A Karmelitától a Fehér Házig: így telt A tiktokos lány éve Orbán Viktor mellett + videó

A miniszterelnök közösségi oldalaira videókat készítő influenszer egy válogatásvideóban mutatta be, milyen volt Orbán Viktor mellett dolgozni 2025-ben. A tiktokos lány néven ismert tartalomkészítő személyes élményein keresztül adott bepillantást a kormányfő mindennapjaiba és nemzetközi szerepléseibe.
A videóösszeállításából kiderül, hogy jelen volt a Fehér Házban, amikor Orbán Viktor Donald Trumppal találkozott, emellett több diplomáciai eseményen és nemzetközi csúcstalálkozón is dolgozott.
A videóból az is kiderül, hogy részt vett a DPK háborúellenes gyűléseinek előkészítésében. Emellett a magyar miniszterelnök törökországi látogatásán, Recep Tayyip Erdogan találkozója idején is ő készítette a közösségi médiás tartalmak egy részét.
Az influenszer a Karmelita kolostorban, a miniszterelnök dolgozószobájában is forgatott, közvetlen közelről láthatta, hogyan zajlik a kormányfő napi munkája.
A visszatekintésben egyértelmű üzenetet is megfogalmazott:
Ha elhívnak Orbán Viktor csapatába dolgozni, mindenképpen mondj igent..
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
