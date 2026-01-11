időjárásónos esőhavazáshideg

Irtóztató hideggel kezdődik a hét, aztán jön a felmelegedés + videó

Kedden hajnalban mínusz 18 fok is lehet.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 11. 17:53
Kemény fagyokkal indul a hét: kedd hajnalban akár mínusz 18 fok is lehet, és napközben is fagyni fog. Elsősorban kedden nagyobb területen várható ismét ónos eső, majd enged a szorításából a fagy, és vasárnap már egyes helyeken akár plusz tíz fok is lehet napközben – közölte a HungaroMet.

Budapest, 2026. január 8. A drónnal készült felvételen a villamosok és autók a Szent Gellért téren a behavazott Budapesten 2026. január 8-án. Középen a Szabadság híd látható. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Hétfőn általában derült, napos idővel indul a hét, délelőtt az északkeleti tájakon is csökken a felhőzet, de addig néhol nem kizárt gyenge havazás. Napközben nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, estére mindenütt beborul az ég. Késő délutántól, estétől nyugat felől eleinte havazás, majd ónos eső várható. A nap első felében még helyenként élénk lehet a nyugati szél, majd délire fordul, és mindenütt mérséklődik, gyengül a légmozgás. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és 0 fok között valószínű.

Kedden eleinte borult idő várható, majd délnyugat felől felszakadozhat a felhőzet. Éjszaka nyugat felől az ország délnyugati felén egyre több helyen várható, főleg az Észak-Dunántúlon tartósabb ónos eső, amely napközben nyugat felől megszűnik, és esőbe vált. Az ország északkeleti felén havazás valószínű, amelyből

jellemzően kettő–öt centiméter friss hóréteg alakulhat ki.

A Dél-Dunántúlon időnként megélénkülhet, máshol mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet Kelet-Magyarországon mínusz 18 és mínusz 10, a Dunántúlon és a középső országrészben mínusz 9 és mínusz 1 fok között valószínű, hajnalra jelentősen enyhülhet az idő. A maximum-hőmérséklet a Dunántúlon 0 és plusz 7, keleten mínusz 8 és mínusz 1 fok között várható.

Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, északkeleten, keleten helyenként hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. A keleties szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 4 fok között valószínű, de északon pár fokkal hidegebb, délnyugaton néhol enyhébb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire mínusz 6 és 0 fok között, délen, délnyugaton 1 és 9 fok között alakul.

Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, néhol párássá válik a levegő, ködfoltok képződnek. Északon helyenként előfordulhat ónos eső, máshol kisebb eső várható. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és 0, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és plusz 9 fok között alakul, délnyugaton lesz enyhébb az idő.

Péntekre virradóra pára, köd képződik, de napközben hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Néhol kialakulhat kisebb vegyes halmazállapotú csapadék. A keleti, délkeleti szél helyenként megélénkül. Hajnalban mínusz 6 és 0 fok,

kora délután 1 és 10 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Szombat reggelre szintén pára, köd képződik, napközben általában felszakadozik a felhőzet, és számottevő csapadék nem valószínű. A délkeleti szél helyenként megélénkül. Hajnalban mínusz 6 és 0, kora délután mínusz 2 és plusz 9 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Vasárnap erősen felhős vagy borult idő várható, helyenként fordulhat elő csapadék. A keleties szél megélénkül. Hajnalban mínusz 8 és plusz 1 fok, kora délután mínusz 2 és plusz 10 fok közötti hőmérséklet várható.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

