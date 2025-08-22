Testvérháborúval tér vissza 33 év után Magyarországra a MotoGP

A következő napokban a Balaton Park lesz a gyorsaságimotoros-világbajnokság középpontjában, ugyanis 33 év után ismét Magyarországra látogatnak a sportág legjobbjai. A várható telt ház előtt rajtol majd el a legjobban várt viadal, a MotoGP mezőnye. Legelőször 1990-ben, legutóbb 1992-ben látogatott el hazánkba a vb-sorozat, és a Hungaroringen rendezett két versenyhétvégén rendkívül izgalmas viadalokon avattak győztest a három vb-kategóriában. Külön érdekesség, hogy akárcsak a Forma–1, a gyorsaságimotoros-vb is Bernie Ecclestone-nak köszönhetően érkezett Magyarországra, hiszen a brit üzletember akkoriban a motorsportban is érdekelt volt, ő birtokolta a sorozat kereskedelmi jogait.

Könnyen előfordulhat, hogy a MotoGP magyarországi futamán a mezőny csak bottal ütheti Marc Marquez nyomát (Fotó: AFP/Jorg Mitter/Red Bull Content)

A MotoGP elődjének futamai rendkívül izgalmasak voltak a Hungaroringen

Az 1990-ben első Magyar Nagydíjon a legkisebbek, a 125 köbcentisek csatáját Loris Capirossi nyerte meg – az olasz az év végén minden idők legfiatalabb világbajnoka lett 17 évesen és 165 naposan –, a 250-esek között az amerikai John Kocinskit intette le elsőként a kockás zászló – ő év végén szintén vb-címet szerzett a kategóriájában –, míg az 500-sok viadalán a későbbi ötszörös világbajnok Mick Doohan győzött, megszerezve ezzel az első világbajnoki futamgyőzelmét.

Két évvel később, 1992. július 12-én esős versenyt rendeztek a Hungaroringen, melyet Eddie Lawson nyert meg a királykategóriában, megszerezve a Cagiva első győzelmét. Újabb érdekesség: míg 1990-ben Doohan az első, úgy 1992-ben Lawson az utolsó futamgyőzelmét szerezte a mogyoródi pályán. A 250-esek versenyén az olasz Luca Cadalora győzött, és a Yamaha pilótája az év végén többek között a Hungaroringen aratott győzelmének köszönhetően megvédte a vb-címét. A nyolcadlitereseknél a szintén olasz Alessandro Gramigni diadalmaskodott, aki ezzel nemcsak az utolsó futamgyőzelmét szerezte meg a gyorsaságimotoros-világbajnokságon, hanem év végén a vb-cím is az övé lett.

Visszatér a Magyar Nagydíj, irány a Balaton, ahova győzni jön Marc Marquez

A tizennegyedik fordulóval folytatódik a MotoGP 2025-ös idénye. Nagy kérdés, hogy az idén elképesztő fölényben lévő Marc Marquez folytatja-e nagy győzelmi sorozatát – a legutóbbi hat futamon verhetetlen volt –, vagy a királykategóriában szintén világbajnok ducattis csapattársa, Francesco Bagnaia végre magára talál. Ám ott van a vb-pontversenyben második Alex Marquez, vagy az idén már futamot nyerő Marco Bezzecchi (Aprilia), akik bármikor képesek meglepetésre.