Itt vannak a legfrissebb tudnivalók a hóhelyzetről, ülésezett az operatív törzs + videó

A következő napok veszélyeiről és a védekezésről is tájékoztattak a szakemberek.

Munkatársunktól
2026. 01. 11. 9:36
Az időjárás többfelé szeles, narancssárga riasztás van érvényben hófúvás miatt, ezért aki teheti, ne induljon útnak – tudatta Mukics Dániel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az operatív törzs ülése után.

havazás tél hó
Fotó: Havran Zoltán

Beszámolt róla, hogy a tegnapi nap folyamán nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre sehol,

elzárt település és lezárt útszakasz sincs jelenleg.

– Összesen hat vármegye 27 településén akadozott az áramellátás, 8957 háztartását érintette, szerencsére csak néhány óráig nem volt áramszolgáltatás, jelenleg pedig két vármegye két településén 1293 fogyasztási helyét érint a hiba, a szakemberek pedig már dolgoznak rajta – közölte. 

 

Elviszik a szemetet, több iskolában szünetelt a tanítás

A hulladékelszállítással kapcsolatban elmondta: néhány napon belül megoldódik a szemét elszállítása is, a készenléti szervek segítik majd a járműveket, amennyiben elakadnának.

A rendkívüli időjárás miatt a köznevelésben 27 intézményben merült fel fűtési probléma, hat iskolában egyéb közműhiba történt, mint például csőtörés,

huszonhét középiskolában rendkívüli szünetet, 47 iskolában pedig online oktatást rendeltek el.

A kórházakban sem történt rendkívüli esemény, a betegforgalom pedig az átlagosra mérséklődött, három kórházban emelkedett meg a traumás balesetek száma. A székesfehérvári kórházban 130 százalékra, az ajkai kórházban 177 százalékra, míg a budapesti Bethesda Gyermekkórházban 183 százalékra nőtt a betegforgalom, ám a sürgős esetek és a műtétek is zavartalanul zajlottak.

 

Késnek a vonatok, sok a baleset

A vasúti közlekedésben váltóhibák lassították a közlekedést, pótlóbuszokkal segítették a közlekedést, jelenleg is vannak ilyen problémák, ezek listája elérhető a MÁV oldalán.

Az operatív törzs tájékoztatása szerint a téli időjárás miatt összesen 214 tűzoltó és 104 önkéntes tűzoltó avatkozott be a tegnapi napon, összesen 80 műszaki mentést igénylő esethez vonultak ki: 44 esetben közúti baleset miatt intézkedtek, 22 helyszínen pedig a nagyméretű jég és a tetőkön felgyülemlett hó miatt avatkoztak be a tűzoltók.

Az M1-es autópályán szombaton történt balesetről Mukics Dániel elmondta: egy kamion és egy személyautó ütközött össze, a karambolban összesen hat jármű volt érintett, egy ember elhunyt, öt ember pedig megsérült. A rendőröket a tegnapi nap folyamán 127 közúti balesethez riasztották, kettő ezek közül halálos volt.

A rendőrök és a polgárőrök közösen összesen 2514 egyedül, elszigetelten élő embert ellenőriztek, 169 esetben nyújtottak valamilyen segítséget. A mentőket 3811 mentési feladathoz riasztották.

A honvédség és a TEK speciális járművei továbbra is készenlétben állnak.

A szociális ellátórendszer telítettségét az operatív törzs folyamatosan figyeli, és amennyiben szükséges, a hajléktalanok részére újabb melegedőhelyeket nyitnak meg.

 

Megindult a jégzajlás a folyókon

A Dunán és a Tiszán jégzajlás indult, de sehol sem okoz fennakadást, a légi közlekedés is zavartalan.

Mukics Dániel felidézte: egy fonyódi fiatal a jégre merészkedett, és a rendőrök figyelmének köszönhetően úszta meg a tragédiát, Soltvadkerten pedig két fiatal alatt szakadt be a jég, az életüket egy horgász mentette meg.

– A két fiatalt a kiérkező rendőrautóba helyezték, a mentők kiérkezéséig ott melegedtek – tájékoztatott Mukics Dániel, kiemelve, hogy

12 centi vastag jég szükséges ahhoz, hogy elbírjon egy embert.

Surján Orsolya országos tisztifőorvos elmondta: tájékoztatókat küldtek azoknak az egészségügyi intézményeknek és gyógyszertáraknak, hogy vizsgálják felül az erre vonatkozó terveiket és gondolják végig, hogy ahol indokolt, hogy a betegeknek be kell járni a kórházakba, tartsák bent fekvőbeteg osztályokon. Arra is kérték őket, jelezzék, ha ellátási probléma adódna.

– Eddig egyetlen jelzés érkezett, az ajkai kórház jelezte beszállítási gondját textilellátással kapcsolatban, de sikerült helyben megoldani, betegellátási probléma nem merült fel – számolt be a tisztifőorvos.

A járványügyi helyzetet viszont megfékezte a jelenlegi időjárás. Surján Orsolya elmondta: az extrém hideg időjárás

megtörte az influenzajárványt,

ugyanakkor javasolta, hogy érdemes felvenni az influenza elleni oltást, mert ahogy enyhül az idő, úgy ismét felüti majd a fejét a betegséghullám.

 

Másodfokú riasztást adtak ki hófúvás miatt

Hófúvás veszélyére figyelmeztet a HungaroMet, a meteorológiai szolgálat másodfokú, narancs riasztást adott ki Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér és Pest vármegye egyes járásaira, ahol a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt kérte, a riasztással érintett területeken senki ne induljon útnak autóval, hacsak nem létszükséglet. Azt javasolta, aki mégis elindul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról.

Az operatív törzs felállításáról Orbán Viktor miniszterelnök döntött január 5-én, a kormányfő a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálásával Pintér Sándor belügyminisztert bízta meg. Az operatív törzs tagjai: a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMet, az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV–Volán-csoport vezető munkatársai.

Borítókép: Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője (Fotó: Mirkó István)


