Az állam a rendkívüli hidegben is ellátja a feladatait

A magyar államigazgatás, az érintett területen dolgozó emberek, intézmények készen állnak arra, hogy a tartós hideg okozta helyzetet kompetensen és szakértően tudják kezelni – jelentette ki Kovács Zoltán a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában. A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár elmondta: egyelőre kitart a hideg idő, ezért hozták létre az operatív törzset, amely koordinálja, irányítja az érintett testületek, intézmények, hatóságok munkáját, dönt arról, hogy hol milyen beavatkozásra van szükség.

Tartósan velünk marad a rendkívüli hideg (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Az elmúlt napok arról tanúskodtak, hogy az ország nemcsak, hogy működőképes maradt, de az érintett területeken dolgozó több tízezer ember bizonyította:

felkészült, és szakértő módon tudja kezelni a kialakult helyzetet

– hangsúlyozta Kovács Zoltán. Majd elmondta: a vörös kód bevezetése arra szolgál, hogy bizonyos időjárási, környezeti kritériumok esetén az egyébként üzemszerűen működő szociális ellátórendszer újabb fokozatba lépjen, és fokozzák a közterületi tevékenységet is. Példaként említette, hogy vidéken a polgárőrök, rendőrök és a falugondnoki hálózat segítségével működik az úgynevezett füstölgő kémény program. Az elmúlt napokban 2514 embert ellenőriztek, és 169 esetben volt szükség beavatkozásra.

A hajléktalanokat érintő ellátórendszer még mindig nem érte el a 90 százalékos kihasználtságot, de ha a férőhelyek betelnének, akkor a szociális ellátórendszer többi része, a rendelőintézetek és az idősellátó intézmények is meg tudnak nyílni – közölte.

Az államtitkár kérte, hogy mindenki jobban figyeljen az elesettekre, idősekre. Úgy látja, a kistelepüléseken ez magától értetődően megy. Egy jó polgármester tudja, kik a rászorultak, akiknek például tűzifát, egyéb segélycsomagot osztottak.

Kovács Zoltán annak is hangot adott, hogy az utóbbi egy-másfél évben azt látják,

ez az új ellenzéki, baloldali formáció, ami magát Tisza Pártnak nevezi, sok külföldi segítséggel szisztematikus erőfeszítést tesz arra, hogy megingassa a magyar állampolgárok, a magyarok bizalmát a közszolgáltatásokban és a magyar állam működőképességében.

Ezt tették az egészségüggyel, az oktatási rendszerrel, most a hideg kapcsán is – tette hozzá.