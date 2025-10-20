A békemenetre hangolódnak a héten a Harcosok órájában. Németh Balázs a Fidesz EP-képviselőjével fog beszélgetni egyebek mellett a közeledő budapesti békecsúcsról. Európa kettős játékot játszik, próbál jó képet vágni a finoman fogalmazva is gőzhenger erejű trumpi amerikai béketörekvésekhez, ez azért nem nagyon megy, és a háttérben minden létező formális és informális csatornán azért dolgozik, hogy ellehetetlenítse az amerikai béketörekvéseket. Ez egy aljas, rossz szándékú, egészen vérlázító diplomáciai és politikai lépéssorozat, amit az európai vezetők csinálnak – hangzott el a műsorban.
Deutsch Tamás a Harcosok órájában: Budapest a béke fővárosává válhat
Deutsch Tamással indul a hét a Harcosok Órájában. A következő napok a béke jegyében telnek majd: jön a békemenet és a békecsúcs. A Fidesz képviselője szerint az összes háborúpárti európai vezetőnek el kell takarodni.
Ennek az egyik legbosszantóbb, legtenyérbemászóbb szimbóluma az, hogy képes volt az Európai Bizottság dörgedelmes hangú felszólító levelet küldeni Magyarországnak a tekintetben, hogy egy hosszú távú, stabil béke esélyét teremtő budapesti békecsúcson magyar hatóságok tartóztassák le Oroszország elnökét
– fogalmazott a politikus. Hozzátette:
A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, minthogy elfogatóparancsot adott ki az izraeli miniszterelnök Netanjahu ellen, vélt háborús bűncselekmények elkövetésének a gyanúja miatt, és Magyarország, lévén ez az egyébként korábban sokkal tisztességesebben működő nemzetközi szervezet az teljes mértékben az őrültek házává vált, azt a döntést hozta, hogy ebből a nemzetközi szervezetből, együttműködésből kilépünk.
Deutsch Tamás szerint legyen szó demokrata vagy republikánus adminisztrációról, az Amerikai Egyesült Államok soha nem is volt részese ennek az együttműködésnek. Ebben a helyzetben, amikor azt mondták, hogy jó, hát ha kell, akkor duzzogva tudomásul vesszük, hogy Budapest a béke fővárosává válhat, Budapesten lesz egy ilyen amerikai-orosz-orosz-amerikai békecsúcs.
Deutsch Tamás: Oszlassa fel magát az EP
A Fidesz képviselője szerint az összes háborúpárti európai vezetőnek el kell takarodni.
Nem egyszerűen be kell látniuk, hogy hibáztak, el kell takarodniuk. Új időszak kezdődik az európai politikában. Én tudom jól, hogy az Európai Unió alapszerződése nem ismeri azt az intézményt, hogy az Európai Parlament feloszlathassa önmagát. De politikai értelemben ennek lenne itt az ideje
– mondta.
Kiemelte: Politikai értelemben az egyes tagállamokban a virtigli háborúpárti politikát folytató erők választási veresége, mondjuk például Csehországban, az már ezt vetíti előre, az európai polgárok nem felejtenek. Szerinte Magyarországon is ilyen következmények kell majd számolni a háborúpárti erőknek, a Tiszának is, a DK-nak is szembenézni.
Az összes tiszás európai parlamenti képviselő minden lényeges kérdésben az Európai Parlament asztalán fekvő háborúpárti álláspontot képviselt. Azt az álláspontot, hogy még több pénz, még több fegyver, még több diplomáciai támogatás a háború eszkalálása, azaz fokozása, elmélyítése érdekében
– jelentette ki Deutsch Tamás.
Magyar Péter lőtte az egyenlítő gólt a portugálok ellen
Az ellenzéki sajtóról szólva elmondta: Az egy izgalmas verseny, hogy ki a nagyobb futóbolond. Az általuk támogatott ellenzéki megváltó, Magyar Péter, akiről ugye kiderült, hogy valójában ő az, aki az egyenlítő gólt lőtte a portugálok ellen, valójában ő az, aki egyébként már honfoglaláskor is idevezette az őseinket, ő az, aki egyébként ugye ezt a Trump-Putyin békecsúcsot ide invitálta, szervezte Magyarországra, vagy pedig az őt támogató 444, Telex, akik legalább ekkora őrültségeket tudnak írni.
Németh Balázs a műsor folytatásában közölte: Hadházy Ákos szombaton írta, hogy a miniszterelnök Afrikába, Ruandába jár szarvasmarhákat vásárolni. Ezt Zsidai Viktor pénzügyi szakemberre hivatkozva írta.
