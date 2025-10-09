Bejelentették Orbán Viktor ünnepi beszédének helyszínét

Az október 23-ai az állami ünnepség ezúttal a Kossuth téren lesz, ahol Orbán Viktor is beszédet mond – adta hírül a mai Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: már a békemenet is szerveződik, amelynek résztvevőit szeretettel várják az állami ünnepségen is. Emlékezetes, a miniszterelnök tavaly a Millenárison tartott ünnepi beszédet, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze: több ezren hallgatták a miniszterelnök szavait a nemzeti szuverenitás védelméről és az 1956-os forradalom örökségéről.

Orbán Viktor 2024. október 23-án tartott ünnepi beszéde a Millenárison (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

A békemenetet pedig Orbán Viktor még szeptemberben a digitális polgári körök első országos találkozóján jelentette be, a tavalyi eseményen több százezer ember gyűlt össze.

Tudósítónk jelentése szerint többen érkeztek külföldről is, német és svéd, illetve lett, litván és észt zászlók is feltűnnek a tömegben szolidaritásukat kifejezve. A rendezvény óriási visszhangot keltett külföldön is, az Egyesült Államoktól Oroszországig mindenütt Orbán Viktor szavait idézte a sajtó. A miniszterelnök a Margitszigeten mondott beszédében kijelölte a Fidesz–KDNP központi elgondolását az európai politikát illetően, amit azóta is következetesen képvisel: kimaradni a háborúból és a béke szigeteként megőrizni Magyarországot.