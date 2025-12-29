Matthäus a kispadra ülteti Gulácsit, és Szoboszlai utódját élteti Németországban

A Bundesliga 15 forduló után tart téli szünetet, a német bajnokság csak január második hétvégéjén folytatódik, Németországban pedig a Sport Bild elérkezettnek látta az időt arra, hogy összeálljon az őszi szezon álomcsapata. Az ismert német sportlap a válogatást Lothar Matthäus szakértelmére bízta, aki a Bundesliga magyarjai közül egyedül Gulácsi Pétert jelölte meg, de őt is csak a kispadra, mint cserekapust. Matthäus szigorú volt, nála az ősz felfedezettje, Lennart Karl sem került be a kezdőbe, ugyanakkor a Bayern München vezére, Harry Kane, a Liverpoolból érkezett Luis Díaz és Szoboszlai Dominik lipcsei utódja nagy elismerést kapott tőle.

Lothar Matthäus csak a kispadra jelölte Gulácsi Pétert, más magyart meg sem nevezett a Bundesliga legjobbjai között. Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A Sport Bild kiemeli , hogy Matthäus Bundesliga-álomcsapata bőven adhat vitára okot, már csak azért is, mert a 2026-os észak-amerikai világbajnokság felé tekintve pikáns, hogy csak egy német válogatott játékos fért be kezdőbe a bayernes Joshua Kimmich személyében.

Matthäus a kapuba nem Gulácsi Pétert állította

A kapusposzton Matthäus a Dortmund svájci sztárjának, Gregor Kobelnek szavazott bizalmat, aki szerinte óriási szerepet vállalt abban, hogy a sárga-feketék a második helyen telelnek az éllovas Bayern mögött és a harmadik Bayer Leverkusen előtt. – Nyolc kapott gól nélküli meccse van, ennél senkinek sincs több. 75 százalék fölötti védési hatékonyság és mindössze 12 kapott gól, ami nagyon erős – dicsérte Matthäus Kobelt, akinek a cseréje Gulácsi Péter lett nála.

– Igaz, hogy 19 gólt kapott, de ebből hatot már az első fordulóban a Bayern München ellen. Azóta jól véd, hétszer hozott le meccset kapott gól nélkül – mondta a Lipcse magyar kapusáról. Gulácsi egyébként az említett védési hatékonyságban is második a Bundesligában Kobel mögött.

Ami a védelmet illeti, Matthäus a középhátvédek közé nem jelölte Willi Orbánt, aki továbbra is alapember a negyedik helyezett Lipcsében. A belső védőpáros Dayot Upamecano (Bayern) és Edmond Tapsoba (Leverkusen) lettek, a cseréik pedig Jonathan Tah (Bayern) és Nico Schlotterbeck (Dortmund).

A védelem bal szélén a leverkuseni Alejandro Grimaldo a lipcsei csapatkapitányságot Orbántól megöröklő David Raumot előzte meg a kezdőbe kerülésért. A jobb oldalon a Bayern osztrák mindenese, Konrad Laimer kapott bizalmat Matthaustól, az ő cseréje pedig a dán Rasmus Kristensen (Eintracht Frankfurt).