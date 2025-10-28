békemissziópápaOrbán Viktor

Elismerés a Vatikánból: „Magyarország a béketeremtés központjává vált”

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke hétfő reggel a Vatikánba látogatott. A kormányfő családjával és Semjén Zsolt kormányfő-helyettessel érkezett a Pápai Városállamba. XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta a magyar miniszterelnököt, ezt követően szentszéki államtitkárokkal is tárgyalt. A találkozón megerősítették a Vatikán és Magyarország közti kitűnő kapcsolatokat és a béketeremtésre irányuló együttműködést. Folytatódott Orbán Viktor békemissziója.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 10. 28. 6:08
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)
Orbán Viktor a kora reggeli órákban érkezett meg a vatikáni Szent Péter bazilikába, hol olasz nyelvű szentmisén vett részt feleségével, gyermekeivel, gyermekei családjával és unokáival, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel. A kormányfőt és családját Habsburg Lotharingiai Eduárd Magyarország szentszéki nagykövete kísérte. A vatikáni szentmisén koncelebrált Törő András atya a római Pápai Magyar Intézet rektora és Vértesaljai László atya a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségének igazgatója. 

XIV. Leó pápa a Vatikánban találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel (Fotó: AFP)
XIV. Leó pápa a Vatikánban találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel (Fotó: AFP)

Erről a miniszterelnök is beszámolt Facebook oldalán.

A Vatikán és Magyarország a béke pártján

Orbán Viktor és a Szentatya közti magánaudiencinára az apostoli palotában került sor, 9 órakor kezdődött. A találkozót követően a Szentszék közleményt adott ki melyben tudatják, hogy Őszentsége, XIV. Leó pápa, kihallgatáson fogadta Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort. Ezt követően a magyar miniszterelnök találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, az Államokkal és Nemzetközi Szervezetekkel Fenntartott Kapcsolatok Részlegének Titkárával. 

A közlemény arról is beszámol, hogy az államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélés során hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint elismerésüket fejezték ki a Katolikus Egyház iránt, amely elkötelezetten segíti a magyar közösség társadalmi fejlődését és jólétét, különös tekintettel a család szerepére, a nevelésre és a fiatalok jövőjére. 

Kiemelték azt is, hogy rendkívül fontos a kiszolgáltatott keresztény közösségek védelme. A találkozó során széles körben megvitatták az európai kérdéseket is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a Közel-Kelet helyzetére – írja a Szentszék közleménye. 

A magyar miniszterelnök és XIV. Leó pápa találkozójáról Andrea Gagliarducci Vatikán-szakértő nyilatkozott lapunknak. 

Elmondta, hogy Orbán Viktor vatikáni látogatása rendkívül fontos, mert egy olyan történelmi pillanatban kerül sor rá, amikor Magyarország az Ukrajna és Oroszország közi béketeremtés központjává vált. 

Számos szál kapcsolja össze Orbán Viktor magyar miniszterelnökét és XIV. Leó pápát, mindketten hangsúlyozzák, hogy a háborúhoz nem lehet hozzászokni. A Szentszék korábban is felajánlotta a semleges területét és intézményeit, hogy ott kezdődhessenek el a béketárgyalások. A múltban is számos olyan együttműködés volt Magyarország és a Szentszék között, mely a békekötésekre irányult. 

A szakértő fontosnak tartotta kiemelni, hogy 

Orbán Viktor nemcsak egy kidolgozott és átfogó béketervvel érkezett a Vatikánba, hanem valószínű azokat az erőfeszítéseket is ismertette, amiket az üldözött keresztények megsegítését szolgáló Hungary Help szervezet folytat Libanonban. Ez nagyon fontos a Vatikán számára, hiszen XIV. Leó pápa első látogatása Libanonban lesz Törökország mellett.

Andrea Gagliarducci a vatikáni diplomáciával kapcsolatban kiemelte, hogy a Szentszék a konfliktus kirobbanása óta a felek közötti békéhez vezető párbeszédet keresi. Az igazságos béke megtalálásának feltételeit. Elmondta, hogy a jelenlegi esetben kapcsolatot tudnak létesíteni a felek között, de nem tudnak közvetítők lenni, mert ehhez mindkét fél együttműködésére szükség lenne. Erre most nincs lehetőség a felek más közvetítőt választottak, a Szentszék azonban továbbra is készen áll, hogy támogassa és segítse a béke folyamatokat. Jelenleg elsősorban humanitárius szempontból lép fel, például az ukrán elhurcolt gyermekek hazatérését segíti.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)

