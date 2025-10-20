Deutsch Tamás a Harcosok órájában: Budapest a béke fővárosává válhat

Kiemelte: Politikai értelemben az egyes tagállamokban a virtigli háborúpárti politikát folytató erők választási veresége, mondjuk például Csehországban, az már ezt vetíti előre, az európai polgárok nem felejtenek. Szerinte Magyarországon is ilyen következmények kell majd számolni a háborúpárti erőknek, a Tiszának is, a DK-nak is szembenézni.

Az összes tiszás európai parlamenti képviselő minden lényeges kérdésben az Európai Parlament asztalán fekvő háborúpárti álláspontot képviselt. Azt az álláspontot, hogy még több pénz, még több fegyver, még több diplomáciai támogatás a háború eszkalálása, azaz fokozása, elmélyítése érdekében

– jelentette ki Deutsch Tamás.

Magyar Péter lőtte az egyenlítő gólt a portugálok ellen

Az ellenzéki sajtóról szólva elmondta: Az egy izgalmas verseny, hogy ki a nagyobb futóbolond. Az általuk támogatott ellenzéki megváltó, Magyar Péter, akiről ugye kiderült, hogy valójában ő az, aki az egyenlítő gólt lőtte a portugálok ellen, valójában ő az, aki egyébként már honfoglaláskor is idevezette az őseinket, ő az, aki egyébként ugye ezt a Trump-Putyin békecsúcsot ide invitálta, szervezte Magyarországra, vagy pedig az őt támogató 444, Telex, akik legalább ekkora őrültségeket tudnak írni.

Németh Balázs a műsor folytatásában közölte: Hadházy Ákos szombaton írta, hogy a miniszterelnök Afrikába, Ruandába jár szarvasmarhákat vásárolni. Ezt Zsidai Viktor pénzügyi szakemberre hivatkozva írta.

Deutsch Tamás a Harcosok órájában elmondta: Zsidai Viktor egy gyűlölködő ellenzéki influenszer, akinek 2010 óta nem volt egyetlen egy olyan rövid, közép, hosszú távú pénzügyi jóslata, elképzelése, mi fog történni az előttünk álló két hétben, két hónapban, félesztendőben, ami egyébként ne lett volna kegyetlenül negatív, és amiről nem derült volna ki, hogy semmilyen alappal nem rendelkezik, hogy úgy tévedés az egész, ahogy van.

Na ez a nagyszerű, a közgazdasági Nobel-díjtól azért egy arasznyi távolságban lévő pénzügyi szakember, még egyszer mondom, gyűlölködő ellenzéki influenszer, azt a baromságot találta mondani, ezt a Juhász Péter nevű gazember szerepét elirigyelve. Juhász Péter kitalálta Zsolti bácsit, ő kitalálta Viktort, a magyar vezetőt, aki állítólag Ruandában járt

– fűzte hozzá.