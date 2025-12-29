Gulácsi Péterlothar matthäusBundesliga

Matthäus a kispadra ülteti Gulácsit, és Szoboszlai utódját élteti Németországban

A német Sport Bild kérésére Lothar Matthäus összeállította a Bundesliga őszi szezonjának álomcsapatát. A korábbi világbajnok és aranylabdás futballista, a magyar válogatott egykori szövetségi kapitánya a Lipcse kapujában remekelő Gulácsi Pétert csak cserekapusnak jelölte, Willi Orbán pedig még a kispadra sem fért oda nála. Matthäus ugyanakkor az RB Leipzigből Szoboszlai Dominik osztrák utódját nagyon megdicsérte.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 10:43
Gulácsi Péter az egyetlen magyar, aki szóba került Lothar Matthäus Bundesliga-álomcsapatában Fotó: JAN WOITAS Forrás: DPA
A Bundesliga 15 forduló után tart téli szünetet, a német bajnokság csak január második hétvégéjén folytatódik, Németországban pedig a Sport Bild elérkezettnek látta az időt arra, hogy összeálljon az őszi szezon álomcsapata. Az ismert német sportlap a válogatást Lothar Matthäus szakértelmére bízta, aki a Bundesliga magyarjai közül egyedül Gulácsi Pétert jelölte meg, de őt is csak a kispadra, mint cserekapust. Matthäus szigorú volt, nála az ősz felfedezettje, Lennart Karl sem került be a kezdőbe, ugyanakkor a Bayern München vezére, Harry Kane, a Liverpoolból érkezett Luis Díaz és Szoboszlai Dominik lipcsei utódja nagy elismerést kapott tőle.

Lothar Matthäus csak a kispadra jelölte Gulácsi Pétert, más magyart meg sem nevezett a Bundesliga legjobbjai között
Lothar Matthäus csak a kispadra jelölte Gulácsi Pétert, más magyart meg sem nevezett a Bundesliga legjobbjai között. Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A Sport Bild kiemeli , hogy Matthäus Bundesliga-álomcsapata bőven adhat vitára okot, már csak azért is, mert a 2026-os észak-amerikai világbajnokság felé tekintve pikáns, hogy csak egy német válogatott játékos fért be kezdőbe a bayernes Joshua Kimmich személyében.

Matthäus a kapuba nem Gulácsi Pétert állította

A kapusposzton Matthäus a Dortmund svájci sztárjának, Gregor Kobelnek szavazott bizalmat, aki szerinte óriási szerepet vállalt abban, hogy a sárga-feketék a második helyen telelnek az éllovas Bayern mögött és a harmadik Bayer Leverkusen előtt. – Nyolc kapott gól nélküli meccse van, ennél senkinek sincs több. 75 százalék fölötti védési hatékonyság és mindössze 12 kapott gól, ami nagyon erős – dicsérte Matthäus Kobelt, akinek a cseréje Gulácsi Péter lett nála.

– Igaz, hogy 19 gólt kapott, de ebből hatot már az első fordulóban a Bayern München ellen. Azóta jól véd, hétszer hozott le meccset kapott gól nélkül – mondta a Lipcse magyar kapusáról. Gulácsi egyébként az említett védési hatékonyságban is második a Bundesligában Kobel mögött.

Ami a védelmet illeti, Matthäus a középhátvédek közé nem jelölte Willi Orbánt, aki továbbra is alapember a negyedik helyezett Lipcsében. A belső védőpáros Dayot Upamecano (Bayern) és Edmond Tapsoba (Leverkusen) lettek, a cseréik pedig Jonathan Tah (Bayern) és Nico Schlotterbeck (Dortmund).

A védelem bal szélén a leverkuseni Alejandro Grimaldo a lipcsei csapatkapitányságot Orbántól megöröklő David Raumot előzte meg a kezdőbe kerülésért. A jobb oldalon a Bayern osztrák mindenese, Konrad Laimer kapott bizalmat Matthaustól, az ő cseréje pedig a dán Rasmus Kristensen (Eintracht Frankfurt).

Szoboszlai lipcsei utódja kiemelkedő szezont futott

A középpálya tengelyében Matthäus az egyetlen németre, Joshua Kimmichre épít.

– Kimmich hatosként remek munkát végez. A szögleteiből és gólpasszaiból sokat profitálnak a Bayern támadói – dicsérte őt.

Mellette az osztrák válogatott Christoph Baumgartner kap helyet a csapatban, akit 2023 nyarán a Liverpoolba igazoló Szoboszlai Dominik utódjának vett meg a Lipcse.

– Hat gólja és hat gólpassza kiemelkedő – áradozott Matthäus a lipcsei Szoboszlai-utódról.

Kimmich és Baumgartner cseréi Aleksandar Pavlovic (Bayern) és Felix Nmecha (Dortmund) lettek.

A Liverpool volt sztárja lenyűgözte Matthäust

A támadószekció bal oldalán Luis Díaz helye nem is lehetett kérdés. A Bayern München a nyáron Liverpooltól igazolt klasszisa beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A kolumbiai szélső a bajnokságban 14 meccsen 14 gólban volt benne.

Luis Díaz és Harry Kane helye nem lehetett kérdés a Bundesliga őszi álomcsapatában
Luis Díaz és Harry Kane helye nem lehetett kérdés a Bundesliga őszi álomcsapatában. Fotó: HARRY LANGER / DPA

– Számomra idén a legjobb balszélső Luis Díaz volt – jelentette ki Matthäus. – Eleinte gondjai voltak a helyzetkihasználással, de aztán a kolumbiai teljesen meggyőzött a hat gólpasszal és nyolc góllal.

Középen ugyancsak a Bayernből Michael Olise került az álomcsapatba, a jobb oldalon pedig az elefántcsontparti Yan Diomande (Lipcse). Ez egyben azt is jelenti, hogy a Bundesliga őszi német felfedezettje, Lennart Karl (Bayern) nem került be a kezdőbe, amit Matthäus az esetében egyelőre kis mintával indokolt.

Harry Kane a Bundesliga legnagyobb klasszisa

A centerposzton nincs vita Matthäus szerint: Harry Kane a Bundesliga legnagyobb sztárja.

– Több gólja van, mint meccse – hangsúlyozta a Bayern csatárával kapcsolatban. – Harry Kane 19, részben egészen látványos góljával és három gólpasszával az idény kiemelkedő játékosa.

Az ősz edzője Matthäus szerint a münchenieket vezető Vincent Kompany, cseréje pedig a Leverkusent újra a csúcs közelébe vezető Kasper Hjulmand.

Tehát Lothar Matthäus őszi Bundesliga-álomcsapata:

Kobel – Laimer, Upamecano, Tapsoba, Grimaldo – Kimmich, Baumgartner – Diomande, Olise, Díaz – Kane. 

