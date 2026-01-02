orbán viktorbékeHáborúellenes GyűlésGéberjén

Orbán Viktor: A biztonságos és békés Magyarország a stabil jövő záloga + videó

Orbán Viktor köszönetet mondott a háborúellenes gyűlések résztvevőinek, és legújabb videójában egy polgármester szavai révén mutatta be, miért közös ügyünk a béke melletti kiállás.

2026. 01. 02.
A miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt időszakban részt vettek a háborúellenes gyűléseken. Orbán Viktor ezúttal is hangsúlyozta: a biztonságos és békés Magyarország a stabil jövő záloga.

Szeged, 2025. december 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A kormányfő egy videót is megosztott, amelyben Kovács Dániel Sándor, Géberjén község polgármestere és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés tagja arról beszélt, hogy most egy biztonságos és békés Magyarországon élünk.

Olyan biztonságos és stabil Magyarország valósul meg, ami mellett a korosztályom, illetve a fiatalabbak is tudnak stabilabban jövőt tervezni

– mutatott rá.

A polgármester szavai szerint a nemzeti kormány egyik legfontosabb intézkedése a migrációellenes jogszabályok, illetve a határkerítés létrehozása volt, ami ezeket a nyugodt hétköznapokat garantálja.

Kovács Dániel Sándor az orosz–ukrán háborúról is beszélt.

Szerinte a béke úgy érhető el leghamarabb, ha a globálisan létrejövő békekoalíciónak minél nagyobb súlyt adnak, és végre a nyugat-európai országok vezetői belátják, hogy a béke csak így érhető el.

A közelgő választások tétjével kapcsolatban úgy fogalmazott: ha nem a polgári és keresztény közösség nyeri meg az áprilisi választásokat, akkor a kislányának, Franciskának nem biztosított az a jövő, hogy néhány év múlva akár a városaink terein együtt fagylaltozhassanak békében és biztonságban.

Mint megírtuk, az előző év végén öt városba látogatott el a digitális polgári körök országjárása: Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre, Mohácsra és Szegedre.

A DPK háborúellenes gyűlései mindegyik helyszínen teltház mellett zajlottak, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A rendezvények csúcspontja Orbán Viktor szereplése volt, a miniszterelnök részletes kül- és belpolitikai helyzetértékelést adott minden alkalommal.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a szegedi háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


