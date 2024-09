Hivatalos: jövőre Magyarországra érkezik a MotoGP

A Balaton Park Circuit bekerült a MotoGP és a Superbike 2025. évi versenynaptárába, így a világ egyik legizgalmasabb sportágai a következő szezonban visszatérnek Magyarországra. A Balaton-parti versenypályát és a környező létesítményeket is fejlesztik, hogy modern infrastruktúrával és megfelelő színvonalú szolgáltatásokkal fogadják a mezőnyöket. A HUMDA sajtóközleménye szerint a csapatokat és szurkolókat egy csúcskategóriájú sportélmény várja majd, turisztikailag látványos környezetben a Balaton, azaz Közép-Európa legnagyobb tava mellett.

Lesz újra Magyar Nagydíj a gyorsaságimotoros-világbajnokságon Fotó: HUMDA

– Nagy örömmel jelentjük be, hogy a Balaton Park Circuit szerepel a MotoGP és a WorldSBK 2025-ös versenynaptárában. A pálya rendkívül látványos helyszínen van, biztos vagyok benne, hogy a nézők számára is fantasztikus célállomás lesz, ahol élőben szurkolhatnak majd. A már tervezés alatt lévő munkálatok befejezése után a létesítmény készen áll majd a történelmi jelentőségű bemutatkozásra, amely új fejezetet nyit a magyar motorkerékpáros nagydíjak történetében. Nagyon várjuk, hogy visszatérhessünk ebbe a kulcsfontosságú közép-európai országba – emelte ki Carmelo Ezpeleta, a MotoGP és a Superbike jogtulajdonos, Dorna Sports vezérigazgatója.

– Azt gondolom azzal illendő kezdeni, hogy megköszönjem Ezpeleta úrnak az elmúlt évek belénk vetett bizalmát és természetesen Magyarország kormányának a támogatását. Végre beérik kollégáimmal közös sok éves munkánk gyümölcse, amelynek köszönhetően bekerültünk a világ egyik legnézettebb sportágának versenynaptárába. Országunk erejét mutatja, hogy a nehézségek ellenére ma itt lehetünk, s közös sikereink ezen új útjára léphetünk. Bár könnyen azt gondoljuk, hogy a motorsport az emóciókról, s a szenvedélyről szól, mi ennél többet látunk benne. Terveink szerint a jövőben e sportágak méltón hirdetik nemzetközi szinten a hazai mérnöki tudást és szakértelmet, a versenyzőink kiválóságát, hazánk turisztikai komplexitását és persze a fantasztikus vendéglátást és szurkolást. S ha már szurkolás, a magyar szív igazán egy magyar sikerért dobban nagyot, ezért azon leszünk, hogy tehetségeink már jövőre, hazai pályán mutathassák meg tudásukat, s együtt szoríthassunk nekik – emelte ki Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt., a versenyek hazai promóterének igazgatósági elnöke.

Az első magyarországi MotoGP-versenyt 1990-ben, a másodikat pedig 1992-ben rendezték. Az azóta eltelt évek alatt hazánkban Talmácsi Gábort is ünnepelhették, aki az első magyar versenyzőként 2007-ben világbajnoki címet szerzett a 125 köbcentiméteres kategóriában. A Superbike mezőnye 1988 és 1990 között járt hazánkban.

– A magyarországi MotoGP- és Superbike-futamok megrendezése nem csupán egy-egy nagyszerű sportesemény, hanem lehetőség arra, hogy előre lendítsük a fiatal motorosok karrierjét, fókuszba állítsuk a sportot, és perspektívát adjunk a jövő generációjának. Az a célom, hogy a motorozás ne csak versenysportként, hanem közlekedési eszközként is nagyobb elismerést kapjon az utakon, és hozzájáruljon a fiatalok fejlődéséhez, biztonságos közlekedéséhez. Ebben a szemléletformálási munkában nagy szerepe lehet a 2025-ös futamoknak – hívta fel a figyelmet Talmácsi Gábor.

Októbertől a MotoGP-re készülnek

A jelenleg FIA Grade 2 licenccel rendelkező balatonfőkajári pályán néhány kiegészítő munkálatot kell elvégezni ahhoz, hogy megfeleljen a MotoGP-hez szükséges FIM Grade A licenc követelményeinek is, valamint a Superbike viadalt is tudja fogadni. Olyan stratégiai fejlesztésekről van szó, amelyek célja a MotoGP- és Superbike-futamoknak otthont adó pálya biztonságának növelése. Az eredeti nyomvonal 7-es kanyarjánál két kisebb sugarú kanyart alakítanak ki a belső oldalon, így itt is megmarad a nagy sebesség, miközben a nagyobb biztonság érdekében nő a bukótér területe. A 11-es kanyarnál egy új sikánnak köszönhetően csökken a sebesség, miközben nő az előzési lehetőségek száma. Közvetlenül a pálya új szállodája alatt egy technikás kanyarkombinációt építenek ki, amely nagy kihívást jelent a versenyzők számára. Ezek olyan kiegészítések, amelyek biztonságosabbá teszik a Balaton Park Circuitet a motorversenyzők számára.

– Büszkék vagyunk rá, hogy a vendégül láthatjuk a MotoGP és a Superbike mezőnyét a Balaton Park Circuiten, ez a verseny az egész balatoni térség számára nagy jelentőséggel bír. Izgatottak vagyunk a lehetőség miatt, így októberben el is kezdjük a szükséges kiegészítések megvalósítását a pályán. Ez a beruházás eddig is a terveink között szerepelt, így az ehhez szükséges extra költség is a rendelkezésünkre áll. Azt tartjuk szem előtt, hogy a lehető legbiztonságosabb körülmények várják majd a világ legjobb motorversenyzőit – mutatott rá Walterné Dancsó Adrienn, a Balaton Park Circuit operációs igazgatója.

– Amikor a cél felé haladsz, minden mérföldkő az úton egy fontos megerősítés a helyes irányról. Már 2004-ben a Magyar Motorsport Szövetség elnökeként volt lehetőségem a Dornával találkozni és arról álmodozni, hogy Magyarországon „újra” lesz Gyorsasági Világbajnokság, ami azóta a MotoGP néven közismertté vált legnépszerűbb motorsport esemény a világon. Többször volt már látótávolságban ez a cél, de újabb és újabb kanyarok tűntek fel a horizonton, viszont az bizonyos, hogy ilyen közel és ilyen tiszta égbolt alatt soha nem jártunk még. A célegyenes előtti ráfordító kapujában mosolyog a szemünk a sisak alatt, és minden energiánkat arra összpontosítjuk, hogy a kockás zászló végre lecsapjon a tomboló tömeg viharának gyűrűjében, és mi, magyarok itthon is élvezhessük azt – vélekedett Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke.

A 2025-ös magyarországi MotoGP- és Superbike-futamokra a jegyértékesítés várhatóan még idén megkezdődik.