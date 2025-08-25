Ijesztő balesetek, elégedett világsztárok, a vártnál kevesebb néző

Az elmúlt hétvégén a Balaton Park volt a gyorsaságimotoros-világbajnokság középpontjában, ugyanis 33 év után ismét Magyarországra látogattak el a sportág legjobbjai. A rendezők arra számítottak, hogy három nap telt ház előtt gurulhat majd aszfaltra a legjobban várt viadal, a MotoGP mezőnye. Sajnos némi hiba csúszott ebbe a számításba, ugyanis a hivatalos adatok alapján a Magyar Nagydíj péntekjének, szombatjának és vasárnapjának összesített nézőszáma 80 105 fő volt. Ez ugyan közel kétszer annyi, mint a négy héttel ezelőtti Superbike-világbajnoki hétvége adata – azon a hétvégén összesen 42 809 fő látogatott ki a pályára –, de ha azt nézzük, hogy a Balaton Park Circuit befogadóképessége 40 ezer fő – ezt korábban Talmácsi Gábor árulta el lapunknak –, akkor láthatjuk, azért nézőszám tekintetében még van hova fejlődnie a versenynek. Főleg a pénteki nap eseményeire kell valamit kitalálni, hiszen a világ más pontjain már a szabadedzéseket is zsúfolt nézőterek előtt rendezik meg.

A MotoGP sprintfutamán rögtön a rajtot követően bukott a francia Fabio Quartararo (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A MotoGP-hétvége bőven hozott izgalmakat – olyanokat is, amikre nem vágytunk

Noha elég sokan buktak a három nap alatt, az emberek fejében igazából két baleset maradt meg. Sajnos az egyiket a hétvége egyetlen magyar versenyzője, a MotoE vb-sorozatban induló Varga Tibor szenvedte el. A 18 éves motoros az edzéseken remekelt, így a negyedik helyről vághatott neki a két vb-futamnak, és mivel az előző osztrák versenyen negyedik helyen végzett, mindenki abban bízott, hogy akár dobogón is zárhat. Nos, Varga Tibort el is ragadta a hév, nagyszerűen rajtolva átvette a vezetést az első futamon, ám túlvállalta magát, így ketten is megelőzték az első kanyart követően. A magyar tehetség azonban nem hagyta magát, visszavette a második helyet, ám a 15-ös kanyarban hatalmasat bukott. A versenyt félbeszakították, Vargát kórházba szállították.

Varga Tibor az edzéseken remekelt, ám az első futamon hatalmasat bukott, ám szerencsére nem történt komoly baja (Fotó: Facebook/MAMS)

Ugyan megúszta súlyos sérülések nélkül a borzalmas esést, rövid időre az eszméletét is elveszítette. Noha a veszprémi kórházból a kivizsgálást követően visszatért a második futam előtt a pályára, a szervezők nem engedték indulni, ugyanis a szabályok úgy rendelkeznek, ha valaki elájul a versenyt megelőzően egy esést követően, nem állhat rajthoz.

– A versenyszabályzat szerint eszméletvesztés után 24 óráig nem versenyezhet senki. Így sajnos nem indulhattam el a második futamon. Sajnálom, hiszen ebben a hétvégében több volt – írta ki közösségi oldalára Varga Tibor.

A magyar tehetségnél szerencsésebb volt az az operatőr, akinek annak ellenére egy haja szála sem görbült meg, hogy a MotoGP szombati időmérőjén a spanyol Pedro Acosta bukását követően elszabadult motorja telibe találta a kameraállását.

Félelmetes látvány volt, amikor a KTM öt méter magasan átrepült a kerítés felett, és eltalálta az operatőr kameráját.

A 21 éves pilóta később megbizonyosodott róla, hogy az operatőrnek nem esett baja, majd egy igazi ereklyével, egy aláírt térdkoptatóval ajándékozta meg őt.