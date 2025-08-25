Rendkívüli

Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

MotoGPbalesetBalaton Park Circuit pályamagyar nagydíjMarc Márquez

Ijesztő balesetek, elégedett világsztárok, a vártnál kevesebb néző

Fantasztikus versenyekkel, ugyanakkor félelmetes balesetekkel tarkítva ért véget az elmúlt hétvégén a balatonfőkajári Balaton Park Circuit aszfaltcsíkján a 33 év után újra a hazánkba látogató gyorsaságimotoros-vb Magyar Nagydíja. Ugyan az adatok szerint a világ negyedik legnézettebb sportága a MotoGP, mégsem sikerült telt házzal megrendezni a versenyhétvégét, főleg pénteken voltak foghíjasak a lelátók.

Molnár László
2025. 08. 25. 8:57
A MotoGP Magyar Nagydíj sprintfutamának rajtja a Balaton Park Circuit versenypályán
A MotoGP Magyar Nagydíj sprintfutamának rajtja a Balaton Park Circuit versenypályán Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt hétvégén a Balaton Park volt a gyorsaságimotoros-világbajnokság középpontjában, ugyanis 33 év után ismét Magyarországra látogattak el a sportág legjobbjai. A rendezők arra számítottak, hogy három nap telt ház előtt gurulhat majd aszfaltra a legjobban várt viadal, a MotoGP mezőnye. Sajnos némi hiba csúszott ebbe a számításba, ugyanis a hivatalos adatok alapján a Magyar Nagydíj péntekjének, szombatjának és vasárnapjának összesített nézőszáma 80 105 fő volt. Ez ugyan közel kétszer annyi, mint a négy héttel ezelőtti Superbike-világbajnoki hétvége adata – azon a hétvégén összesen 42 809 fő látogatott ki a pályára –, de ha azt nézzük, hogy a Balaton Park Circuit befogadóképessége 40 ezer fő – ezt korábban Talmácsi Gábor árulta el lapunknak –, akkor láthatjuk, azért nézőszám tekintetében még van hova fejlődnie a versenynek. Főleg a pénteki nap eseményeire kell valamit kitalálni, hiszen a világ más pontjain már a szabadedzéseket is zsúfolt nézőterek előtt rendezik meg.

A MotoGP sprintfutamán rögtön a rajtot követően bukott a francia Fabio Quartararo
A MotoGP sprintfutamán rögtön a rajtot követően bukott a francia Fabio Quartararo (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A MotoGP-hétvége bőven hozott izgalmakat – olyanokat is, amikre nem vágytunk

Noha elég sokan buktak a három nap alatt, az emberek fejében igazából két baleset maradt meg. Sajnos az egyiket a hétvége egyetlen magyar versenyzője, a MotoE vb-sorozatban induló Varga Tibor szenvedte el. A 18 éves motoros az edzéseken remekelt, így a negyedik helyről vághatott neki a két vb-futamnak, és mivel az előző osztrák versenyen negyedik helyen végzett, mindenki abban bízott, hogy akár dobogón is zárhat. Nos, Varga Tibort el is ragadta a hév, nagyszerűen rajtolva átvette a vezetést az első futamon, ám túlvállalta magát, így ketten is megelőzték az első kanyart követően. A magyar tehetség azonban nem hagyta magát, visszavette a második helyet, ám a 15-ös kanyarban hatalmasat bukott. A versenyt félbeszakították, Vargát kórházba szállították.

Varga Tibor az edzéseken remekelt, ám az első futamon hatalmasat bukott, ám szerencsére nem történt komoly baja
Varga Tibor az edzéseken remekelt, ám az első futamon hatalmasat bukott, ám szerencsére nem történt komoly baja (Fotó: Facebook/MAMS)

Ugyan megúszta súlyos sérülések nélkül a borzalmas esést, rövid időre az eszméletét is elveszítette. Noha a veszprémi kórházból a kivizsgálást követően visszatért a második futam előtt a pályára, a szervezők nem engedték indulni, ugyanis a szabályok úgy rendelkeznek, ha valaki elájul a versenyt megelőzően egy esést követően, nem állhat rajthoz.

– A versenyszabályzat szerint eszméletvesztés után 24 óráig nem versenyezhet senki. Így sajnos nem indulhattam el a második futamon. Sajnálom, hiszen ebben a hétvégében több volt – írta ki közösségi oldalára Varga Tibor.

A magyar tehetségnél szerencsésebb volt az az operatőr, akinek annak ellenére egy haja szála sem görbült meg, hogy a MotoGP szombati időmérőjén a spanyol Pedro Acosta bukását követően elszabadult motorja telibe találta a kameraállását. 

Félelmetes látvány volt, amikor a KTM öt méter magasan átrepült a kerítés felett, és eltalálta az operatőr kameráját. 

