volt szükség, hogy Vladimir Putyintól kapjon Magyarország garanciát arra, hogy a leszerződött mennyiségről megérkezzenek az energiahordozók Magyarország most télen és jövőre is. – Erről sikerült megállapodnunk, tehát Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani – mutatott rá.

Fotó: Ladóczki Balázs

Tárgyalni tudni kell

Annak kapcsán, hogy korábban egy hosszú, míg most egy rövid asztalnál tárgyalt Putyinnal, a miniszterelnök elmondta, hogy minél nagyobb egy ország, annak a vezetője annál jobban tart a betegségektől. Leszögezte, hogy nem lehet kisebbrendűségi érzésből tárgyalni az amerikai vagy az orosz elnökkel. – Meg kell találni, hogy ne alárendelt pozícióban legyen a tárgyalás – hangsúlyozta.

Mint jelezte, jövőre ünnepli az Egyesült Államok a megalapításának a 250. évfordulóját, azonban ő egy 1100 éves államból érkezett tárgyalni. Az oroszok kapcsán pedig jelezte, hogy többször is nekünk jöttek, így 1849-ben, az első és a második világháborúban, majd 1956-ban is.

Mi egy más világ vagyunk

A miniszterelnök felidézte: Vlagyimir Putyin elmesélte neki, hogy a kommunista időkben járt Kárpátalján, ahol a magyarok vasalt ingben ültek a kispadon, és akkor jött rá, hogy ez egy más világ. – Érti, hogy mi nem szlávok vagyunk, és eltér a kulturális minőségünk az övékétől. Az oroszok tisztelik ezt a kultúrát és számít nekik, hogy bízhatnak-e a partnerükben – fogalmazott, majd emlékeztetett: a magyar fél 2009 óta minden megállapodást betartott, amelyeket az oroszok is maradéktalanul betartottak. – A legfontosabb dolog, amit mondhatok az orosz elnökről, hogy ez működik – jelentette ki.

Fotó: Ladóczki Balázs

Szerinte az oroszok úgy értelmezik a mai helyzetet, hogy elvesztették a Szovjetuniót és kötöttek egy megállapodást a Nyugattal, amit a Nyugat nem tartott be. Fel akarják venni a NATO-ba Ukrajnát, ami sok az oroszoknak, ilyen nem történhet, mert az oroszok nem akarnak NATO-tagállam szomszédjai lenni. – Olyan erőviszonyokra van szükség, hogy békében tudjunk élni és semmi se akadályozza a gazdasági fejlődésünket, nekünk Ukrajna és Oroszország jövője másodlagos – fogalmazott Orbán Viktor.