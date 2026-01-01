Orbán Viktor: Boldog új évet, Magyarország! + videó

Rendkívüli

A miniszterelnök egy videóban kívánt boldog új évet a magyaroknak. A felvételen Orbán Viktor mellett közvetlen munkatársai is megszólalnak, a videó végén pedig egy influenszer is feltűnik, aki az elmúlt időszakban rendszeresen készített közösségi médiás tartalmakat a kormányfő környezetében.

2026. 01. 01. 13:19
Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban kívánt boldog új évet a magyaroknak az új esztendő első napján.

Forrás: Facebook

A felvételen nemcsak a miniszterelnök üzenete hangzik el, hanem közvetlen munkatársai is jókívánságokat fogalmaznak meg az új esztendőre.

Boldog új évet kívánok mindenkinek!

 – mondta Orbán Viktor. 

A videó végén egy ismerős arc is feltűnik: A tiktokos lány néven oldalt működtető Kunfalvi Nóra influenszer, aki idén kezdett a miniszterelnök stábjában dolgozni, és közösségi médiás tartalmakat készít az oldalra. Az influenszer korábban egy videóban foglalta össze tapasztalatait, és úgy fogalmazott: „Ha elhívnak Orbán Viktor csapatába dolgozni, mindenképpen mondj igent.”

A kormányfő a poszthoz ezt írta: 

Boldog új évet, Magyarország!

Mint arról beszámoltunk, a miniszterelnök a békéről és a háborúból való kimaradásról beszélt szerdai évértékelő interjújában, ahol úgy fogalmazott, a 2026-os választáson azt a döntést kell meghozni, hogy Magyarország folytatja a kimaradás politikáját vagy csatlakozik Brüsszelhez.

2026 a háborús döntés éve lesz

– húzta alá a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


