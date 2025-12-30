A Karmelitától a Fehér Házig: így telt A tiktokos lány éve Orbán Viktor mellett + videó

A miniszterelnök közösségi oldalaira videókat készítő influenszer egy válogatásvideóban mutatta be, milyen volt Orbán Viktor mellett dolgozni 2025-ben. A tiktokos lány néven ismert tartalomkészítő személyes élményein keresztül adott bepillantást a kormányfő mindennapjaiba és nemzetközi szerepléseibe.

Fotó: A tiktokos lány Facebook-oldala

A videóösszeállításából kiderül, hogy jelen volt a Fehér Házban, amikor Orbán Viktor Donald Trumppal találkozott, emellett több diplomáciai eseményen és nemzetközi csúcstalálkozón is dolgozott.

A videóból az is kiderül, hogy részt vett a DPK háborúellenes gyűléseinek előkészítésében. Emellett a magyar miniszterelnök törökországi látogatásán, Recep Tayyip Erdogan találkozója idején is ő készítette a közösségi médiás tartalmak egy részét.

Az influenszer a Karmelita kolostorban, a miniszterelnök dolgozószobájában is forgatott, közvetlen közelről láthatta, hogyan zajlik a kormányfő napi munkája.

A visszatekintésben egyértelmű üzenetet is megfogalmazott:

Ha elhívnak Orbán Viktor csapatába dolgozni, mindenképpen mondj igent..

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)