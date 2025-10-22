natoSzerbiaEurópaháború

Háborúra készül Európa, itt indulhatnak harcok

Alekszandar Vucsics szerb elnök élesen reagált Vjosa Osmani koszovói elnök kijelentéseire, miszerint Szerbia destabilizáló taktikákat alkalmaz. Vucsics szerint Pristina a szerb nép üldözésével és provokációkkal próbálja kihasználni a globális feszültségeket, hogy a NATO és az EU országokat maga mellé állítsa, de hangsúlyozta: „Ezt az alkalmat nem adjuk meg nekik.” A szerb elnök szerint közeleg a háború, de országa kimaradna belőle. A szakértő emlékeztetett: kezdődött már világháború a Balkánon.

Kozma Zoltán
2025. 10. 22. 6:18
Koszovói katona (Fotó: AFP)
Koszovói katona (Fotó: AFP)
A Nyugat-Balkán biztonsága a régió országaitól függ, véli Avni Mazreku, a pristinai egyetem európai jogi tanára. A Kosovo Online-nak nyilatkozva hangsúlyozza, hogy a Nyugat-Balkánon senki sem utasítja el a NATO- és EU-tagságot, kivéve a Boszniai Szerb Köztársaságot és Szerbiát. A szerb elnök közben azt nyilatkozta, hogy mindenki a háborúra készül, de a balkáni ország kimaradna a vérontásból.

Vucsics szerint ki kell maradni a háborúból (Fotó: AFP)
Vucsics szerint ki kell maradni a háborúból (Fotó: AFP)

Szerbia semleges a NATO-tagság tekintetében, de nem semleges a fegyverválasztásban. Logikus kérdés lenne, miért fektetnek be ennyit a Nyugat-Balkán országainak felfegyverzésébe? Ki ellen fogják használni ezeket a fegyvereket?

 – tette fel a kérdést a szakértő.

De nem csak a Balkán fegyverkezik, hanem egész Európa. Brüsszel háborús pszichózisa elérte a kontinens legtöbb országát. 

Ilyen helyzet egész Európában először fordul elő a második világháború vége óta

 – mondta Mazreku.

A tanár továbbá emlékeztet arra is, hogy az első világháború szintén a Nyugat-Balkánon kezdődött. Mint kiemelte: Ez azt mutatja, hogy bizonyos katonai hatalmak érdeklődését bizonyos történelmi pillanatokban, bizonyos célokra használták fel az instabilitás érdekében. 

Azt szeretném mondani, hogy Szerbiának volt és van lehetősége bizonyítani konstruktivitását a Nyugat-Balkán országaival való baráti kapcsolatai tekintetében, amelyek ebben az esetben konstruktív kapcsolatot jelentenek Albániával, valamint Szerbia és Észak-Macedónia között. De az, hogy Szerbia nem ismeri el Koszovót rendkívül destruktív szerepet játszik a Nyugat-Balkánon, mert amíg létezik egy olyan állam, amely egy másik államot saját részének tekint, más szavakkal, egy bizonyos vezető kijelenti, hogy az adott állam, ebben az esetben Koszovó, az én államom szerves része, az más szavakkal hadüzenet – mondta Mazreku.

A szakértő továbbá kiemeli, hogy „ebben a kontextusban Szerbia úgy minősíthető, mint amely destruktív szerepet játszik a Nyugat-Balkán békéjének érdekében”.

Az albánok tehát ismét elővették a Koszovó-kártyát. 

A helyhatósági választások után, amelyen a szerbek kitűnően szerepeltek, most ismét azt követelik Belgrádtól, hogy ismerje el Koszovó függetlenségét. Szerbiának ez viszont esze ágában sincs. A brüsszeli tárgyalások megrekedtek, Pristina viszont úgy véli, csakis a függetlenség elismerése vezet a békéhez. 

Vjosa Osmani koszovói elnök még ennél is továbbment. Az Európai Politikai Közösség koppenhágai csúcstalálkozójára érkezve kijelentette, hogy az egység önmagában nem elég Európa közös biztonságának megerősítéséhez, hanem egyértelmű fellépésre is szükség van minden agresszorral szemben.

