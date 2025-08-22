Rendkívüli

Szijjártó Péter: Ismét támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

Testvérháborúval tér vissza 33 év után Magyarországra a MotoGP

Harminchárom év szünet után rendeznek a hétvégén újra gyorsaságimotoros-világbajnoki futamot Magyarországon, a balatonfőkajári Balaton Park versenypályán. A sportág jelenlegi legnagyobb klasszisa, a nyolcszoros világbajnok Marc Marquez – egyszer-egyszer nyert a Moto3-ban és a Moto2-ben, míg hatszor a királykategóriában – utcahosszal vezeti a MotoGP vb-pontversenyt, ráadásul a két kisebb kategóriában szintén vb-címet szerző öccse, Alex Marquez követi őt összetettben tisztes távolságból. A hétvégének lesz magyar szereplője is, hiszen a MotoE-ben rajthoz áll a sorozat magyar versenyzője, az összetett 11. helyén álló Varga Tibor.

Molnár László
2025. 08. 22. 5:50
A két Marquez, Marc és Alex lehet a főszereplője a MotoGP magyarországi versenyhétvégéjének
A két Marquez, Marc és Alex lehet a főszereplője a MotoGP magyarországi versenyhétvégéjének Fotó: AFP/FABIO AVERNA Forrás: NurPhoto
A következő napokban a Balaton Park lesz a gyorsaságimotoros-világbajnokság középpontjában, ugyanis 33 év után ismét Magyarországra látogatnak a sportág legjobbjai. A várható telt ház előtt rajtol majd el a legjobban várt viadal, a MotoGP mezőnye. Legelőször 1990-ben, legutóbb 1992-ben látogatott el hazánkba a vb-sorozat, és a Hungaroringen rendezett két versenyhétvégén rendkívül izgalmas viadalokon avattak győztest a három vb-kategóriában. Külön érdekesség, hogy akárcsak a Forma–1, a gyorsaságimotoros-vb is Bernie Ecclestone-nak köszönhetően érkezett Magyarországra, hiszen a brit üzletember akkoriban a motorsportban is érdekelt volt, ő birtokolta a sorozat kereskedelmi jogait.

Könnyen előfordulhat, hogy a MotoGP magyarországi futamán a mezőny csak bottal ütheti Marc Marquez nyomát
Könnyen előfordulhat, hogy a MotoGP magyarországi futamán a mezőny csak bottal ütheti Marc Marquez nyomát (Fotó: AFP/Jorg Mitter/Red Bull Content)

A MotoGP elődjének futamai rendkívül izgalmasak voltak a Hungaroringen

Az 1990-ben első Magyar Nagydíjon a legkisebbek, a 125 köbcentisek csatáját Loris Capirossi nyerte meg – az olasz az év végén minden idők legfiatalabb világbajnoka lett 17 évesen és 165 naposan –, a 250-esek között az amerikai John Kocinskit intette le elsőként a kockás zászló – ő év végén szintén vb-címet szerzett a kategóriájában –, míg az 500-sok viadalán a későbbi ötszörös világbajnok Mick Doohan győzött, megszerezve ezzel az első világbajnoki futamgyőzelmét.

Két évvel később, 1992. július 12-én esős versenyt rendeztek a Hungaroringen, melyet Eddie Lawson nyert meg a királykategóriában, megszerezve a Cagiva első győzelmét. Újabb érdekesség: míg 1990-ben Doohan az első, úgy 1992-ben Lawson az utolsó futamgyőzelmét szerezte a mogyoródi pályán. A 250-esek versenyén az olasz Luca Cadalora győzött, és a Yamaha pilótája az év végén többek között a Hungaroringen aratott győzelmének köszönhetően megvédte a vb-címét. A nyolcadlitereseknél a szintén olasz Alessandro Gramigni diadalmaskodott, aki ezzel nemcsak az utolsó futamgyőzelmét szerezte meg a gyorsaságimotoros-világbajnokságon, hanem év végén a vb-cím is az övé lett.

Visszatér a Magyar Nagydíj, irány a Balaton, ahova győzni jön Marc Marquez

A tizennegyedik fordulóval folytatódik a MotoGP 2025-ös idénye. Nagy kérdés, hogy az idén elképesztő fölényben lévő Marc Marquez folytatja-e nagy győzelmi sorozatát – a legutóbbi hat futamon verhetetlen volt –, vagy a királykategóriában szintén világbajnok ducattis csapattársa, Francesco Bagnaia végre magára talál. Ám ott van a vb-pontversenyben második Alex Marquez, vagy az idén már futamot nyerő Marco Bezzecchi (Aprilia), akik bármikor képesek meglepetésre. 

A legnagyobb esélyekkel egyértelműen Marc Marquez fut neki a hétvégének, aki a legutóbbi vb-futamon, Spielbergben is győzött. Ugyan az időmérő edzésen bukott, de a sprintet, valamint a főfutamot is megnyerte, és a világbajnoki pontversenyben pedig már 143 pont az előnye öccsével szemben. Nem véletlenül nyilatkozott boldogan, hiszen immár kézzel fogható közelségbe került a kilencedik vb-cím, azaz már az év végén beérheti korábbi nagy riválisát, a kilencszeres világbajnok Valentino Rossit.

– Nagyon boldog voltam, végre nyerhettem Ausztriában, hiszen ez még hiányzott a bakancslistámról. Három éven át az utolsó kanyarban előztek meg engem. 

Mindezek után a Balaton Parkon térünk vissza a pályára, egy olyan helyszínre, ahol a Panigale V4S-es adatokon kívül semmilyen referenciánk nincs.

