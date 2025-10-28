Elismerés a Vatikánból: „Magyarország a béketeremtés központjává vált”

Orbán Viktor a kora reggeli órákban érkezett meg a vatikáni Szent Péter bazilikába, hol olasz nyelvű szentmisén vett részt feleségével, gyermekeivel, gyermekei családjával és unokáival, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel. A kormányfőt és családját Habsburg Lotharingiai Eduárd Magyarország szentszéki nagykövete kísérte. A vatikáni szentmisén koncelebrált Törő András atya a római Pápai Magyar Intézet rektora és Vértesaljai László atya a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségének igazgatója.

XIV. Leó pápa a Vatikánban találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel (Fotó: AFP)

Erről a miniszterelnök is beszámolt Facebook oldalán.

A Vatikán és Magyarország a béke pártján

Orbán Viktor és a Szentatya közti magánaudiencinára az apostoli palotában került sor, 9 órakor kezdődött. A találkozót követően a Szentszék közleményt adott ki melyben tudatják, hogy Őszentsége, XIV. Leó pápa, kihallgatáson fogadta Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort. Ezt követően a magyar miniszterelnök találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, az Államokkal és Nemzetközi Szervezetekkel Fenntartott Kapcsolatok Részlegének Titkárával.

A közlemény arról is beszámol, hogy az államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélés során hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint elismerésüket fejezték ki a Katolikus Egyház iránt, amely elkötelezetten segíti a magyar közösség társadalmi fejlődését és jólétét, különös tekintettel a család szerepére, a nevelésre és a fiatalok jövőjére.

Kiemelték azt is, hogy rendkívül fontos a kiszolgáltatott keresztény közösségek védelme. A találkozó során széles körben megvitatták az európai kérdéseket is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a Közel-Kelet helyzetére – írja a Szentszék közleménye.

