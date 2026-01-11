Itt vannak a legfrissebb tudnivalók a hóhelyzetről, ülésezett az operatív törzs + videó

Az időjárás többfelé szeles, narancssárga riasztás van érvényben hófúvás miatt, ezért aki teheti, ne induljon útnak – tudatta Mukics Dániel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az operatív törzs ülése után.

Fotó: Havran Zoltán

Beszámolt róla, hogy a tegnapi nap folyamán nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre sehol,

elzárt település és lezárt útszakasz sincs jelenleg.

– Összesen hat vármegye 27 településén akadozott az áramellátás, 8957 háztartását érintette, szerencsére csak néhány óráig nem volt áramszolgáltatás, jelenleg pedig két vármegye két településén 1293 fogyasztási helyét érint a hiba, a szakemberek pedig már dolgoznak rajta – közölte.

Elviszik a szemetet, több iskolában szünetelt a tanítás

A hulladékelszállítással kapcsolatban elmondta: néhány napon belül megoldódik a szemét elszállítása is, a készenléti szervek segítik majd a járműveket, amennyiben elakadnának.

A rendkívüli időjárás miatt a köznevelésben 27 intézményben merült fel fűtési probléma, hat iskolában egyéb közműhiba történt, mint például csőtörés,

huszonhét középiskolában rendkívüli szünetet, 47 iskolában pedig online oktatást rendeltek el.

A kórházakban sem történt rendkívüli esemény, a betegforgalom pedig az átlagosra mérséklődött, három kórházban emelkedett meg a traumás balesetek száma. A székesfehérvári kórházban 130 százalékra, az ajkai kórházban 177 százalékra, míg a budapesti Bethesda Gyermekkórházban 183 százalékra nőtt a betegforgalom, ám a sürgős esetek és a műtétek is zavartalanul zajlottak.

Késnek a vonatok, sok a baleset

A vasúti közlekedésben váltóhibák lassították a közlekedést, pótlóbuszokkal segítették a közlekedést, jelenleg is vannak ilyen problémák, ezek listája elérhető a MÁV oldalán.

Az operatív törzs tájékoztatása szerint a téli időjárás miatt összesen 214 tűzoltó és 104 önkéntes tűzoltó avatkozott be a tegnapi napon, összesen 80 műszaki mentést igénylő esethez vonultak ki: 44 esetben közúti baleset miatt intézkedtek, 22 helyszínen pedig a nagyméretű jég és a tetőkön felgyülemlett hó miatt avatkoztak be a tűzoltók.

Az M1-es autópályán szombaton történt balesetről Mukics Dániel elmondta: egy kamion és egy személyautó ütközött össze, a karambolban összesen hat jármű volt érintett, egy ember elhunyt, öt ember pedig megsérült. A rendőröket a tegnapi nap folyamán 127 közúti balesethez riasztották, kettő ezek közül halálos volt.