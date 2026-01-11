Az állam a rendkívüli hidegben is ellátja a feladatait

A magyar államigazgatás, az érintett területen dolgozó emberek, intézmények készen állnak arra, hogy a tartós hideg okozta helyzetet kompetensen és szakértően tudják kezelni – jelentette ki Kovács Zoltán a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában. A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár elmondta: egyelőre kitart a hideg idő, ezért hozták létre az operatív törzset, amely koordinálja, irányítja az érintett testületek, intézmények, hatóságok munkáját, dönt arról, hogy hol milyen beavatkozásra van szükség.
Az elmúlt napok arról tanúskodtak, hogy az ország nemcsak, hogy működőképes maradt, de az érintett területeken dolgozó több tízezer ember bizonyította:
felkészült, és szakértő módon tudja kezelni a kialakult helyzetet
– hangsúlyozta Kovács Zoltán. Majd elmondta: a vörös kód bevezetése arra szolgál, hogy bizonyos időjárási, környezeti kritériumok esetén az egyébként üzemszerűen működő szociális ellátórendszer újabb fokozatba lépjen, és fokozzák a közterületi tevékenységet is. Példaként említette, hogy vidéken a polgárőrök, rendőrök és a falugondnoki hálózat segítségével működik az úgynevezett füstölgő kémény program. Az elmúlt napokban 2514 embert ellenőriztek, és 169 esetben volt szükség beavatkozásra.
A hajléktalanokat érintő ellátórendszer még mindig nem érte el a 90 százalékos kihasználtságot, de ha a férőhelyek betelnének, akkor a szociális ellátórendszer többi része, a rendelőintézetek és az idősellátó intézmények is meg tudnak nyílni – közölte.
Az államtitkár kérte, hogy mindenki jobban figyeljen az elesettekre, idősekre. Úgy látja, a kistelepüléseken ez magától értetődően megy. Egy jó polgármester tudja, kik a rászorultak, akiknek például tűzifát, egyéb segélycsomagot osztottak.
Kovács Zoltán annak is hangot adott, hogy az utóbbi egy-másfél évben azt látják,
ez az új ellenzéki, baloldali formáció, ami magát Tisza Pártnak nevezi, sok külföldi segítséggel szisztematikus erőfeszítést tesz arra, hogy megingassa a magyar állampolgárok, a magyarok bizalmát a közszolgáltatásokban és a magyar állam működőképességében.
Ezt tették az egészségüggyel, az oktatási rendszerrel, most a hideg kapcsán is – tette hozzá.
