Fotókon, ahogy a tisztjelöltek készülnek eskütételükre

„Visszaszámlálás indul! A MH Ludovika Zászlóalj (Hungarian Defence Forces „Ludovika” Battalion) tisztjelöltjei már gyakorolnak – díszmenet, kardrántás, eskütétel –, hogy augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén, méltón állhassanak a Kossuth téren” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter rámutatott: közeledik a pillanat, amikor fiatal honvédek fogadalmat tesznek a haza szolgálatára.

Mint arról lapunk már beszámolt, a tisztavatáson felül számos program várható a fővárosban Szent István napján. Azonban már augusztus 16-tól kezdve hatnapos rendezvénysorozat ünnepli az államalapítás évfordulóját. A Szent István-naphoz kapcsolódóan a fővárosban a Duna mindkét partján, összesen 19 helyszínen várják rendezvények az ünneplőket; a programsorozat csúcsa idén is az augusztus 20-i tűzijáték és drónshow lesz.