orbán viktorTikTokinfluenszer

A Karmelitától a Fehér Házig: így telt A tiktokos lány éve Orbán Viktor mellett + videó

„Ha elhívnak Orbán Viktor csapatába dolgozni, mindenképpen mondj igent” – üzente a TikTokon ismert influenszer, aki videóban foglalta össze a miniszterelnök mellett töltött év tapasztalatait.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 18:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszterelnök közösségi oldalaira videókat készítő influenszer egy válogatásvideóban mutatta be, milyen volt Orbán Viktor mellett dolgozni 2025-ben. A tiktokos lány néven ismert tartalomkészítő személyes élményein keresztül adott bepillantást a kormányfő mindennapjaiba és nemzetközi szerepléseibe.

Fotó: A tiktokos lány Facebook-oldala

A videóösszeállításából kiderül, hogy jelen volt a Fehér Házban, amikor Orbán Viktor Donald Trumppal találkozott, emellett több diplomáciai eseményen és nemzetközi csúcstalálkozón is dolgozott. 

A videóból az is kiderül, hogy részt vett a DPK háborúellenes gyűléseinek előkészítésében. Emellett a magyar miniszterelnök törökországi látogatásán, Recep Tayyip Erdogan találkozója idején is ő készítette a közösségi médiás tartalmak egy részét.

Az influenszer a Karmelita kolostorban, a miniszterelnök dolgozószobájában is forgatott, közvetlen közelről láthatta, hogyan zajlik a kormányfő napi munkája. 

A visszatekintésben egyértelmű üzenetet is megfogalmazott:

Ha elhívnak Orbán Viktor csapatába dolgozni, mindenképpen mondj igent..

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu