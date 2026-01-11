A január 10-i, szombati eseményen egy külön erre az alkalomra készült, Blake által inspirált zenei kompozíció volt hallható, miközben generatív fényvetítés alakította át a múzeum csarnokait, és pop-up tárlatvezetések várták a látogatókat a másnap záródó kiállításban. A silent disco dallamait Deva, Zságer Balázs és további előadók szolgáltatták.
Ilyen volt az első hazai múzeumi silent disco + galéria
Az ország első múzeumi silent discójának adott otthont a Szépművészeti Múzeum a Menny és pokol házassága – William Blake és kortársai című tárlat záróeseményeként meghirdetett egyedülálló esti rendezvény.
