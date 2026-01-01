orbán viktorminiszterelnökinstagramxversenyfacebook

Orbán Viktor mindenkit maga mögé utasított, újabb rekordot döntött meg

A miniszterelnök óriásit ugrott előre a kiélezett versenyben.

Munkatársunktól
Forrás: Index2026. 01. 01. 18:45
Orbán Viktor miniszterelnök megállíthatatlannak tűnik a Facebookon: egyetlen hónap alatt több mint 50 ezer új követőt szerzett, amivel átlépte a bűvös 1,5 milliós követői létszámot – adta hírül az Index. Mint írták, a kormányfő ezzel teljesen egyeduralkodóvá vált a platformon, senkit nem követnek ennyien magyar hírességek vagy közéleti személyiségek közül, mint őt. Orbán Viktor azonban nemcsak a Meta-galaxisban, hanem az X-en is az élen áll, ugyanis ő az egyetlen, aki csaknem 700 ezer követőt mutat fel, senki más nem tud érdemben beleszólni az itt zajló „versenybe”. Ez még nem minden: 

a miniszterelnök az Instagramon decemberben 25 ezer követőt szerzett, amellyel ezen a platformon is a legtöbb követővel büszkélkedhet a magyar pártelnökök között.

Ez a siker azért sem meglepő, mivel Orbán Viktor idén már ma, vagyis az újév reggelén felrobbantotta az internetet. Mint arról beszámoltunk, a kormányfő egy szó háromszori kiposztolásával ért el hatalmas népszerűséget, amikor annyit írt: béke, béke, béke – ezt kívánja 2026-ra, majd mindenkinek boldog új évet is kívánt. A miniszterelnök posztját rengetegen, csak reggelre már több mint 37 ezren, estére pedig már több mint 66 ezren kedvelték a közösségi oldalán. 

Orbán Viktor a békéről és a háborúból való kimaradásról beszélt szerdai évértékelő interjújában is, ahol úgy fogalmazott, a 2026-os választáson azt a döntést kell meghozni, hogy Magyarország folytatja a kimaradás politikáját vagy csatlakozik Brüsszelhez.

2026 a háborús döntés éve lesz

– húzta alá a miniszterelnök, hozzátéve:

a tanulság az, hogy ha egy országban van döntésképesség, belpolitikai stabilitás, akkor brüsszeli és amerikai nyomás ellenére is ki lehet maradni a háborúból.

A kormányfő azt kérte a választóktól, erősítsék meg abban, hogy kívül tartsa Magyarországot az európai háborús szövetségből. 

Borítókép: Orbán Viktor szelfizik (Forrás: Facebook)

 

 

