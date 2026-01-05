Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója legújabb Facebook-bejegyzésében értékelte Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóját. A háborús veszélyek korában Brüsszellel és a Tiszával szemben a magyar jobboldal a biztonságos pont – mutatott rá elemzésében.

Szánthó Miklós: A háborús veszélyek korában Brüsszellel és a Tiszával szemben a magyar jobboldal a biztonságos pont Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Úgy fogalmazott, hogy a 63 sajtóorgánum előtt tartott, 2,5 órás nemzetközi sajtótájékoztatóján a magyar miniszterelnök megint tanújelét adta annak, hogy egyike a rendkívül kevés, stratégiai gondolkodással rendelkező vezető politikusnak a nyugati civilizációban. Orbán Viktor tényszerűen írta le a szemünk előtt zajló a globális folyamatot: Donald Trump hivatalba lépésével új világ van, új szabályok jönnek.

Ennek jelentős állomása, hogy 2025-ben lezárult a liberális rend időszaka, 2026-tól beköszönt a „nemzetek korszaka”, melynek Magyarország már 2010 óta előhírnöke.

Hozzátette, hogy ez a világrendszerváltás háborúk és veszélyek közepette zajlik, a nemzetközi jog már formálisan sem irányadó a nagyhatalmak döntéseiben.

Ezért Magyarország (és a hozzá hasonló országok) szempontjából kiemelten fontos, képes-e ebből kimaradni, biztonságos hely marad-e, vagy belesodródik a háborúkba és maga is a veszély részévé válik

– hangsúlyozta.