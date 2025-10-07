Hallgatnak Magyar Péterék a Tisza-szigetek pénzügyeivel kapcsolatban

A hétvége folyamán kalapozásba kezdtek a fővárosi Tisza-szigetek, hogy minél több vidéki szimpatizáns felutaztatását segíthessék Magyar Péter október 23-i eseményére. Az adományok gyűjtésével kapcsolatban azonban kérdések sora merül fel, illetve kísértetiesen emlékeztet arra, hogyan szolgáltak az ilyen kezdeményezések a baloldal guruló dollárjai esetében fügefalevélnek.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Éppen ezért lapunk az ügyben kérdéseket intézett a Tisza Párt sajtóosztályához.

Arra voltunk kíváncsiak, ki ellenőrzi a Tisza-szigetek pénzügyeit, hivatalosan a Tisza Párt vállalja-e a felelsőséget minden, a szigetekben történő tranzakcióért, illetve kérték-e valaha a Tisza-szigeteket pénzgyűjtésre, vagy ez egy önálló, a Tisza Párttól független kezdeményezés a részükről?

A kérdéseinkre nem kaptunk választ.

Mindeközben azonban kiderült az is, hogy nem lesz közvetlen átutalás, a szigetek készpénzt fognak gyűjteni annak érdekében, hogy minél több embert fel tudjanak utaztatni a fővárosba, Magyar Péter október 23-án tartandó demonstrációjára.

Az elkötelezett hívek utaztatása nem újdonság, Magyar Péterék ezt kicsiben már mesteri szinten művelik. Legutóbb márciusban buktak le, amikor kiderült, ugyanazok az emberek tűnnek fel az ország különböző pontjain, ráadásul a legkellemetlenebb az egészben az, hogy még így sem sikerül a kívánt tömeget összehozni.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjének közösségi oldalán megtalálható poszt szerint számos településről kapott jelzéseket, hogy Magyar Péter rendezvényeinek látogatói nem helyi lakosok,

hanem más településekről szállított emberek, akik rendszeresen feltűnnek az ország különböző pontjain tartott eseményeken.

Deák posztjában azt írja, hogy alaposan megvizsgálta a rendezvényekről készült felvételeket, amelyek megerősítették a helyiektől kapott információkat. A felvételeken feltűnő arcok rendre ismétlődnek, köztük egy idősebb úr, aki szinte minden eseményen az első sorokban látható. Ez a jelenség erősen kétségessé teszi Magyar Péter valódi helyi támogatottságát és hitelességét.