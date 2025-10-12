Orbán ViktorKossuth térforradalomszuverenitásbékemenet

Ez a békemenet más lesz, mint a többi!

Történelmi a tét: szuverenitás vagy gyarmati sors. Október 23-án 9 órától gyülekezés a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a békemenet résztvevői Orbán Viktor beszédére vonulnak a Kossuth térre. Itt az idő, hogy erőt mutassunk!

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 15:07
Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sorsdöntő, történelmi pillanathoz érkezett a nemzeti oldal, amely a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) szervezésében idén is megrendezi a békemenetet. A szervezők egybehangzóan hangsúlyozzák: a 2012-es első nagy kiálláshoz mérhető jelentőségű lesz az idei felvonulás, amelynek célja, hogy világos üzenetet küldjön Brüsszelnek és a hazai „labancoknak”: Magyarország megvédi szuverenitását, és a béke pártján áll.

Ez a békemenet hivatalos útvonala (Forrás: Civilek.info)

Kossuth tér: itt beszél majd a miniszterelnök


A Békemenet idén az állami ünnepséghez kapcsolódik, és a résztvevők számára a központi program a Kossuth téren lesz. Mint azt Kovács Zoltán államtitkár és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is bejelentették, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján tartott hivatalos állami ünnepség fő helyszíne a Kossuth Lajos tér lesz, ahol

Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet 13 órától.

Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke a Polgárok Házában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a békemenet célja a nemzeti szuverenitás védelme, a keresztény-nemzeti értékek megőrzése és az európai patrióta mozgalmak támogatása. A rendezvény szellemi honvédőként kíván fellépni az uniós birodalomépítési törekvések ellen, és nemet mond az Európai Unió jelenlegi irányvonalára.

Bayer Zsolt elmondta, hogy a legelső békemenet volt az október 23-i eseményhez mérhető fontosságú békemenet. Emlékeztetett, hogy akkor két éve szorongatta a birodalomépítő erő a magyar kormányt, ahogy azt most is látjuk. – Európa vezetői mindenáron háborúba akarnak lépni. Alig maradt józan hang, ami az unióban ezzel szembemegy. Ennek a józan hangnak a képviselője a magyar miniszterelnök – fogalmazott lapunk publicistája.

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán nemrég kijelentette

Mindenkinek meg kell mozdulnia, ellen kell állnia. Itt az idő, hogy erőt mutassunk. Mindenkinek ott a helye a békemeneten!

 

 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu