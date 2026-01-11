Utakat kellett lezárni a hófúvás miatt

Az M1-es autópályán két személyautó vesztegel, útszűkületet okozva. Az egyik a Budapest felé vezető oldalon, a Zsámbék/Herceghalom csomópont előtt, a 27-es kilométernél az átterelt sávban. A másik a Hegyeshalom felé felé vezető oldalon, a Komárom/Kisbér csomópont után a 85-ös kilométernél, szintén az átterelt sávban – tájékoztatott az Útinform.

Árokba hajtott egy személyautó a 82-es főúton Zirc és Eplény között. A 16-os kilométernél félpályás lezárás van érvényben.

Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest vármegyében az erős szél sokfelé hónyelveket képez az utakon, ami nehezíti a közlekedést.

Több fő- és mellékúton romló útviszonyokra kell számítani,

egyes helyeken félpályás útlezárás is előfordul.

Különösen érintett a 81-es főút Söréd környékén, a 77-es főút Nemesvámos térségében, a 710-es főút több szakasza, valamint a 834-es főút Nyárád közelében. Nehezebb a közlekedés a Tát–Tarján–Tatabánya összekötő úton is.

Nógrád vármegyében a 22-es főúton Érsekvadkerttől északra, továbbá a Szécsény–Varsány és a Szécsény–Rimóc összekötő utakon, valamint Nógrádmarcal környékén kell fokozott óvatossággal közlekedni.

Fejér vármegyében a Csákvár és Lovasberény közötti utat a hóátfúvások erősödése miatt a 14-es és a 24-es kilométer között lezárták.

Az érintett útszakaszokon a közútkezelő munkagépei folyamatosan dolgoznak a járhatóság biztosításán.

