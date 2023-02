Bravúrra várva: a magyarok megtréfálnák a franciákat

Grosjeannal ellentétben Nagy Zoltán csak egy top 100-as játékosra számíthat Fucsovics személyében, ugyanakkor a magyar keret tagjai sincsenek rossz formában. Marozsán Fábián (161.) és Valkusz Máté (236.) egy-egy jó januári challenger-szerepléssel karriercsúcsot ért el a ranglistán. Piros Zsomborról (182.) ugyanez nem mondható el, viszont ő már bizonyította a válogatottban, hogy nagy bravúrokra képes a Davis-kupában, a 2021-es világdöntőben a korábbi US Open-bajnok Marin Cilicet is legyőzte. ITF-tornadöntőt játszott múlt héten Törökországban Madarász Gergely (549.) is, bár az ő szerepe elsősorban a felkészülés során lehetett fontos, hiszen balkezes csapattárs ellen tudtak készülni Fucsovicsék Mannarino és Humbert ellen.

Csütörtökön megtartották a sorsolást is, amely alapján a párharcot Piros és Bonzi meccse nyitja meg, majd Fucsovics Humbert-rel csap össze. Piros Zsombor a Nemzeti Sportnak elárulta, hogy a könnyebb tervezhetőség és a kisebb teher miatt örül, hogy ő játssza az első meccset, Fucsovicsnak nem volt preferenciája.