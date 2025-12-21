Összeesésig küzdöttek, Fucsovicsék távollétében jött a bombameglepetés

Ha azt nézzük, hogy a világranglistán 646. helyezettet győzte le a 1033-ik, akkor szakadéknyi különbség tátongott a két teniszező között. Azonban a korábban a Davis-kupa-csapatban is számításba vett Madarász Gergely második kiemeltként, mégis nagy meglepetésként tudta felülmúlni az első helyen jegyzett Valkusz Mátét. Nem akármilyen körülmények között lett először magyar bajnok.
Madarász Gergely élt a nagy eséllyel. A korábbi évekhez hasonlóan hiányzó topjátékosok – Marozsán Fábián (51. a világranglistán), Fucsovics Márton (55.), Piros Zsombor (164.), Fajta Péter (541.) – távollétében szépen menetelt a fináléig, ahol az első kiemelt klubtársával, a válogatott Valkusz Mátéval nézett farkasszemet.
A Magyar Teniszszövetség beszámolója szerint a harmadik órába nyúló összecsapás végül döntő rövidítésbe torkollott, ahol már mindkét játékos erős görcsökkel küzdött. A feszült végjátékban Madarász Gergelyben maradt több erő, és 7:6(6) 4:6 7:6(3)-ra megnyerte a találkozót, megszerezve pályafutása első felnőtt magyar bajnoki címét.
Nagyon örülök a győzelemnek, rengeteg munka és sok-sok év van mögöttem, és így, harmincegy évesen magyar bajnok is lettem. Mátéval mindketten viszonylag könnyebb meccsekkel jutottunk el a döntőig, de ez egy igazán színvonalas finálé volt, óriásit küzdöttünk
– nyilatkozta az újdonsült magyar bajnok, akinek a harmadik ob-sikeréről lemaradó Valkusz Máté is gratulált.