Persze, ez egy teljesen más történet lesz, sokkal keményebb péntekre számítunk, rengeteg ismeretlennel a képletben. És ez ezúttal nem csak az időjárásban fog testet ölteni – jelentette ki a motosan.es portálnak a 32 éves extraklasszis.

Már hat futam óta verhetetlen a MotoGP legnagyobb sztárja, Marc Marquez
Már hat futam óta verhetetlen a MotoGP legnagyobb sztárja, Marc Marquez (Fotó: AFP/APA/Klaus Pressberger)

Különböző motorokkal versenyeznek mind a négy kategóriában

A Balaton Park Circuit aszfaltján négy kategóriában küzdenek majd a motorosok: a legnagyobb érdeklődéssel várt MotoGP mellett a Moto2, a Moto3 és a MotoE mezőnye is a pályára gurul. Nézzünk nhány jellemző technikai adatot a kategóriákról.

Gyártók

  • MotoGP: különféle
  • Moto2: Triumph
  • Moto3: különféle
  • MotoE: Ducati

Konfiguráció

  • MotoGP: soros négyhngeres
  • Moto2: soros háromhengeres
  • Moto3: egyhengeres
  • MotoE: mágneses villanymotor

Űrtartalom

  • MotoGP: 1000 köbcentis
  • Moto2: 765 köbcentis
  • Moto3: 250 köbcentis
  • MotoE: nincs adat

Üzemanyag

  • MotoGP: 95-102-es oktánszámú benzin
  • Moto2: 98-as oktánszámú benzin
  • Moto3: 98-as oktánszámú benzin
  • MotoE: lítium-ion akkumulátor
Varga Tibor bízik abban, hogy hazai pályán eredményesen szerepelhet majd a MotoE kategóriájában
Varga Tibor bízik abban, hogy hazai pályán eredményesen szerepelhet majd a MotoE kategóriájában (Fotó: Facebook/MAMS Gyorsasági)

Ezúttal akár pontszerző is lehet a magyar induló, Varga Tibor

Az állandó sorozatokkal együtt a MotoE is ellátogat a Balaton Park Circuitre, természetesen Varga Tiborral a mezőnyben. A p1race.hu szerint akár dobogóesélye is van a 18 éves versenyzőnek, aki Spielbergben fantasztikus versenyeket futott. Az első viadalon hatodikként, míg a másodikon negyedikként zárt, mindössze 68 ezreddel lemaradva a dobogóról. Amennyiben Vargának összejönne ez a bravúr, akkor ő lenne az első olyan versenyző az elektromos kategóriában, aki úgy állhatna fel a pódiumra, hogy még nem töltötte be a 20. életévét. 

A Magyar Nagydíj hétvégéjének menetrendje

PÉNTEK        

  • 8.30–8.45    MotoE    Szabadedzés
  • 9.00–9.35    Moto3    Első szabadedzés
  • 9.50–10.30    Moto2    Első szabadedzés
  • 10.45–11.30    MotoGP    Első szabadedzés
  • 12.35–12.50    MotoE    Edzés
  • 13015–13.50    Moto3    Edzés
  • 14.05–14.45    Moto2    Edzés
  • 15.00–16.00    MotoGP    Edzés
  • 16.20–16.30    MotoE    Időmérő (Q1)
  • 16.40–16.50    MotoE    Időmérő (Q2)

SZOMBAT        

  • 8.40–9.10    Moto3    Második szabadedzés
  • 9.25 – 9.55    Moto2    Második szabadedzés
  • 10.10–10.40    MotoGP    Második szabadedzés
  • 10.50–11.05    MotoGP    Időmérő (Q1)
  • 11.15–11.30    MotoGP    Időmérő (Q2)
  • 12.10    MotoE    Első verseny (8 kör)
  • 12.45–13.00    Moto3    Időmérő (Q1)
  • 13.10–13.25    Moto3    Időmérő (Q2)
  • 13.40–13.55    Moto2    Időmérő (Q1)
  • 14.05–14.20    Moto2    Időmérő (Q2)
  • 15.00    MotoGP    Sprintverseny (13 kör)
  • 16.10    MotoE    Második verseny (8 kör)

VASÁRNAP        

  • 9.40–9.50    MotoGP    Bemelegítés
  • 11.00    Moto3    Verseny (20 kör)
  • 12.15    Moto2    Verseny (22 kör)
  • 14.00    MotoGP    Verseny (26 kör)

Talmácsi Gábor bemutató kört tehet a balatoni pályán a 2007-es világbajnoki motorjával

Tiszteletkört tesz meg a Balaton Park Circuit versenypályán Talmácsi Gábor, a gyorsaságimotoros-világbajnokság magyarországi versenyhétvégéjén. A 2007-ben a 125 kcm-esek között világbajnok magyar motoros a királykategória, a MotoGP vasárnapi futamának rajtja előtt fél órával tesz meg egy kört, abban a ruhában, és azzal a motorral, amellyel akkor Valenciában világbajnok lett.

– Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy tehetek egy tiszteletkört a Balaton Park Circuiten, hálás vagyok a lehetőségért, főleg mert nem tudom, fogok-e még valaha ilyen népes közönség előtt motorozni, úgyhogy próbálom majd élvezni minden pillanatát. A világbajnoki motorom régóta állt egy helyben, úgyhogy el kellett küldeni a csapathoz, ahol a régi szerelőim rendbe tették, hogy bírja a gyűrődést. 

Múlt héten kipróbáltam, és mondhatom, hatalmas élmény volt.

Az utóbbi időben négyütemű motorokon ültem, szinte el is felejtettem, hogy ez a kétütemű mennyire érzékeny, milyen kicsi tartományban működik a legjobban, mennyi mindenre kell figyelni. Ehhez képest egy mostani Moto3-as gépre csak ráül az ember, és megy vele – nyilatkozta Talmácsi. 

