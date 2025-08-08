Magyar Honvédség (MH)tisztavatásaugusztus 20

Fotókon, ahogy a tisztjelöltek készülnek eskütételükre

A fiatal honvédek hamarosan fogadalmat tesznek a haza szolgálatára.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 17:10
„Visszaszámlálás indul! A MH Ludovika Zászlóalj (Hungarian Defence Forces „Ludovika” Battalion) tisztjelöltjei már gyakorolnak – díszmenet, kardrántás, eskütétel –, hogy augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén, méltón állhassanak a Kossuth téren” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter rámutatott: közeledik a pillanat, amikor fiatal honvédek fogadalmat tesznek a haza szolgálatára.

Mint arról lapunk már beszámolt, a tisztavatáson felül számos program várható a fővárosban Szent István napján. Azonban már augusztus 16-tól kezdve hatnapos rendezvénysorozat ünnepli az államalapítás évfordulóját. A Szent István-naphoz kapcsolódóan a fővárosban a Duna mindkét partján, összesen 19 helyszínen várják rendezvények az ünneplőket; a programsorozat csúcsa idén is az augusztus 20-i tűzijáték és drónshow lesz.

 

Borítókép: A MH Ludovika Zászlóalj tisztjelöltjei (Forrás: Facebook)

 

 

