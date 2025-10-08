Tisza-szigetekrendezvénykészpénzMagyar Péter

Újabb trükk: készpénzben gyűjtik az adományokat a Tisza-szigetek

Lapunk információi szerint készpénzben, nem pedig hivatalos utalások formájában gyűjtik a vidéki szimpatizánsok fővárosba utaztatásának költségeit a Tisza-szigetek. A kezdeményezés több jogi és átláthatósági kérdést is felvet.

Munkatársunktól
2025. 10. 08. 18:02
Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lapunk informátora szerint utalás helyett készpénzben gyűjtik a Tisza-szigetek a vidéki szimpatizánsok október 23-i tüntetésre való utaztatásának költségeit. Az ugyanakkor egyenlőre nem ismert, hogy az adományok mikor és milyen formában lesznek átadva a vidéki szimpatizánsoknak. 

A Tisza-szigetek mindezt úgy teszik, hogy a pártok működését és gazdálkodását szabályozó törvény kifejezetten tiltja, hogy a párt más államtól, külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást, valamint névtelen adományt fogadjon el. Az átláthatatlan pénzgyűjtési akciót tovább súlyosbítja, hogy a Tisza-sziget etikai szabályzata szerint a Tisza-szigetek nem részei a Tisza Párt pártszervezetének, hanem élő, alulról szerveződő, demokratikus közösségek hálózata. 

Ez azért fontos, mert az 1989. évi XXXIII. törvény alapján nem folyhatna pénzforgalom a Tisza-szigeteknél, ha azok formálisan is a párt részei lennének.

A Tisza-szigetek nem bejegyzett civil szervezetek, hanem csak informális, civil társasági formában működő közösségek, így pedig nem bonyolíthatnak pénzforgalmat és nem folytathatnak semmilyen gazdasági tevékenységet. Ennélfogva pedig nincs olyan hatóság, amely ellenőrizhetné a Tisza-szigetek pénzügyi helyzetét.

Emellett a Tisza Párt a támogatások gyűjtését sem delegálhatja a Tisza-szigeteknek, ugyanis erre sem a párttörvény, sem más hatályos jogszabály nem ad lehetőséget.

Mint ismert, a hétvége folyamán kalapozásba kezdtek a fővárosi Tisza-szigetek, hogy minél több vidéki szimpatizáns felutaztatását segíthessék Magyar Péter október 23-i eseményére. Az adományok gyűjtésével kapcsolatban azonban kérdések sora merül fel, illetve kísértetiesen emlékeztet arra, hogyan szolgáltak az ilyen kezdeményezések a baloldal guruló dollárjai esetében fügefalevélnek. 

Éppen ezért lapunk az ügyben kérdéseket intézett a Tisza Párt sajtóosztályához. 

Arra voltunk kíváncsiak, ki ellenőrzi a Tisza-szigetek pénzügyeit, hivatalosan a Tisza Párt vállalja-e a felelősséget minden, a szigetekben történő tranzakcióért, illetve kérték-e valaha a Tisza-szigeteket pénzgyűjtésre, vagy ez egy önálló, a Tisza Párttól független kezdeményezés a részükről? 

A kérdéseinkre nem kaptunk választ.

Mindeközben azonban kiderült az is, hogy nem lesz közvetlen átutalás, a szigetek készpénzt fognak gyűjteni annak érdekében, hogy minél több embert fel tudjanak utaztatni a fővárosba, Magyar Péter október 23-án tartandó demonstrációjára. 

Régóta trükköznek a pénzekkel Magyar Péterék

Az elkötelezett hívek utaztatása nem újdonság, Magyar Péterék ezt kicsiben már mesteri szinten művelik. Legutóbb márciusban buktak le, amikor kiderült, ugyanazok az emberek tűnnek fel az ország különböző pontjain, ráadásul a legkellemetlenebb az egészben az, hogy még így sem sikerül a kívánt tömeget összehozni.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjének közösségi oldalán megtalálható poszt szerint számos településről kapott jelzéseket, hogy Magyar Péter rendezvényeinek látogatói nem helyi lakosok, 

hanem más településekről szállított emberek, akik rendszeresen feltűnnek az ország különböző pontjain tartott eseményeken.

Deák posztjában azt írja, hogy alaposan megvizsgálta a rendezvényekről készült felvételeket, amelyek megerősítették a helyiektől kapott információkat. A felvételeken feltűnő arcok rendre ismétlődnek, köztük egy idősebb úr, aki szinte minden eseményen az első sorokban látható. Ez a jelenség erősen kétségessé teszi Magyar Péter valódi helyi támogatottságát és hitelességét.

Az elemző azt is kiemeli, hogy bár a szervezett közönség biztosítja a fotókon a megfelelő látványt, még így sem mindig sikerül a kívánt tömeget összehozni. Erre példa Zalalövő esete, ahol olyan kevesen jelentek meg, hogy Magyar Péter végül kénytelen volt lefújni a tervezett fórumát.

Amint arról lapunk elsőként számolt be, a hétvégén újabb fejezet nyílt a Tisza-szigetek életében. A Magyar Péter állítása szerint a párthoz nem kötődő, ugyanakkor annak gerincét alkotó civil csoportosulások ugyanis útiköltség-támogatás gyűjtésébe kezdtek. A Magyar Nemzet információja szerint a párt utasítására, a Tisza-szigetek tagjaihoz kiküldött körlevélben azt írják, az önkéntes csapat nagy erőkkel szervezi a vidékről részt venni szándékozók eljutását telekocsikkal, egyben a budapesti szigetektől anyagi támogatást, adományokat kérnek.

Körlevél (Forrás: Magyar Nemzet)

A párt utasítására, a Tisza-szigetek tagjaihoz kiküldött körlevélben az írják,

az önkéntes csapat nagy erőkkel szervezi a vidékről részt venni szándékozók eljutását telekocsik szervezésével. A budapesti szigetek anyagi támogatása nagyon sokat segíthet abban, hogy azok, akik nem tudják az útiköltséget maguk finanszírozni, akiknek a hét-nyolcezer forint útiköltség gondot jelentene, ennek ellenére idejuthassanak.

Vagyis az írás szerint a szigetek adományok gyűjtésébe kezdtek. Mindezt annak ellenére teszik, hogy hivatalosan ezek a civil szerveződések nincsenek bejegyezve, nem is léteznek, vagyis a hivatalos szerveknek lehetetlen ellenőrzéseket végrehajtani a Tisza-szigeteknél. Emellett azt sem lehet megállapítani, hogy az adományozók által az útiköltségre adott támogatások valóban erre lesznek-e fordítva.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekészaki áramlat 2.

Az ukrán terrorista is megússza

Bayer Zsolt avatarja

Most kötik a Tusk–Merz–Von der Leyen paktumot a legsötétebb bűnök alóli felmentésre és Európa tönkretételére.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu