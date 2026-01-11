Szépművészeti Múzeumdiscokiállítás

Ilyen volt az első hazai múzeumi silent disco + galéria

Az ország első múzeumi silent discójának adott otthont a Szépművészeti Múzeum a Menny és pokol házassága – William Blake és kortársai című tárlat záróeseményeként meghirdetett egyedülálló esti rendezvény.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 21:11
Fotó: Zoltán Havran
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A január 10-i, szombati eseményen egy külön erre az alkalomra készült, Blake által inspirált zenei kompozíció volt hallható, miközben generatív fényvetítés alakította át a múzeum csarnokait, és pop-up tárlatvezetések várták a látogatókat a másnap záródó kiállításban. A silent disco dallamait Deva, Zságer Balázs és további előadók szolgáltatták.

Blake the Silence Silent Disco a Szépművészeti Múzeumban az ország első múzeumi Silent Discója
1/12 Blake the Silence

 