A 21 éves pilóta később megbizonyosodott róla, hogy az operatőrnek nem esett baja, majd egy igazi ereklyével, egy aláírt térdkoptatóval ajándékozta meg őt.

A kisebb kategóriákban elképesztő izgalmak után avattak győztest, míg a MotoGP-t uralta Marc Márquez

A vasárnapi futamok szerencsére nem a horrorisztikus balesetekről, hanem a rendkívül izgalmas versenyekről szóltak. A Moto3-as kategóriában az utolsó métereken dőlt el az elsőség. Máximo Quiles legyorsulta Valentín Perronét, és 18 ezreddel legyőzte őt, miután össze is értek a nagy csata közben. A harmadik helyen David Muñoz ért célba. A Moto2-ben hasonlóan szoros befutót láthattak a nézők, amelynek végén David Alonso örülhetett saját és Kolumbia első győzelmének a géposztályban. Mögötte a sokáig egymással harcoló, többször is összeérő Diogo Moreira–Manuel González páros ért célba ebben a sorrendben.

A MotoGP-ben már szombaton lehetett látni, hogy az időmérőt megnyerő Marc Márquezt csak valamiféle csoda folytán lehet majd legyőzni. A nyolcszoros világbajnok spanyol – egyszer-egyszer a két alsóbb géposztályban is vb-címet szerzett, míg a királykategóriában hatszor volt világbajnok – a sprintfutamot simán megnyerte, így a 14. viadalból éppen a tizenharmadik sikerét aratta. A vasárnapi főfutamon kissé elrontotta a rajtot a 32 éves spanyol, aki csak az ötödik körben állt az élre, ám onnantól kezdve csak az volt a kérdés, mögötte hogyan osztják el a helyeket a riválisai. Végül a már említett Acosta lett a második, míg az olasz Marco Bezzecchi (Aprilia) a harmadik.

Marc Márquez egyeduralkodója idén a MotoGP-nek
Marc Márquez egyeduralkodója idén a MotoGP-nek (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A világsztárok szerint mindössze egy problémás pontja van a magyar pályának

A fent említett, az operatőr életét fenyegető baleset miatt voltak olyanok, akik azonnal azt mondták, a Balaton Park Circuit abszolút nem biztonságos, ráadásul aránylag sok bukás is történt ezen a hétvégén. Ugyanakkor maguk a főszereplők, a MotoGP világsztárjai azonban másként vélekednek, a sportág jelenlegi uralkodója, 

a zsinórban már hét győzelemnél járó Marc Márquez is csak dicsérte a magyar pályát.

– A sok balkanyar már eleve egy jó jel volt számomra, de természetesen a legfontosabb, hogy ez egy biztonságos pálya, jó a versenyzésre. Más jellegű, szűk pálya, ez biztos. De láthattuk, ha akarsz, lehet előzni. Tény, hogy kell három-négy tizedes tempóelőny az elöl haladóhoz képest, ha tisztán akarsz előzni. Úgy tűnt, a közönség és a rajongók jók voltak, és fontos új országok felé nyitnia a MotoGP-nek – jelentette ki az összetettben már 175 ponttal vezető 32 éves spanyol.

A szombati sprintversenyen második, ám vasárnap a műszaki gondjai miatt csak a bokszból startoló Fabio di Giannantonio is csak dicsérte a magyar pályát, kijelentvén, a nehézségei ellenére jól érezte magát ezen a hétvégén. Elárulta, nagyobb problémákra számított a sikánokban, de végső soron minden nehézség nélkül meg lehet motorozni. A versenyzők egyedül a szűkre szabott sikánok miatt emeltek szót, ugyanis az első körben eleső Enea Bastianini csúszott át a mezőny előtt az egyik sikánnál a bukását követően, és hatalmas szerencséje volt, hogy valamelyik riválisa nem ment át rajta és motorján.

– Ijesztő bukás volt, de így is volt időm megnézni, merre jönnek a többiek, mivel apró mozdulatokkal is tudsz módosítani a csúszásod sebességén. 

Próbáltam összehúzni a testemet, hogy gyorsabban csússzak. 

Ennek ellenére szerintem a pálya fantasztikus, nagyon élveztem. Ugyanakkor a jövőre nézve ha lehet módosítani a pálya néhány pontján, akkor az jobb lehet a biztonság szempontjából – elevenítette fel a Tech3 KTM motorosa a szerencsésen megúszott balesetét.

A vb-pontverseny állása:

  • MotoGP: 1. M. Márquez 455 pont, 2. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 280, 3. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 228
  • Moto2: 1. Gonzalez 204 pont, 2. Aron Canet (spanyol, Kalex) 179, 3. Moreira 173
  • Moto3: 1. José Antonio Rueda (KTM) 250 pont, 2. Angel Piqueras (spanyol, KTM) 181, 3. Quiles 164.

Bastianini ijesztő balesete:


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.