Deutsch Tamás a Harcosok órájában elmondta: Zsidai Viktor egy gyűlölködő ellenzéki influenszer, akinek 2010 óta nem volt egyetlen egy olyan rövid, közép, hosszú távú pénzügyi jóslata, elképzelése, mi fog történni az előttünk álló két hétben, két hónapban, félesztendőben, ami egyébként ne lett volna kegyetlenül negatív, és amiről nem derült volna ki, hogy semmilyen alappal nem rendelkezik, hogy úgy tévedés az egész, ahogy van.
Na ez a nagyszerű, a közgazdasági Nobel-díjtól azért egy arasznyi távolságban lévő pénzügyi szakember, még egyszer mondom, gyűlölködő ellenzéki influenszer, azt a baromságot találta mondani, ezt a Juhász Péter nevű gazember szerepét elirigyelve. Juhász Péter kitalálta Zsolti bácsit, ő kitalálta Viktort, a magyar vezetőt, aki állítólag Ruandában járt
– fűzte hozzá.
Az EP-képviselő szerint azért ez azt mutatja, hogy bajban vannak a fiúk.
Én nem tudom, hogy végül sikerül-e majd a Tisza Pártnak 106 épkézláb egyéni körzetekben induló képviselőjelöltet találni. 106 Magyar Pétert akartak, egy sok, de mindegy majd, ez legyen az ő gondjuk. De amint meglesz majd a 106 jelölt, most mondom, a 106 jelölt mindegyike, vegyük le ebből Magyar Pétert, a 105 további jelölt mindegyike, Zsolti bácsizni és a ruandai szarvasmarházni fog mind a 105 egyéni körzetben
– fogalmazott a politikus.
A budapesti békecsúcs
Amikor Washingtonba, Brüsszelbe, Varsóba, Berlinbe, Párizsba, vagy éppenséggel Ankarába, vagy Moszkvába megy egy állami vezető, a miniszterelnök, a külügyminiszter vagy bármelyik kormányzati képviselő, akkor ott kérdés nélkül is a magyar érdeket képviseli. És természetesen arra törekszik, hogy a kölcsönös tisztelet, a kölcsönös előnyös érdekekre építő jó viszony legyen minden környező országgal és minden közép és nagyhatalmi pozícióban lévő országgal – jelentette ki Deutch Tamás. Az ellenzékiek ezzel szemben azt mondták, hogy bújjál bele minden létező brüsszeli valagba, és onnan kikandikálva próbálj valamit mondani, de az nehogy véletlenül önálló magyar álláspont legyen, és ők ezért szurkoltak minden reggel. A magyar kormány viszont eredményes külpolitikát folytat.
Csak az elmúlt 10 nap, a közel-keleti békecsúcs. A közép-európai térségből senki mást nem hívtak meg, csak Orbán Viktort, nem hívták meg az Európai Unió vezetőit. Budapesten lesz ez az amerikai-orosz. Remélem, hogy ukrán-orosz-amerikai békecsúcs, Budapest lesz a béke fővárosa
– szögezte le a képviselő.
Az Európai Unióban elnézést kérek, de a szlovákokat leszámítva rajtunk kívül mindenki egy katasztrofális álláspontot képvisel, hát miért ne az lenne a normális, a felelős magatartás, hogy elmondjuk, hogy nem jó, amit az Unió csinál. Egyenjogú és egyenrangú uniós tagállam vagyunk, és jogunk van az Unió irányvonalát illetően a saját elképzelésünket megfogalmazni. És utána kiderült, hogy a béke kialakítása szempontjából a mi álláspontunk helyes – közölte a politikus. Ezzel szemben a DK meg a Tisza Párt pedig szépen belesimul ebbe a kényelmes, langymeleg európai háborúpárti többségbe.
Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump azt mondta Zelenszkijnek, hogy adjon fel ukrán területeket
Az amerikai elnök előtte Putyinnal egyeztetett.
Újabb merénylet Trump ellen?
Az FBI vizsgálatot indított az ügyben.
Robert De Niro nácizott a tévében
Stephen Millert Joseph Goebbelshez, Hitler hírhedt propagandistájához hasonlította.
Elharapózott Ausztriában a keresztényellenesség
Néhány hét alatt öt vandál támadás történt Bécsben.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump azt mondta Zelenszkijnek, hogy adjon fel ukrán területeket
Az amerikai elnök előtte Putyinnal egyeztetett.
Újabb merénylet Trump ellen?
Az FBI vizsgálatot indított az ügyben.
Robert De Niro nácizott a tévében
Stephen Millert Joseph Goebbelshez, Hitler hírhedt propagandistájához hasonlította.
Elharapózott Ausztriában a keresztényellenesség
Néhány hét alatt öt vandál támadás történt Bécsben.