Szoboszlai lipcsei utódja titokban évekig ugandai nőkre fordította a pénzét

Christoph Baumgartner az RB Leipzig egyik húzóembere ebben az idényben. Az osztrák válogatott középpályást Szoboszlai Dominik utódjának vette meg a Lipcse még 2023-ban, most pedig kiderült, hogy már évek óta, titokban komoly jótékonysági tevékenységet folytatott Ugandában. Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa iskolát nyitott, a fogamzásgátlás hiánya miatt teherbe eső nőknek nyújt esélyt az oktatásra és még a helyi vízkutak felújítását is támogatja.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 14:17
Christoph Baumgartner és Gulácsi Péter a Lipcse színeiben Fotó: BERND THISSEN Forrás: DPA
A 26 éves Christoph Baumgartner 2023 nyarán 25,5 millió euróért igazolt Hoffenheimből a Lipcséhez, és a német futballszaklap, a Kicker már akkor arról írt , hogy ez Szoboszlai Dominik távozását vetítheti előre, mert az osztrák válogatott középpályás az ő utódja lehet. Nem sokkal később be is jelentették, hogy Szoboszlai Liverpoolba igazol, Baumgartner pedig azóta is fontos játékos az RB Leipzigben, ebben a szezonban hét Bundesliga-meccsen máris van négy gólja. De most nem emiatt került a rivaldafénye, hanem azért, amit évek óta titokban csinált Ugandában.

Christoph Baumgartnert a Lipcse Szoboszlai utódjának vette meg, ugandai nők lehetnek hálásak neki
Christoph Baumgartnert a Lipcse Szoboszlai utódjának vette meg, ugandai nők lehetnek hálásak neki (Fotó: JAN WOITAS / DPA)

Gulácsi Péter és Willi Orbán lipcsei csapattársa európai Fair Play-díjat kapott, ezzel derült ki, amit eddig titkolt: 2022 óta komoly jótékonysági tevékenységet folytatott Ugandában. Baumgartner tette különösen ritka annak fényében, hogy semmilyen kötődése nincs az afrikai országoz, személyes érintettség hiányában is segített.

A Lipcse hivatalos honlapja szerint Baumgartner Ugandában:

  • szakmai képzési központot alapított, 
  • fiatal édesanyáknak ad valódi esélyt az oktatásra és képzésre,
  • Baumi Junior Iskola néven 80, négy és kilenc év közötti gyermeket taníttat,
  • adománygyűjtést indított a helyi vízkutak felújítására.

Az ötletet, hogy Ugandában segítsen, egy barátja adta.

– Egy barátom hívta fel a figyelmemet az ottani helyzetre – árulta el a Lipcse középpályása. – Ő járt az országban, felmérte a körülményeket és beszélt a helyiekkel. Már a kezdetektől fontos volt számomra, hogy teljes mértékben támogassam a projektet, ne csak pénzt adományozzak anélkül, hogy tudnám, pontosan mi történik.

A Lipcse futballistája a teherbe eső nőket segíti

2022-ben Baumgartner szakmai képzési központot alapított Ugandában, hogy segítse a nőket a kelet-afrikai országban.

– Az egyik legnagyobb probléma ma, hogy alig van hozzáférés a fogamzásgátláshoz, emiatt sok nő teherbe esik, és nem számíthat anyagi támogatásra az apáktól. Így kénytelenek feladni tanulmányaikat, ha egyáltalán járhattak iskolába – magyarázta a 26 éves játékos.

A kezdeti cél így az volt, hogy a nők valódi lehetőséget kapjanak az oktatásra.

Rövid idő alatt nagyon jól fejlődött a projekt, és rájöttünk, hogy a következő logikus lépés az, ha több tanárt alkalmazunk, akik a nők gyermekeit is tanítják. Az egész kezdeményezés folyamatosan növekszik és fejlődik.

Ma már 80, négy és kilenc év közötti gyermek jár a Baumi Junior Iskolába. Emellett az osztrák futballista adománygyűjtést is indított 12 vízkút felújítására. Ennek köszönhetően 35 ezer ember jutott tartósan tiszta ivóvízhez.

Miért tartotta évekig titokban, amit Ugandában csinál?

– Amikor kicsit kilépsz a saját világodból, rájössz, hogy nem mindenki olyan szerencsés, mint mi, futballisták. Profi labdarúgóként hihetetlenül kiváltságos életet élek, és lehetőségem van segíteni másokon – fogalmazott Baumgartner, aki mostanáig mégis titkolta a jótékonysági tevékenységét, mert nem akarta azt saját maga reklámozására felhasználni.

– Most úgy döntöttünk, hogy nyilvánosságra hozzuk, hogy még nagyobb hatást érhessünk el helyben – mondta a Fair Play-díj kapcsán. – A következő évek nagy célja, hogy saját iskolát építsünk, és még több kutat újítsunk fel.

