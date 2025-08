Börtön vár rájuk? A Real Madrid négy játékosa nagy bajba sodorta magát

Miközben Raúl Asencio a pályán nyújtott teljesítményének köszönhetően egyre több elismerést gyűjt be, azon kívül most nagy bajban van. A Real Madrid védője három egykori, az utánpótlásból ismert csapattársával együtt bíróság előtt felel a tetteiért, és az ügyészség két és fél év börtönt kér Asencióra, míg korábbi társai esetében négy év és hét hónap szabadságvesztést indítványoztak – számolt be róla a Mundo Deportivo.

Raúl Asencio még a klubvilágbajnokságon is szerepelt a Real Madriddal Fotó: ANADOLU/Mostafa Bassim

Mit követtek el a Real Madrid játékosai?

A vád szerint Asencio két, a magánélet megsértésére vonatkozó bűncselekményt követett el két fiatal nő ellen. Történt ugyanis, hogy a futballisták a sértettek beleegyezése nélkül videót készítettek a velük való szexuális együttlétükről egy, a Kanári-szigeteken hotelben, majd a felvételeket másokkal is megosztották. Az esetet súlyosbítja, hogy míg az egyik lány 18, a másik csak 16 éves volt a történtek idején, így a másik három játékost gyermekpornográfia terjesztésével is vádolják.

Asencióra azért kértek enyhébb büntetést, mert ő a szexuális együttlétben nem vett részt, a videót sem a 22 éves védő készítette, ő „csak” elkérte tőlük a felvételt, hogy megmutassa egy barátjának, aztán törölte is a videót. Az ügyészség megítélése szerint ez sem maradhat következmények nélkül, és büntetőjogi felelősséget von maga után, de nem érdemel akkora büntetést, mint a másik három vádlott, akik azóta a Real Madridtól is távoztak. Asencio viszont közben továbbra is futballozik, a klubvilágbajnokságon is szerepelt.