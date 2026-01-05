Orbán ViktorSzánthó MiklósBrüsszelTisza Pártmagyar kormányháborús veszély

Szánthó Miklós: A háborús veszélyek korában Brüsszellel és a Tiszával szemben a magyar jobboldal a biztonságos pont

A háborús veszélyek korában egyre élesebben rajzolódik ki a választóvonal Brüsszel háborús logikája és a magyar kormány békepárti politikája között – erre hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója szerinte világossá tette: miközben az európai elit és a Tisza Párt a brüsszeli úthoz igazodik, a magyar jobboldal a biztonságos, nemzeti érdekeken alapuló irányt képviseli.

Magyar Nemzet
Forrás: Alapjogokért Központ2026. 01. 05. 15:18
Szánthó Miklós értékelte Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóját Forrás: MTI
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója legújabb Facebook-bejegyzésében értékelte Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóját. A háborús veszélyek korában Brüsszellel és a Tiszával szemben a magyar jobboldal a biztonságos pont – mutatott rá elemzésében.

Szánthó Miklós: A háborús veszélyek korában Brüsszellel és a Tiszával szemben a magyar jobboldal a biztonságos pont
Szánthó Miklós: A háborús veszélyek korában Brüsszellel és a Tiszával szemben a magyar jobboldal a biztonságos pont Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Úgy fogalmazott, hogy a 63 sajtóorgánum előtt tartott, 2,5 órás nemzetközi sajtótájékoztatóján a magyar miniszterelnök megint tanújelét adta annak, hogy egyike a rendkívül kevés, stratégiai gondolkodással rendelkező vezető politikusnak a nyugati civilizációban. Orbán Viktor tényszerűen írta le a szemünk előtt zajló a globális folyamatot: Donald Trump hivatalba lépésével új világ van, új szabályok jönnek. 

Ennek jelentős állomása, hogy 2025-ben lezárult a liberális rend időszaka, 2026-tól beköszönt a „nemzetek korszaka”, melynek Magyarország már 2010 óta előhírnöke. 

Hozzátette, hogy ez a világrendszerváltás háborúk és veszélyek közepette zajlik, a nemzetközi jog már formálisan sem irányadó a nagyhatalmak döntéseiben. 

Ezért Magyarország (és a hozzá hasonló országok) szempontjából kiemelten fontos, képes-e ebből kimaradni, biztonságos hely marad-e, vagy belesodródik a háborúkba és maga is a veszély részévé válik

– hangsúlyozta. 

Véleménye szerint látható, hogy Brüsszel ezt a világrendszerváltást nem mérte fel és nem is érti meg, így nem is alkalmazkodik hozzá. Saját érdekei érvényesítése helyett két szláv ország konfliktusát a sajátjának tekinti, ezért Ukrajna oldalán háborúba akar menni Oroszország ellen és hadigazdaságra állítja át Európát. Ezt a logikát nevezte a miniszterelnök „brüsszeli útnak”. 

Ezzel szemben van a realizmuson, a józan észen és a nemzeti érdek beazonosításán alapuló „magyar út”, mely a békét tekinti elsőrangú célnak, békegazdaságot üzemeltet, ennek érdekében pedig (családi) adókedvezményekkel és béremelésekkel működő munkaalapú társadalmat épít, melynek fontos része az energiabiztonság és a migrációmentesség

– emelte ki.

Majd rámutatott, hogy a magyarországi baloldalon régóta érvényesülő mintázatot követve a Tisza viszont most is a külföldi elvárásokat, a brüsszeli utat tekinti irányadónak, melynek „politikai garanciája” anyapártja, az Ukrajna-, háború-, migráció-, és méregzöldpárti koalíciót vezető Európai Néppárt, s melynek ára az adóemelések és a megszorítások lennének. 

A háborúk korában tehát a brüsszeli út, melyet a Tisza követ, a veszélyes jelenbe és a bizonytalan jövőbe vezet, míg a jobboldal által képviselt magyar út a békés jelent és a kiszámítható, biztonságos jövőt mutatja fel

– zárta gondolatait.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2026. január 5-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

