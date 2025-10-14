Sorsdöntő békemenet lesz október 23-án! – Orbán Viktor is a Kossuth térre vár mindenkit

Páratlan nemzeti összefogásra és erődemonstrációra készül Magyarország 2025. október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján. A CÖF-CÖKA szervezésében zajló Békemenet idén különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen a globális háborús fenyegetések és a nemzeti szuverenitás elleni brüsszeli támadások közepette minden eddiginél fontosabb, hogy a magyarok világosan kinyilvánítsák: a béke és a szabadság mellett állnak.

Nagy tömegre számítanak idén is a békemeneten Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A szervezők és a kormánypárti politikusok, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is, egyaránt mindenkit a Kossuth térre várnak, hogy együtt hallgassák meg az állami ünnepségen elhangzó beszédeket. Ahogy Orbán Viktor Facebook-posztjában is olvasható: „Legyünk minél többen!”

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár közösségi oldalán megosztott videójában közölte:

A szokásos rendben zajlanak az október 23-i nemzeti ünnep előkészületei. 22-én délután a Műegyetemnél és a Bem téren a megszokott formában ünneplünk, 23-án fél nyolckor zászlófelvonás, 9 órától gyülekező a békemenet számára az Elvis Presley téren, 11-től pedig elindul a menet, és 13 órától a Kossuth téren mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.

Ezért más ez a békemenet

Bayer Zsolt, lapunk publicistája a Harcosok órája című online műsorban hangsúlyozta: ez a békemenet jelentőségében csak az első, 2012-es felvonuláshoz fogható. Szerinte azért fontos a mostani békemeneten való részvétel, hogy

megmutassuk, ez a kormány mennyire nincs egyedül, hogy erőt demonstráljunk.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is hasonlóan vélekedik, Facebook-posztjában invitálva mindenkit: „Találkozzunk október 23-án a békemeneten!” A kormánypárti politikusok és a CÖF–CÖKA vezetése egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy az Európai Unió egyre nagyobb nyomást gyakorol Magyarországra, veszélyeztetve nemzeti érdekeinket és a békét.