Fontos az egység a tagállamok és a nem tagállamok között, amelyek arra törekszenek, hogy hozzájáruljanak Európa közös biztonságához, de önmagában nem elég. Szükség van az agresszorokkal szembeni kiállás és fellépés következetességére. Kontinensünkön folyamatos fenyegetések vannak, Oroszország részéről, de Oroszország „megbízottjától”, Szerbiától is a régiónkban

 – mondta Osmani az újságíróknak.

Kiemelte, hogy nem lehet az egyiküket agresszorként, a másikat pedig partnerként kezelni.

Szerbia úgy kezeli a szomszédait, mintha ideiglenes államok lennének. Ezt Oroszországtól másolta – állítja Osmani.

Belgrádban ezt másképp látják, hiszen pont az önrendelkezési törekvések és a szerbek kiszorítása vezetett a véres konfliktushoz. 

Vucsics: Mindenki háborúra készül

Szerbia elnöke, Alekszandar Vucsics is reagált Vjosa Osmani koszovói elnök azon kijelentésére, miszerint Európának meg kell akadályoznia Szerbia destabilizáló taktikáit. Vucsics szerint az ilyen kijelentéseket már senki sem veszi komolyan, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy 

Pristina folytatni fogja a szerb nép üldözését és provokációit, kihasználva a globális helyzetet, hogy a NATO és az EU országok többségét maga mellé állítsa Szerbia ellen.

Ezt már senki sem hallgatja. Amikor hazudtak azokról a drónokról, az emberek nevettek rajtuk. Egyszer, kétszer hazudhatsz, de harmadszorra már senkit sem tudsz becsapni. Egyszerűen senki sem figyel rájuk

 – mondta Vucsics az újságírók kérdésére válaszolva, miközben az Újvidék és Szabadka közötti gyorsvasút egy szakaszának átadásán vett részt.

Vucsics hangsúlyozta, hogy Pristina továbbra is folytatja a szerb nép üldözését és provokációit, mert más politikát nem tudnak követni, és a jelenlegi „háború előtti időt” akarják kihasználni. 

Én nyíltan beszélek erről, mert háború következik. Ők szeretnék kihasználni az alkalmat, hogy a NATO-országok és az európaiak többségét Szerbia ellen fordítsák. Ezt az alkalmat nem adjuk meg nekik

 – jelentette ki a szerb köztársasági elnök.

A szerb elnök arra is kitért, hogy az egész világon teljes káosz és összeomlás figyelhető meg, és mindenhol, így Szerbiában is, egyre nehezebb lesz a helyzet bizonyos kérdésekben. 

Az embereknek tudniuk kell, hogy mindenki háborúra készül. Ha készülnek rá, akkor az meg is lesz. Látom, hogy mindenki a háborúra készül, semmi másra nem. Senki sem tárgyalásokra készül, mindenki csak azt nézi, ki kinek az oldalán áll, miközben ássák a lövészárkaikat, és várják a háború kezdetét. Tudják, hogy a háború mindenképp eljön, csak várják, és ne hazudják, hogy nem várják. Várják és készülnek rá

 – fogalmazott Vucsics.

Arra a kérdésre, hogy Szerbia képes-e kimaradni ebből a háborúból, azt válaszolta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy ez így legyen. 

Mindent megteszek, amíg a mandátumom tart, hogy így legyen

 – mondta a szerb elnök.

Mint arról korábban a lapunk is beszámolt, a magyaroknak üzent legutóbbi budapesti látogatásán Szerbia elnöke. Alekszandar Vucsics szerint a szerbek csodálják a szabadságszerető és békeszerető magyar népet.

Először is, szeretem a magyarokat, a szerbek szeretik a magyarokat, és csodáljuk a szabadságszerető és békeszerető magyar népet

– hangsúlyozta az államfő.

És végül: irány a békemenet!

– zárta üzenetét Alekszandar Vucsics.

Borítókép: Koszovói katona (Fotó: AFP)

