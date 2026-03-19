Székelyföldön is bemutatkozik a Magyar menyasszony című utazókiállítás

A sepsiszentgyörgyi Magyar menyasszony kiállításnak a Árkosi Kulturális Központ ad otthont. A tárlat társszervezője a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy, amely a gyűjtési folyamatot is koordinálja. Az MNM kiállításának utazó változata ezúttal a székelyföldi közösségek történeteire helyezi a hangsúlyt.

A Magyar menyasszony kiállítás egyik ruhadarabja. Forrás: Facebook/Magyar Nemzeti Múzeum

A projekt célja – a kurátor, Simonovics Ildikó koncepciója szerint –, hogy a hagyományos múzeumi kereteken túllépve párbeszédet kezdeményezzen a Kárpát-medencében és azon túl élő magyar közösségekkel.

A tájékoztató szerint a kiállítás ösztönzi a látogatókat családtörténetük feltárására és megosztására: a határon túli gyűjtések révén a helyi történetek bekerülnek a mindenki számára elérhető, www.magyarmenyasszony.hu online adatbázisba, gazdagítva a közös emlékezetet.

A látogatók megtekinthetik többek között Benedek Elek és Fischer Mária szerelmes levelezését, székely nők generációkon át megőrzött esküvői emlékeit, valamint huszonnégy asszony személyes történetét. Az interaktív installációk több mint 2800 esküvői fotót mutatnak be, köztük 132 székelyföldi felvételt. A vizuális élményt felpróbálható párták és egy, a házassághoz kapcsolódó fogalmakból épített szimbolikus „szalagerdő” teszi teljessé – írták.