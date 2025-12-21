teniszOBMadarász Gergely

Összeesésig küzdöttek, Fucsovicsék távollétében jött a bombameglepetés

Madarász Gergely nyerte a férfi egyesek versenyét a tenisz országos bajnokságon. A világranglistán 1033-dikként jegyzett 31 éves játékos a pályafutása során először lett ob-győztes. A fináléban klubtársát, a válogatott Valkusz Mátét múlta felül 7:6 (8-6), 4:6, 7:6 (7-3)-ra. A tenisz országos bajnokságon élversenyzőink, Marozsán Fábián, Fucsovics Márton és Piros Zsombor nem vettek részt. Madarász Gergely is izomgörccsel küzdött, de jobban bírta a végjátékot.

Madarász Gergely
Madarász Gergely állva maradt, Valkusz Máté (a képen) nem bírta a döntő végét Fotó: Zador Peter
Ha azt nézzük, hogy a világranglistán 646. helyezettet győzte le a 1033-ik, akkor szakadéknyi különbség tátongott a két teniszező között. Azonban a korábban a Davis-kupa-csapatban is számításba vett Madarász Gergely második kiemeltként, mégis nagy meglepetésként tudta felülmúlni az első helyen jegyzett Valkusz Mátét. Nem akármilyen körülmények között lett először magyar bajnok.

Madarász Gergely
Madarász Gergely (jobbra) először fogadhatott gratulációt magyar bajnokként. Fotó: Zador Péter

Madarász Gergely élt a nagy eséllyel. A korábbi évekhez hasonlóan hiányzó topjátékosok – Marozsán Fábián (51. a világranglistán), Fucsovics Márton (55.), Piros Zsombor (164.), Fajta Péter (541.) – távollétében szépen menetelt a fináléig, ahol az első kiemelt klubtársával, a válogatott Valkusz Mátéval nézett farkasszemet. 

A Magyar Teniszszövetség beszámolója szerint a harmadik órába nyúló összecsapás végül döntő rövidítésbe torkollott, ahol már mindkét játékos erős görcsökkel küzdött. A feszült végjátékban Madarász Gergelyben maradt több erő, és 7:6(6) 4:6 7:6(3)-ra megnyerte a találkozót, megszerezve pályafutása első felnőtt magyar bajnoki címét.

Nagyon örülök a győzelemnek, rengeteg munka és sok-sok év van mögöttem, és így, harmincegy évesen magyar bajnok is lettem. Mátéval mindketten viszonylag könnyebb meccsekkel jutottunk el a döntőig, de ez egy igazán színvonalas finálé volt, óriásit küzdöttünk

 – nyilatkozta az újdonsült magyar bajnok, akinek a harmadik ob-sikeréről lemaradó Valkusz Máté is gratulált.

