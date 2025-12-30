Orbán Viktor fotóalbuma bemutatja Magyarország utolsó negyedévének mérföldköveit

Újabb fotóválogatást tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor: az összeállítással a miniszterelnök az október és december közötti időszak legemlékezetesebb pillanatait, találkozóit és eseményeit idézi fel.

Orbán Viktor Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Fotó: Facebook

Az első fotón Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni csúcstalálkozója látható. A megbeszélésen a magyar miniszterelnök olyan megállapodásra jutott az amerikai elnökkel, amely hazánk számára kedvező eredményt hozott.

Orbán Viktor ezután Moszkvába is elutazott, hogy számos kérdésről, köztük az energiáról és Ukrajnáról tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az albumban több kép is szerepel a DPK háborúellenes gyűléseiről. Mint megírtuk, az utóbbi hetekben öt városba látogatott el a digitális polgári körök országjárása: Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre, Mohácsra és Szegedre.

Természetesen a Békemenetről is megemlékezett a kormányfő. Mint arról korábban lapunk is beszámolt, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján nemzeti színekbe öltözött tömeg lepte el Budapestet: a jobboldal megtartotta egyik legnagyobb erődemonstrációját.

A miniszterelnök november végén Bognár Györggyel, korábbi válogatott labdarúgóval és Hajdú B. István sportkommentátorral a magyar labdarúgás helyzetéről beszélgetett. Orbán Viktor erről is posztolt egy fotót. A magyar válogatott vb-selejtezőjén a szurkolókkal készült szelfi is helyet kapott a gyűjteményben. Orbán Viktor a közösségi oldalán a Mandiner díjátadó gáláról is megosztott egy képet, ahol Kapu Tibor űrhajós készített vele rendhagyó interjút. Az idén az űrt megjárt fiatalembert választották egyébként az Év magyar közéleti személyiségének.

A válogatásban két olasz politikussal készült felvétel is szerepel: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, valamint Matteo Salvini, a jobboldali Liga párt vezetője látható a képeken.

Október végén XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt, ezt az eseményt is megörökítették.

A fotóösszeállítás alább nézhető meg:

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump novemberi washingtoni csúcstalálkozója (Forrás: Facebook)