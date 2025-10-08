Újabb trükk: készpénzben gyűjtik az adományokat a Tisza-szigetek

Lapunk informátora szerint utalás helyett készpénzben gyűjtik a Tisza-szigetek a vidéki szimpatizánsok október 23-i tüntetésre való utaztatásának költségeit. Az ugyanakkor egyenlőre nem ismert, hogy az adományok mikor és milyen formában lesznek átadva a vidéki szimpatizánsoknak.

A Tisza-szigetek mindezt úgy teszik, hogy a pártok működését és gazdálkodását szabályozó törvény kifejezetten tiltja, hogy a párt más államtól, külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást, valamint névtelen adományt fogadjon el. Az átláthatatlan pénzgyűjtési akciót tovább súlyosbítja, hogy a Tisza-sziget etikai szabályzata szerint a Tisza-szigetek nem részei a Tisza Párt pártszervezetének, hanem élő, alulról szerveződő, demokratikus közösségek hálózata.